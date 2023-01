„M3gan” (13 ianuarie)

Talentata specialistă în robotică Gemma (Allison Williams) creează o păpușă de înaltă funcționalitate, M3gan. Lucrurile iau însă o întorsătură neașteptată când decide să conecteze prototipul la nepoata sa de 8 ani, rămasă orfană.

„Saint Omer” (13 ianuarie)

Regizoarea franceză Alice Diop, aclamată pentru documentarele sale, își face debutul în lungmetraj cu o dramă inspirată de procesul din 2016 al lui Fabienne Kabou, care a fost condamnată pentru uciderea fiicei sale.

„When You Finish Saving The World” (20 ianuarie)

Scris și regizat de Jesse Eisenberg, filmul urmărește relația tumultuoasă dintre Evelyn Katz (Julianne Moore) și fiul ei, Ziggy, un adolescent capricios (Finn Wolfhard).

Recomandări Cum s-a prescris dosarul judecătoarei acuzate de DNA că a luat mită de la ghicitoare pentru a da pedepse cu suspendare unor interlopi. „Eu ies la pensie și gata!”

„Magic Mikes Last Dance” (10 februarie)

Mike Lane (Channing Tatum) urcă din nou pe scenă, la Londra, unde o milionară influentă (Salma Hayek) îi face o ofertă greu de refuzat.

„Emily” (17 februarie)

O dramă de epocă ce prezintă o versiune parțial ficționalizată a vieții celebrei scriitoare britanice Emily Brontë, interpretată de actrița Emma Mackey. Filmul gravitează în jurul relației romantice fictive cu tânărul curator William Weightman, jucat de Oliver Jackson-Cohen.

Recomandări Minciunile Armatei în dublul accident aviatic în care au pierit 8 oameni și reconstituirea morții unui tânăr împușcat de șase ori de polițiști – două investigații Libertatea, în partea a doua a retrospectivei 2022

„Ant-Man and the Wasp: Quantumania” (17 februarie)

Gregg Turkington își reia rolul iconic din primul film, iar un nou răufăcător intră în universul francizei – Kang Cuceritorul, jucat de Jonathan Majors. Filmul îi mai are în distribuție pe Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas, Michelle Pfeiffer, Kathryn Newton, David Dastmalchian și Randall Park.

„John Wick: Chapter 4” (31 martie)

În al patrulea film al francizei, personajul lui Keanu Reeves se pregătește să se lupte cu ultimul său șef, Marchizul de Gramont (interpretat de Bill Skarsgård), liderul Înaltei Mese, consiliul subteran al lorzilor crimei care îl vânează.

Recomandări Dilema anului 2023 pentru un antreprenor român, ajuns acum instalator în Irlanda, la Intel, cu 5.000 de euro pe lună. „În România îmi vorbeau ca unui infractor”

„Mafia Mamma” (14 aprilie)

Filmul urmărește povestea unei americane (Toni Collette) care moștenește imperiul mafiot al bunicului ei din Italia. Îndrumată de consiliera de încredere a firmei (Monica Bellucci), ea sfidează în mod hilar așteptările tuturor, inclusiv pe ale ei.

„Guardians of the Galaxy, Vol. 3” (5 mai)

Echipa condusă de Peter Quill (Chris Pratt) încearcă să facă din lume un loc mai pașnic. Dar când unul dintre ei are nevoie de ajutor, pornește într-o misiune periculoasă care ar putea însemna sfârșitul Gardienilor.

„Spider-Man: Across the Spider-Verse” (2 iunie)

Mult-așteptata continuare a filmului „Spider-Man: Into the Spider-Verse” (2018) îi readuce pe Miles Morales (Shameik Moore) și echipa sa de supereroi, care include câțiva noi supereroi din multivers: Miguel OHara, alias Spider-Man 2099 (Oscar Isaac), Hobie Brown, alias Spider-Punk (Daniel Kaluuya), și Jessica Drew, alias Spider-Woman (Issa Rae). Inamicul lor de data aceasta este The Spot (dublat de Jason Schwartzman), care are capacitatea de a deschide portaluri interdimensionale și are o legătură surprinzătoare cu Miles.

