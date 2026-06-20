Actrița americană este deja mama a doi băieți. Anne Hathaway este căsătorită cu actorul și omul de afaceri Adam Shulman din anul 2012, iar împreună au doi fii: Jonathan, în vârstă de 10 ani, și Jack, în vârstă de șase ani. Primul lor copil s-a născut în 2016, iar cel de-al doilea în 2019.

Îmbrăcată într-o rochie albă, fluidă, vedeta și-a făcut apariția în fața camerei cu mâinile așezate în dreptul abdomenului, moment în care și-a dezvăluit sarcina avansată.

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Cu ceva timp în urmă, actrița de la Hollywood mărturisea că rolul de mamă a împlinit-o în totalitate. Într-un interviu, aceasta povestea că abia după ce a avut copii s-a simțit „pe deplin stabilă”.

„Nu m-am simțit pe deplin stabilă și pe deplin prezentă până când nu am devenit mamă. Nu e vorba că îmi lipsea integritatea, dar asta m-a determinat să vreau să fiu completă, la toate nivelurile, fidelă cuvântului meu. Și asta a însemnat să pun capăt tuturor prostiilor care se petreceau în interiorul meu. Și sunt acele mici pauze pe care ți le acorzi uneori când știi că nu ești cea mai bună versiune a ta”, a declarat Anne Hathaway pentru WSJ Magazine în martie 2022.

În 2024, Anne Hathaway a vorbit pe larg despre momentul când a suferit un avort spontan în 2015, în timp ce juca rolul unei femei însărcinate într-o piesă de teatru.







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