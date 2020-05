De Mihai Toma,

Actorul e cunoscut pentru portretizarea “asasinului tăcut” care l-a împușcat pe gangsterul Tony Montana (Al Pacino), în filmul “Scarface” (1983). Fără să fi rostit o vorbă, rolul lui Silva său a rămas în istoria cinematografiei.

26 years that felt like wondrous lifetimes. A giant of a man, a giant of a friend.

Rest In Power, amigo miohttps://t.co/i6witOkxR7 — John Ortiz (@johnortiz718) May 18, 2020

Geno Silva a apărut în peste 60 de filme (“The Lost World: Jurassic Park”, “Amistad”, “1941”, “Tequila Sunrise Mulholland Drive” etc.) și de producții TV (“Walker, polițist texan”, “Star Trek: Enterprise”, “Key West” etc.) în timpul carierei sale care de peste patru decenii. A jucat, de asemenea, în piese de teatru.

Ultimul rol a fost în 2017.

Geno era căsătorit cu Pamela. Au o fiică, Lucia, și doi nepoți, Eva and Levon.



