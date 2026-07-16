Mult așteptatul film „Odiseea”, regizat de Christopher Nolan, apare la cinema din 17 iulie. Superproducția bazată pe epopeea lui Homer îi are în distribuție pe Matt Damon și Anne Hathaway în rolurile cuplului Odiseu și Penelopa, pe Tom Holland în rolul fiului lor, Telemah, și pe Lupita Nyong’o în rolul Elenei din Troia. În lungmetraj mai apar Zendaya, Charlize Theron și Robert Pattinson într-un rol negativ, lăudat de critici.

Leonardo DiCaprio și Christian Bale vor fi protagoniștii thrillerului „Heat 2”, continuarea clasicului „Obsesia”, din ‘95, cu Robert De Niro și Al Pacino în rolurile principale. Acțiunea noului film va urmări intriga romanului polițist omonim din 2022, scris de regizorul filmelor, Michael Mann, și de autoarea Meg Gardiner.

Premiile Emmy, considerate echivalentul Oscarurilor pentru televiziune, au anunțat nominalizații de anul acesta. Drama medicală „The Pitt” conduce topul cu 25 de nominalizări, urmată de serialul de comedie „Hacks”, care s-a încheiat, cu 24, ambele producții semnate de HBO Max. Pe următoarele două poziții se află două seriale Apple TV noi, „Widows Bay”, cu 19 nominalizări, și „Pluribus”, cu 16. Premiile Emmy 2026 vor fi decernate luni, 14 septembrie.

Henry Cavill și Kevin Hart fac echipă într-o nouă comedie Netflix. Filmul, care încă nu are titlu, urmărește doi spioni rivali. Aceștia se trezesc față în față la un curs pentru viitori părinți, unde ajung împreună cu partenerele lor, ambele însărcinate.

Sydney Sweeney va produce și va avea rolul principal în filmul „Hollow”, adaptarea unui roman încă nepublicat care reinterpretează nuvela clasică „Legenda călărețului fără cap”. De data aceasta, povestea este spusă din perspectiva personajului principal feminin, interpretat de Sydney Sweeney.

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