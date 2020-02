De Livia Lixandru,

După ce Mihai Bobonete a fost desemnat înlocuitorul lui Andi Moisescu la emisiunea Pe bune!?, de la Pro Tv, acest lucru a stârnit numeroase controverse.

„Bună ziua… Cu Emisiunea „Pe Bune!?” va deranjez, nu că n-ați fi deja deranjați dar eu cu aceștia în special aș avea niște aspecte de discutat. Sunt 10/15 oameni care au tot comentat pe pagină emisiunii într-un stil destul de răutăcios la adresa mea și m-am gândit să le răspund căci pentru mine contează dacă pot aduce ceva benific într-o relație de lungă durata și am găsit și timp pentru asta.

Dragilor, Andi nu mi-a predat mie prezentarea acestui format că nici ProTv-ul nu e al lui și nici al meu și nici nu va fi, așa s-au întâmplat lucrurile. El a renunțat la format, din motive destul de clare și fiind o decizie multilaterală în Pro s-a căutat prezentator nou. Eu am fost la casting și am luat această proba după ce realizatorii emisiunii m-au considerat potrivit în postura de prezentator.

Nu am schimbat formatul cu nimic, nu am venit cu umor vulgar sau cabotin așa cum mă acuză întreg autobuzul de 15 comentatori, am încercat să păstrez direcția emisiunii, să respect bucățile de partitura ale colegilor și prietenilor mei Cosmin și Costi și pe de altă parte, am încercat să nu-mi atrag antipatii degeaba. (…)

Am acceptat să prezint formatul „Pe Bune!?” în speranța că se va mai filma și pentru că eu eram un urmăritor frecvent al emisiunii iar de multe ori, îmi făcea seară mai frumoasă și adormeam cu zâmbetul pe buze.

Ceea ce îmi doresc să se perpetueze și în rândul privitorilor care insistă să urmărească emisiunea și cu mine la pupitru central. (…) Nu am vrut să deranjez fanii lui Andi, nu am venit eu cu propunerea de a prezența emisiunea și nici nu am ajuns aici decât pe baza de muncă, statut și prezent.

Aflați pe de altă parte că am făcut, marțea trecută, audiență record pentru format și asta se datorează echipei de profesioniști din spatele formatului, lui Costi și Cosmin, lui Andi că a prezentat sezoane întregi și a propagat o emisiune făină și de bun simt, vouă celor care insistați să priviți și lucruri de calitate DAR și mie, omul nou în locul vechi, prezentatorul actual care va mulțumește pe această cale în numele tuturor celor mai sus menționați și va garantează implicarea 100% în tot ceea ce face, că de fiecare dată și în următoarele ediții dacă se vor mai filma.

Sunt convins că aveți resurse să înțelegeți acest mesaj și vreau să știți că este un mesaj postat având că țintă comentatorii răutăcioși și l-am scris în speranța în care îmi vor aprecia timpul alocat acestui gând pentru ei… Fiți oameni buni și nu va mai încărcați aiurea, destul că nu le aveți chiar pe toate și e păcat să treacă viață că trenul prin gara.

Cu toată modestia de care pot da dovadă la ora asta, țîn să precizez că Bobonete se scrie cu „B” mare că e numele meu și am văzut că multora le scapă aspectul și mai cu seama celor care mă confundă cu Bobiță, care deși e personaj fictiv,tot cu „B” mare se scrie și cum am ajuns la capătul mesajului, dați-mi voie să citez un clasic în viață și să mă despart de voi pe stilul școlii vechi sau Old School cum ar zice englezul…

Sunt Mihai Bobonete „Mă-nclin!… Voie bună!” a scris Mihai Bobonete, pe pagină lui de Facebook.