„Asteroid City” (16 iunie)

Puține lucruri se știu despre cel mai nou film al lui Wes Anderson, în afară de faptul că acțiunea se petrece la o convenție Junior Stargazer într-un oraș american fictiv din deșert, în jurul anului 1955. Itinerarul este însă perturbat de evenimente care schimbă lumea. Distribuția filmului este plină de nume de bază ale lui Anderson, precum Jason Schwartzman, Jeffrey Wright, Tilda Swinton, Ed Norton, Adrien Brody și Willem Dafoe, precum și de alți actori cunoscuți, între care Tom Hanks, Margot Robbie și Maya Hawke.

„No Hard Feelings” (23 iunie)

O tragicomedie în care personajul interpretat de Jennifer Lawrence răspunde la un anunț online scris de o mamă care caută o parteneră pentru fiul ei adolescent.

„Indiana Jones and the Dial of Destiny” (30 iunie)

Harrison Ford revine în rolul lui Indiana Jones. Regizorul James Mangold se află la cârma celui de-al cincilea episod al seriei de acțiune, care îi mai are în distribuție pe Phoebe Waller-Bridge, Antonio Banderas și Mads Mikkelsen.

„Mission: Impossible – Dead Reckoning, Part 1” (14 iulie)

Al șaptelea episod al seriei de acțiune îl prezintă pe Tom Cruise executând unele dintre cele mai periculoase cascadorii puse vreodată pe marele ecran. Filmul îl are în prim-plan și pe Eugene Kittridge (Henry Czerny), fostul director al FMI din filmul din 1996, care se întoarce pentru a-l antagoniza pe Ethan Hunt (Cruise).

„Barbie” (21 iulie)

Foarte puține detalii despre filmul inspirat de celebra păpușă pentru copii. Margot Robbie este Barbie. Ryan Gosling este Ken. Regia este semnată de Greta Gerwig.

„Oppenheimer” (21 iulie)

Filmul biografic al lui Christopher Nolan spune povestea modului în care J. Robert Oppenheimer (interpretat de Cillian Murphy) a devenit „părintele bombei atomice”. Mai apar și actorii Emily Blunt și Matt Damon.

„Challengers” (11 august)

Soția și antrenoarea unui renumit jucător de tenis, aflat în mijlocul unei serii de înfrângeri, îl înscrie pe acesta la un turneu Challenger, unde descoperă că va concura împotriva fostului iubit al soției sale. Filmul regizat de Luca Guadagnino îi are în rolurile principale pe Zendaya, Mike Faist și Josh O’Connor.

„A Haunting in Venice” (15 septembrie)

Cel de-al treilea film al lui Kenneth Branagh despre Hercule Poirot îl găsește pe acesta pensionar, dar atras într-o crimă care are loc la o ședință de spiritism. Adaptarea poveștii scrise de Agatha Christie reunește din nou o distribuție de vedete, printre care Kyle Allen, Camille Cottin, Jamie Dornan, Tina Fey, Jude Hill, Kelly Reilly și Michelle Yeoh.

„Next Goal Wins” (22 septembrie)

Regizat de Taika Waititi, filmul sportiv îl prezintă pe Michael Fassbender, care îl interpretează pe antrenorul de fotbal Thomas Rongen, angajat să transforme echipa națională din Samoa Americană într-o echipă demnă de Cupa Mondială.

„Dune: Part Two” (3 noiembrie)

Epopeea SF a lui Denis Villeneuve continuă de unde s-a oprit: Paul Atreides (Timothée Chalamet) vrea să-și răzbune tatăl și să salveze universul cu ajutorul lui Chani (Zendaya) și al Fremanilor, păstrătorii de mirodenii. Florence Pugh, Austin Butler și Christopher Walken se alătură distribuției.

„The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes” (17 noiembrie)

Prequelul seriei „Jocurile Foamei”, bazat pe cartea cu același nume a lui Suzanne Collins din 2020, se desfășoară cu 64 de ani înainte ca Katniss Everdeen să se ofere voluntar. Coriolanus Snow (Tom Blyth) nu este încă viitorul președinte al Panem, ci un tânăr de 18 ani a cărui familie, cândva măreață, se luptă să supraviețuiască.

