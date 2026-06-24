Ambele spații au fost preluate recent în exploatare de Compania Municipală Parking, după ce au stat complet nefolosite timp de 4, respectiv 15 ani de la finalizarea construcției.

Unde sunt amplasate și cum se face accesul

Cele două spații însumează o capacitate totală de 1.746 de locuri de parcare. Structura acestora include și zone speciale, cu dimensiuni adaptate și locuri dedicate persoanelor cu dizabilități sau părinților cu copii.

Parcarea publică „Lia Manoliu” (Arena Națională), are o capacitate de 1.248 de locuri (31 rezervate persoanelor cu dizabilități, 31 pentru categoria „mamă și copil”), iar intrarea se va realiza direct dinspre Bulevardul Basarabia.

Park & Ride Pantelimon are o capacitate de 498 de locuri (6 pentru persoane cu dizabilități, 6 pentru categoria „mamă și copil”) și accesul se va face dinspre Șoseaua Pantelimon.

1746 de locuri noi de parcare în București vor putea fi folosite de la 1 iulie: tarifele pleacă de la 5 lei/oră
Parcarea din Pantelimon are o capacitate de 498 de locuri. Foto: Facebook / Primăria Municipiului București

Grila de tarife

Compania Municipală Parking a stabilit o grilă unitară de prețuri, oferind atât opțiuni flexibile pentru staționări de scurtă durată, cât și abonamente lunare avantajoase pentru cei care locuiesc în zonă.

Tip Serviciu / AbonamentTarif Solicitat
Tarif orar5 lei / oră
Tarif zilnic30 lei / zi
Abonament lunar (Zonă unică)500 lei / lună
Abonament lunar (Riverani)50 lei / lună

Cum se face plata

PMB a anunțat că modalitățile de plată diferă în acest moment în funcție de locația aleasă, sistemele digitale de taxare fiind implementate treptat.

Pentru Arena Națională („Lia Manoliu”), șoferii au la dispoziție o gamă completă de plăți electronice. Tariful se poate achita prin aplicația oficială Parking București, prin aplicația parteneră Am Parcat, prin scanarea codurilor QR amplasate în locație sau direct la parcometrele instalate pe teren.

Pentru Park & Ride Pantelimon, opțiunile digitale sunt momentan mai limitate din punct de vedere tehnic. Deocamdată, clienții au la dispoziție doar plata prin abonamente de zonă unică și de riveran, iar pentru staționările scurte se poate efectua doar plată în numerar, la parcometrele din interior.

Deschiderea acestor spații reprezintă o gură de oxigen pentru cartierele Pantelimon, Titan și Basarabia, zone sufocate zilnic de mașinile lăsate pe trotuare sau pe prima bandă de circulație.

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