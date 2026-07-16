„Odiseea”, cel mai nou film regizat de Christopher Nolan, are premiera în România pe 17 iulie

Filmul se numește „Odysseus: The Fall” și este produs de startup-ul britanic Fountain O, care se prezintă drept „primul studio cinematografic bazat pe inteligență artificială”. Proiectul este semnat de artistul și dezvoltatorul Ash Koosha și reprezintă o reinterpretare a epopeii lui Homer, realizată aproape exclusiv cu instrumente AI, notează Euronews.

Ce actori joacă în „Odiseea” lui Christopher Nolan

The Odyssey este adaptarea celebrului poem al lui Homer și spune povestea lui Odiseu (Matt Damon), regele din Ithaca, care încearcă să ajungă acasă după încheierea războiului troian. Călătoria durează zece ani și îl poartă prin furtuni devastatoare, întâlniri cu zei, monștri și creaturi mitologice, în timp ce încearcă să se întoarcă la soția sa, Penelopa (Anne Hathaway), și la fiul lor, Telemachus (Tom Holland).

Ash Koosha, creatorul filmului anterior despre rezistența iraniană generat cu IA, „Dream of Violets” (realizat cu un buget de 2.000 de dolari și prezentat în premieră la festivalul Tribeca), revine cu o nouă producție de tip „live-action” inspirată de eroul grec Ulise.

„Sperăm din tot sufletul ca filmul lui Christopher Nolan, „The Odyssey”, să se bucure de un succes uriaș la box-office și ca, într-o anumită măsură, versiunea noastră a călătoriei lui Ulise să contribuie la acest succes, atrăgând în cinematografe oameni care altfel poate nu ar fi mers să vadă filmul, pur și simplu din curiozitatea de a vedea o culme a creației umane și de a o compara cu rezultatul colaborării dintre un om și inteligența artificia ”, a declarat Ash.

„Odysseus: The Fall”, generat de inteligența artificială, cu o durată de 135 de minute, într-o abordare proprie a călătoriei lui Odysseus spre casă, se concentrează pe „amintirea fracturată a unui om care se îneacă în ultimele sale minute, o călătorie care este de fapt o încercare, în care fiecare monstru poartă propriul său scris de mână.

Lipsit de cuvântul «inteligent», ceea ce rămâne este un om care își ia seama de ceea ce a făcut de fapt pentru a ajunge acasă. Se termină acolo unde cântecele nu ajung niciodată: nu cu o primire de erou, ci cu iertarea oferită de singura persoană care știe exact ce este”, se arată într-un sinopsis din Fountain O.

Distribuția este una impresionantă

Robert Pattinson – Antinous, principalul antagonist;

Zendaya – zeița Athena;

Charlize Theron – nimfa Calypso;

Samantha Morton – vrăjitoarea Circe;

Lupita Nyong’o – Elena din Troia și Clytemnestra;

Jon Bernthal – Menelaus;

Benny Safdie – Agamemnon;

Himesh Patel – Eurylochus;

Elliot Page – Elpenor;

John Leguizamo, Mia Goth și Travis Scott.

Cât costa biletele la filmul „Odiseea”, în cinematografele din Capitală și alte orașe

Standard 2D – 29 – 49 RON

IMAX 2D – 42 – 55 RON

4DX – 45 – 57 RON

VIP – 95 – 107 RON