Eddington – Comedie satirică

Cunoscut mai ales ca autorul de filme horror care a încântat publicul cu Hereditary și Midsommar, Ari Aster trece la comedia satirică cu un final al său, Eddington.

Titlul este numele unui mic oraș deșertic din New Mexico, unde șeriful, Joaquin Phoenix, se află la cuțite cu primarul cu spirit de afaceri, Pedro Pascal. Disputa lor are legătură cu soția șerifului, Emma Stone, dar scapă de sub control în 2020, când orașul este lovit de pandemia de Covid-19 și de protestele Black Lives Matter.

Aster „transformă nebunia americană cotidiană într-unul dintre cele mai complete din punct de vedere artistic și cele mai ușor de urmărit filmele dezastruoase ale anului”, spune Tomris Laffly în Elle.

Data lansării: 18 iulie (SUA), 24 iulie (Australia).

Heads of State – Președinți în misiune de supraviețuire

John Cena și Idris Elba joacă rolurile unor lideri mondiali ajunși în spatele liniilor inamice. Când avionul lor este doborât, președintele american și premierul britanic trebuie să colaboreze pentru a supraviețui.

Data lansării: 2 iulie pe Prime Video (internațional).

Together – Horror de cuplu

Allison Brie și Dave Franco interpretează un cuplu care se mută în Australia rurală. După ce Tim bea apă dintr-o peșteră misterioasă, cei doi încep să se contopească fizic. Cu un rating de 100% pe Rotten Tomatoes, „Together” este un horror ieșit din tipare, atât înfricoșător, cât și absurd de amuzant. „Această variantă încântătoare și dezordonată a filmului horror corporal… ar trebui să lase publicul să țipe și să chicotească în egală măsură”, spune Kate Erbland în IndieWire

Recomandări Elena Udrea, operată de urgență la Spitalul Județean Ploiești. Fostul ministru este la ATI și ar putea fi externat chiar azi

Data lansării: 30-31 iulie (SUA, Canada, UK, Australia).

40 Acres – Thriller distopic cu miză socială

Într-un viitor în care animalele au dispărut, o familie de culoare luptă pentru a-și apăra ferma izolată. Cu Danielle Deadwyler și Michael Greyeyes în rolurile principale, filmul atinge teme precum supraviețuirea, comunitatea și moștenirea istorică a „promisiunii celor 40 de acri” făcute foștilor sclavi.

Filmul este plin de acțiune sângeroasă, dar, potrivit lui Chase Hutchinson din The Wrap, acesta abordează câteva probleme profunde. „Există loc pentru comunitate și grijă când toată lumea se ceartă unii pe alții într-o existență deja dureroasă? Întrebarea rămâne principalul punct de tensiune tematică, fără răspunsuri ușoare, în timp ce urmărim o familie care se luptă să găsească o cale de urmat împreună.”

Data lansării: 2 iulie (SUA).

Superman – O relansare umanizată a eroului legendar

Primul film din noul DC Universe, semnat de James Gunn, readuce speranța și umanitatea în povestea lui Superman. David Corenswet îl interpretează pe Omul de Oțel, într-o viziune axată pe compasiune și complexitate emoțională. Apar și personaje noi precum Hawkgirl și Krypto, câinele supererou.

Recomandări Incendiu puternic la un centru de logistică de pe Autostrada 1, a fost emis mesaj Ro-Alert. Norii uriași de fum se văd de la câțiva kilometri

„Da, este un extraterestru de pe o altă planetă care este super puternic, dar este și profund, profund uman… Este vorba despre un personaj complex și cred că acesta este lucrul de care publicul va fi complet surprins.”

Data lansării: 8 iulie (internațional).

Smurfs – un musical animat

Noii Smurfs sunt animați și… ajung în Parisul real! Rihanna dă voce Smurfettei și contribuie cu piese originale.

Regizorul Chris Miller se inspiră din benzile desenate belgiene originale ale lui Peyo pentru a aduce o energie jucăușă și vizuală animată de stilul „squash and stretch”.

Data lansării: 16 iulie (internațional).

I Know What You Did Last Summer

Două decenii mai târziu, Julie (Jennifer Love Hewitt) și Ray (Freddie Prinze Jr) se confruntă cu trecutul sângeros. O nouă generație de adolescenți este implicată într-un accident fatal, iar coșmarul reîncepe.

Filmul explorează trauma și consecințele crimei asupra personajelor originale. „Am ajuns la acest film inițial dorind să aprofundez: dacă ți s-ar fi întâmplat acest lucru, cum te-ar fi format și ce persoană ai deveni după aceea?”, a declarat Jennifer Kaytin Robinson, scenarista și regizoarea, în Entertainment Weekly. „Așa că îmi doream foarte mult să mă uit atât la Ray, cât și la Julie și să-mi spun: «Bine, cum i-a format chestia asta pe amândoi și unde ar fi ei astăzi?»”

Recomandări Țările în care salvarea cu elicopterul de pe munte costă 90 de euro pe minut. Tariful, introdus pentru a descuraja comportamentul imprudent. „La noi îți dă și bani de tren”

Data lansării: 16 iulie (internațional).

The Fantastic Four: First Steps – Supereroi într-un univers paralel

Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn și Ebon Moss-Bachrach formează noua echipă Fantastic Four, într-un film plasat într-o realitate alternativă inspirată de optimismul erei spațiale din anii 1960.

Data lansării: 23 iulie (internațional)

Apocalypse in the Tropics – Documentar despre credință și politică

Petra Costa, regizoarea nominalizată la Oscar, analizează influența evangheliștilor asupra democrației din Brazilia.

Pornind de la cazul Bolsonaro, filmul explorează ascensiunea discursului religios apocaliptic și impactul său global asupra valorilor democratice. Costa „explorează istoria evanghelizării pentru a încerca să înțeleagă cum viziunile sale apocaliptice au reușit să cucerească inimile și mințile atâtor brazilieni”,

spune Jordan Mintzer în The Hollywood Reporter.

„Făcând acest lucru, ea pune în lumină un fenomen prezent nu numai în Brazilia și America, ci și în țări din întreaga lume unde «credința în progres și democrație» este în prezent pusă la încercare ca niciodată până acum.”

Data lansării: 14 iulie pe Netflix (internațional).

Jurassic World Rebirth – Întoarcerea la origini

După haosul global din „Dominion”, franciza Jurassic revine la formula clasică: un grup de aventurieri blocați pe o insulă cu dinozauri periculoși.

Scarlett Johansson și Mahershala Ali conduc distribuția într-un film ce aduce omagiu originalului din 1993 și reînvie senzația de uimire și frică.

Data lansării: 2 iulie (în cinematografe, internațional).