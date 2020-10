Actorul Paul Diaconescu, despre experiența de la Ferma, după ce a fost eliminat. Ce spune despre Anda Adam. „Ne-am certat, a exagerat”

„Cu Anda Adam, deși la început a exagerat când am vrut să mănânc mămăligă cu lapte. Ne-a certat, a exagerat și am încercat să mă impun. Ulterior am început să comunicăm.

Când a fost fermier-șef am vrut să-i arăt cât de bine îmi intru în rolul de servitor. Am rămas prieteni, aștept să iasă din Fermă ca să-i duc niște nuci de la Dâmbovița.

La cât de foame ne-a fost acolo, am vorbit numai despre mâncare. Și i-am zis că o să-i duc o plasă de nuci. Teoretic voi rămâne prieten cu toată lumea. Cu siguranță voi rămâne prieten și cu Burcea, chiar avem un proiect în care vom juca împreună.

Cu Piștereanu n-am de ce să mă cert, am jucat și vom mai juca împreună. Am avut un proiect de teatru”, a declarat Paul diaconescu, potrivit Click.

