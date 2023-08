Actorul Răzvan Oprea e Beni în serialul „Groapa” de la Pro TV. „O zi de filmare poate dura și 10-12 ore. Nu este deloc ușor”

Răzvan Oprea se numără printre actorii care fac parte din distribuția celui mai nou serial produs de PRO TV, sub scenariul Liei Bugnar și al lui Anghel Damian. Acum, el și-a lăudat personajul, spune că interpretează un rol negativ, dar, cu toate acestea, spune că va fi plăcut de public.

Libertatea: Cum ai primit propunerea de a juca în serialul GROAPA și cum a fost la casting? Care e povestea?

Răzvan Oprea: Am primit invitația la casting, nu știam prea multe, doar descrierea personajului în câteva cuvinte. Eu sunt genul de actor care adoră să meargă la castinguri. Îmi place energia unei astfel de întâlniri și îmi place să fiu pus în fața unor provocări.

Sunt un tip foarte activ și foarte prezent. I am into the „NOW”. Trăiesc foarte conectat în prezent. Mi-a plăcut foarte mult, a fost o experiență minunată pentru mine, mai ales că m-am întâlnit acolo cu Millo Simulov, cu care am o comunicare foarte bună.

-Te aștepți să obții un capital de imagine și mai mare după difuzarea serialului la Pro TV?

-Sunt convins că serialul va avea parte de foarte multă audiență și cred foarte tare în Beni, personajul meu. Cred că Beni va deveni foarte popular. La fel de popular și poate chiar mult peste Leo (Atletico Textila). Va deveni un personaj emblematic pentru lumea serialului, iar serialul Groapa va fi cel mai interesant serial făcut vreodată în România pe această temă!

Recomandări „Nu am aer”. Cum arată mesajele trimise de femeia moartă în maternitatea Botoșani. Publicate de fratele ei, au devenit simbolul campaniei pentru demiteri

-Cât durează o zi de filmare și cât timp îți ia să intri în pielea personajului?

-O zi de filmare poate dura și 10-12 ore. Nu este deloc ușor și de multe ori este foarte solicitant din punct de vedere fizic și psihic – emoțional. Am creat un Beni foarte carismatic și care aduce o adevărată pată de umor (involuntar din partea lui Beni), care să creeze acel contrapunct de care are nevoie orice poveste, film, serial… Mă conectez repede la Beni, dar fetele de la machiaj pierd cu mine ceva timp să mă mai întinerească… Beni e mai tânăr puțin decât mine.

-Ce poți să ne spui despre rolul tău? Cu scenariul te-ai obișnuit?

-Beni va crea cu siguranță adicție. E un tip de persoană pe care aproape că nu poți să te superi. Am căutat să găsim un personaj autentic și foarte savuros. Este o energie extraordinară pe platourile de filmare, o comunicare excelentă între noi și mă simt efectiv ca peștele în apă.

Scenariul este extraordinar. Vreau să remarc aici contribuția minunată a lui Gabriel Gheorghe. Un scenarist excelent, care înțelege foarte bine lumea acestui serial.

Actori din serialul „Groapa”

Recomandări Cealaltă față a accidentului mortal de la 2 Mai: Oamenii erau pe carosabil, dar pe unde să meargă? Pista de biciclete se termină, începe șoseaua morții

-Ai ceva în comun cu personajul tău? Ce îți place și ce nu îți place la acesta?

-Beni e creația mea, dar avem în comun, poate, doar carisma și energia. În rest, eu am două mastere, fac un doctorat, sunt actor și regizor. El are școală foarte puțină.

Poate că mai avem în comun și faptul că amândoi suntem foarte familiști. E bine intenționat și foarte loial. Și aici semănăm puternic. Dar Beni e și superficial și până la urmă este un infractor… aici nu ne asemănăm deloc.

-Simți că rolul tău te provoacă? Cum anume?

-Da. A fost o provocare să creez un personaj negativ pe care să-l iubească publicul. Provocarea a fost să facem din Beni cu totul altceva decât o brută și un șofer. El este locotenentul lui Franco, dar este și prietenul lui și poate că este singurul om care-l iubește cu adevărat pe Franco.

Sunt nedespărțiți de mici, așa am construit eu și Emilian Oprea relația dintre cei doi. Este o relație simbiotică și foarte specială. Asta creează premisele unor dezvoltări importante pe parcursul poveștii… dar să nu stricăm surprizele.

-Reușești să ai timp și de alte proiecte, de familie, de prieteni, pe parcursului filmărilor de la Groapa?

-Pe lângă filmări fac multe alte lucruri. E timp puțin, dar eu sunt un tip foarte activ, așa cum vă spuneam. Am făcut un spectacol extraordinar la Iași, Îmblânzirea Scorpiei, după piesa lui Shakespeare, fac doctoratul la Cluj, voi începe repetițiile la un alt proiect în curând, am un cal de sport, mă ocup cât pot de mult de copii… e adevărat că dorm cam puțin.

Urmărește ultimele

noutăți în format video

Playtech.ro Ce s-a ales de Dida Drăgan. Marea voce a României din Epoca de Aur a ajuns de nerecunoscut. Cum arată acum

Viva.ro Durere fără margini! Imagini de la înmormântarea celor doi tineri uciși în accidentul de la 2 Mai, Roberta și Sebastian

AVANTAJE.RO Imagini neașteptate cu Bianca Drăgușanu la piață. A mers să cumpere fructe și legume în cea mai mulată ținută

FANATIK.RO Localitatea din România cu cea mai mică populație. Străzile sunt pustii, iar viața localnicilor e grea

Știrileprotv.ro Șoferul de 19 ani care a ucis doi tineri la 2 Mai spune că regretă faptele. Ce încearcă acum părinții lui să facă

Observatornews.ro "Noi nu suntem toxicomani, suntem oxicomani". Noi imagini cu Vlad Pascu, şoferul drogat care a ucis două persoane în Vama Veche, în timp ce consumă stupefiante

Orangesport.ro Stadion nou pentru un club de tradiţie! Va fi tip lego, "la aceeaşi capacitate ca Arcul de Triumf", deşi echipa aştepta o arenă uriaşă: "Sperăm să fie gata"

Unica.ro Adevărul neștiut despre Marius Moise, controversatul concurent de la Insula Iubirii. Detalii neașteptate din trecutul tânărului fermier