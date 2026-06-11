Emily Blunt este cap de afiș în filmul „Ziua adevărului”, din 12 iunie la cinema. Thrillerul SF regizat de Steven Spielberg prezintă ziua în care adevărul despre extratereștri nu mai poate fi ascuns. Nu este vorba despre o invazie extraterestră clasică, ci mai degrabă despre reacția oamenilor la o revelație care schimbă tot ceea ce credeau că știu până atunci.

Simona Halep își spune povestea în documentarul „Simona – Povestea unui vis”, din 12 iunie exclusiv pe Voyo. Mini-seria se concentrează pe Simona-omul, nu sportiva, pe fragilitatea din spatele succesului, relația cu familia și pe viața ei de după tenis. Documentarul include imagini de arhivă rare, confesiuni emoționante și interviuri exclusive cu apropiații ei, dar și cu mari personalități precum Ion Țiriac sau Darren Cahill.

„Cravata galbenă”, filmul despre viața tumultoasă a marelui dirijor român Sergiu Celibidache, tocmai a apărut pe Netflix. Deși a fost cel mai urmărit film românesc al anului 2025, lungmetrajul a avut încasări totale de doar aproximativ două milioane și jumătate de euro versus un buget colosal de 20.000.000 de euro. Lungmetrajul a fost regizat de fiul regretatului dirijor și îi are pe John Malkovich și Sean Bean în distribuția sa.

Anghel Damian a fost amenințat cu moartea după ce a lansat „Cămătarii”, un documentar despre crima organizată din România. Psihologul Cristina Sevrani și criminologul Dan Rusu critică documentarul pentru modul în care a prezentat experiențele victimelor. Atât psihologul, cât și criminologul avertizează că serialul glorifică violența și poate influența negativ generațiile tinere. „Cămătarii” apare în fiecare luni de la 23:30, la Pro TV.

„Obsesia”, filmul horror care a generat isterie în online, ajunge din 26 iunie la cinema. Lungmetrajul spune povestea unui romantic incurabil care își dorește ca cea mai bună prietenă să-i împărtășească sentimentele. Din păcate pentru el, dorința i se îndeplinește. Cu un buget de doar 750 de mii de dolari, filmul a înregistrat încasări record de peste 225 de milioane de dolari la nivel mondial în mai puțin de o lună de la lansare.

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