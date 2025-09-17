Gina Pistol a renunțat la haine și a pozat nud pe plajă, după ce a slăbit opt kilograme. Fotografia nu are nicio urmă de vulgaritate, ci este una artistică, însă cu toate astea a stârnit reacții împărțite: unii au aplaudat curajul, alții au criticat-o că nu ar fi „potrivit” pentru statutul ei de mamă și de persoană publică. Soția lui Smiley nu a intrat în polemici, ci s-a bucurat de silueta ei la 44 de ani. Bravo, Gina, îți apreciem curajul, dar mai ales feminitatea.

Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru s-au despărțit după trei ani și o logodnă. Juratul de la MasterChef nu stă pe loc, şi deja a fost surprins cu o blondă de 27 de ani, fără să confirme însă oficial povestea de dragoste. În schimb, Doina Teodoru tace și postează citate motivaționale pe Instagram și pare să transmită mesaje, doar de ea înțelese până acum. Au trecut patru luni de liniște, iar fanii așteaptă ca măcar unul dintre ei să vină cu declarații scurte și la obiect.

Ștefan Bănică Jr. plătește peste 15.000 de euro pe an pentru școala fiului său, Alexandru. La doar șase ani, mezinul merge la o instituție privată de top, unde este coleg cu fiica Alessandrei Stoicescu. Taxele includ tot: cursuri, uniforme și chiar masa zilnică. Suma pare uriașă, dar pentru artist este o nimica toată: fiind doar jumătate din cât ia pe un singur concert.

Alina Pușcău a fost pusă la zid de colegii din „Asia Express”, care au văzut-o ca pe o divă de Hollywood. De asta o și trimiteau mereu la cursa pentru „ultima șansă” și la coada clasamentului când se decidea ordinea plecării. De fapt, Alina spune că a crescut modest și că a muncit enorm pentru viața lipsită de griji pe care o duce azi. Nu e arogantă, ci e vorba doar de româna ei „șifonată” după 27 de ani petrecuți în SUA.

Andrea Bocelli a urcat pe scena festivalului „Unforgettable” și a lăsat 20.000 de oameni fără cuvinte în Piața Constituției. Muzica lui s-a simțit cu sufletul, iar întreaga seara a fost o lecție de emoție pură. Momentul de aur a fost când tenorul a interpretat „Time to Say Goodbye”, iar publicul a amuțit complet, prins într-o tăcere tulburătoare. Un moment unic, care va rămâne în memoria tuturor.