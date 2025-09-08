Dan Alexa, varianta John Wick de Filipine, face echipă cu Gabi Tamaș pe Drumul Eroilor. Filipinezele îi voiau de soți, bărbații îi confundau cu staruri de Hollywood. Probele? Mai dure decât un meci în deplasare.

Raluca Bădulescu a dus glam-ul la nivel de supraviețuire. Trezirea la cinci dimineața, dar machiajul impecabil. Florin Stamin zice că n-a fost doar scoasă din cutie, ci și gata să câștige. Rimelul ei rezistă mai bine decât unii concurenți.

Ștefan Floroaica și Alexandru Ion au descoperit că „Asia Express” nu e doar o competiție, e și lecție de viață. I-a emoționat până la lacrimi, dar și până la ultimul pas pe traseu. Se pare că și băieții duri plâng, mai ales când n-au autostop!

Când se lasă noaptea, Karmen Minune nu mai e doar colegă de echipă, ci și acrobată în somn! Vorbește, se agită și se agață de Olga Barcari, care încă își amintește prima noapte ca pe un test de curaj.

Călina Dumitrescu și Catinca Zilahy nu doar că au cucerit traseul, dar și inimile familiilor la care s-au cazat. Au schimbat Instagramul și acum plănuiesc să le întoarcă favorul!

