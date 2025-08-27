Andreea Marin a bifat cea mai emoționantă „mutare”. Și-a instalat fiica, pe Violeta, la Universitatea Cornell din SUA. Mai bine zis, la cămin. Cum arată camera? Transformată de „Zâna Surprizelor” și de fiica ei într-un mini-apartament cozy. Au petrecut o săptămână emoționantă înainte ca Andreea Marin să revină la treburile ei, iar Violeta să se bucure de locul care îi va fi casă, într-un mic oraș doar pentru studenți, la ore bune de New York.

Mădălin Ionescu a descoperit „miracolul economic” din Grecia: 44 de euro pe o masă copioasă. Nu de o persoană, ci pentru întreaga familie: el, Cristina și copiii. Doar 44 de euro pentru două porții de souvlaki de porc, una de pancetta, tzatziki, salată grecească, un preparat pentru fiul lui, Filip, dar și apă și vin, și tot au luat și la pachet. După comparația cu România, fostul prezentator TV se gândește serios la un „Grexit” personal. Sau poate Italia?

Pentru Dan Negru, Festivalul de la Mamaia nu mai strălucește. Vedeta Kanal D compară evenimentul cu Sanremo și spune că azi Festivalul de la Mamaia nu se regăsește nici măcar pe un simplu post în social media. De locație nici nu vrea să spună prea multe. Teatrul de Vară Mamaia? O ruină. Soluția lui? Respect, promovare și un upgrade serios pentru muzica ușoară românească.

Mihaela Rădulescu, durere și recunoștință după dispariția lui Felix Baumgartner. Fosta prezentatoare TV trece prin prima lună fără iubirea vieții ei. După 13 ani de dragoste, amintirile rămân: casa luată împreună, pisicile, grădina și clipurile aniversare făcute de Felix în fiecare an sunt mai apreciate ca niciodată. Durere există, dar și recunoștință pentru o iubire trăită cu adevărat, nu doar pe Instagram.

Monica Bîrlădeanu și soțul ei, aventură completă pentru minte, inimă și suflet. Alături de soțul ei, Valeriu Gheorghiță, actrița a bifat vacanța perfectă în Bali. Deși vine după o perioadă plină pentru ambii soți, Monica și-a dorit să bifeze cât mai multe activități: de la plantații de cafea, orezării, temple, cascade superbe, elefanți prietenoși, până la pădurea cu maimuțe, dar și liniștea unui sat tradițional. Aventură completă, cu ghid inclus.