„Wonka” (15 decembrie)

Timothée Chalamet îl joacă pe tânărul Willy Wonka, adolescent excentric și ciocolatier în devenire. Olivia Colman, Sally Hawkins, Keegan Michael-Key și Rowan Atkinson completează distribuția de primă mână, în timp ce Paul King, care s-a bucurat de un succes masiv cu cele două filme Paddington, se află la cârma regizorală.

„The Color Purple” (20 decembrie)

Adaptarea muzicală a spectacolului de pe Broadway bazat pe romanul lui Alice Walker o urmărește pe Celie (Fantasia), o femeie de culoare care ajunge la maturitate în anii 1900. În film mai joacă Taraji P. Henson, Corey Hawkins, Danielle Brooks, Colman Domingo și H.E.R., care își face debutul în cinematografie.

„Beau is Afraid”

Intriga următorului film al apreciatului regizor Ari Aster a fost ținută în mare parte sub tăcere. Se știe că este un film de groază suprarealist, iar rolul principal îl are Joaquin Phoenix. El joacă un bărbat extrem de anxios, care are o relație dificilă cu mama sa autoritară și nu și-a cunoscut niciodată tatăl.

„Napoleon”

Ridley Scott regizează drama despre Napoleon (Joaquin Phoenix) și relația cu soția sa adulterină, împărăteasa Josephine (Vanessa Kirby).

„Killers of the Flower Moon”

Primul lungmetraj al lui Martin Scorsese de la „The Irishman” (2019) este o epopee istorică dark, plasată în Oklahoma anilor ‘20. Membrii tribului Osage din nord-estul statului american sunt uciși în circumstanțe misterioase, declanșând o anchetă majoră a FBI-ului condusă de J. Edgar Hoover, în vârstă de 29 de ani, și de fostul polițist texan Tom White. În rolurile principale: Leonardo DiCaprio și Robert De Niro.

„Maestro”

Bradley Cooper scrie, regizează și joacă în filmul biografic despre pianistul Leonard Bernstein, care analizează viața și căsătoria legendarului compozitor și dirijor cu actrița Felicia Montealegre (Carey Mulligan).

„Leave the World Behind”

Romanul lui Rumaan Alam urmărește o familie a cărei vacanță în Long Island este întreruptă de sosirea a doi străini care, practic, le spun că lumea se sfârșește. Distribuția îi include pe Julia Roberts, Mahershala Ali, Ethan Hawke, Myhala Herrold, Kevin Bacon și Farrah Mackenzie.

„Showing Up”

Michelle Williams se reunește cu regizoarea Kelly Reichardt pentru a patra lor colaborare. Williams interpretează rolul unei artiste aflate într-un moment dificil al carierei sale.

„The Killer”

David Fincher adaptează romanul grafic francez cu același nume scris de Alexis Nolent (sub pseudonimul Matz) și artistul Luc Jacamon. Este un film noir despre un asasin care cedează pe măsură ce își dezvoltă o conștiință și îi are în rolurile principale pe Tilda Swinton și Michael Fassbender.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Un important om de afaceri, despre Revelionul petrecut cu Hagi: „S-a dus pe acolo, se uita... să spargă vitrina, aproape să le ia!”

Playtech.ro Ce se întâmplă în creierul tău cu 30 de secunde înainte să mori. S-a aflat în premieră

Viva.ro O mai ştii pe Lili din serialul La bloc? Ce face actriţa Mariana Dănescu, după ce a trecut printr-o dramă de care puțini au știut

Observatornews.ro "Înjurau, am fost împinsă". Misiune imposibilă pentru Denisa Ionescu, un medic din Constanţa, care a fost împiedicată de oameni să salveze un copil căzut la pământ

Știrileprotv.ro Încă o pierdere uriașă. A murit Dumitru Radu Popescu, unul dintre cei mai mari scriitori ai României

FANATIK.RO Cum a reacționat un chelner atunci când a văzut cât bacșiș a lăsat Mircea Badea: “Oamenii de la restaurant chiar erau îngrijorați”

Orangesport.ro Decizie istorică luată de Halep în cazul de dopaj. Ce indiciu a primit de la un alt român

HOROSCOP Horoscop 3 ianuarie 2023. Scorpionii primesc un ajutor rar și prețios din partea contextului astral pentru a depăși anumite limite interioare

PUBLICITATE Povestea cu final fericit a Luminiței din Constanța, care e depășit cu bine un diagnostic crunt!