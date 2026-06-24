Decizia judecătorească, pronunțată pe 18 iunie, a fost făcută publică miercuri, 24 iunie 2026, de către avocatul care a reprezentat orașul.

Suspiciuni de „căsătorie aranjată”

Rădăcinile cazului își au originea în anul 2025. Primarul de la acea vreme s-a opus ferm uniunii dintre o femeie de cetățenie finlandeză (50 de ani) și un bărbat algerian (40 de ani), suspectând o căsătorie de conveniență.

Argumentul edilului a fost că pe numele bărbatului fusese emis în trecut un ordin de părăsire a teritoriului francez (OQTF).

Refuzul a declanșat un conflict instituțional major. Parchetul din Meaux a contrazis primăria, stabilind că ordinul de expulzare nu mai era valabil și subliniind că statutul de imigrant ilegal nu reprezintă, legal, un motiv valid pentru a împiedica o căsătorie.

Deși cuplul a obținut o hotărâre favorabilă în decembrie 2025, urmată de o penalizare financiară aplicată primăriei în ianuarie 2026, primarul a rămas pe poziții.

La jumătatea lunii decembrie 2025, într-un gest fără precedent, primarul și cei șapte adjuncți ai săi și-au anunțat demisia în masă pentru a evita obligația legală de a celebra nunta. Totuși, Prefectura Seine-et-Marne le-a respins demisiile.

Deznodământul: o nuntă discretă sub o nouă administrație

Situația s-a deblocat abia după alegerile municipale din 2026. Anunțul publicitar obligatoriu a fost în cele din urmă afișat, iar pe 11 aprilie 2026, cuplul a reușit să se căsătorească în cadrul unei ceremonii discrete.

Căsătoria a fost oficiată de noul primar din Chessy, Cyril Marsaud, fost adjunct în vechea administrație. Deși a respectat decizia instanței, Marsaud a declarat pentru publicația Le Parisien că rezervele sale rămân neschimbate: „Pentru noi, această căsătorie este nesinceră, dar legea a fost aplicată”

Cazul ajunge pe masa deputaților din Adunarea Națională

Avocatul municipalității, Antoine Savignat, a explicat că decizia instanței de a amenda orașul era previzibilă, deoarece judecătorul nu a avut altă opțiune în raport cu legislația actuală. Cu toate acestea, el a indicat că situația s-ar putea schimba rapid la nivel politic.

Joi, 25 iunie 2026, partidul Uniunea Dreptei pentru Republică (UDR), condus de Éric Ciotti, va organiza o sesiune parlamentară în Adunarea Națională.

Pe agenda politicienilor se află, ca prioritate, un proiect de lege care vizează tocmai interzicerea oficială a căsătoriilor în cazul străinilor care fac obiectul unor ordine de expulzare, o inițiativă despre care avocații susțin că se bucură de o largă unanimitate pentru modificarea textului de lege actual.

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