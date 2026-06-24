O întâlnire suspectă la Budapesta

În aprilie 2025, Bălan a făcut o rezervare sub un nume fals pentru un apartament situat pe strada Szövetség, nr. 27, în Budapesta. Datele furnizate pentru rezervare includeau, însă, informațiile sale reale, cum ar fi data nașterii și numărul de pașaport.

În zilele care au urmat, acesta a călătorit cu un autocar din Republica Moldova prin România și a ajuns în capitala Ungariei pe 8 aprilie. Acolo, s-a cazat în apartamentul 3 al unui complex.

Conform publicației menționate, pe 9 aprilie 2025, trei agenți KGB din Belarus, Uladzimir V., Uladzimir Y. și Mikalai D., au intrat în Ungaria cu un SUV având numere diplomatice cehești.

Aceștia au sosit la locul de cazare al lui Bălan la ora 11.17. Doar Varazhbitau a intrat în apartament, unde a rămas aproape 11 ore. Ce nu știa nici Uladzimir V., nici Bălan e că toți erau supravegheați de autoritățile judiciare din Ungaria, scrie Europa Liberă.

În timpul întrevederii, Bălan nu a folosit telefonul, deși a primit 512 notificări. Spre miezul nopții, a trimis un mesaj pe aplicația Signal către un contact salvat drept „Prod”, utilizând un simplu emoji: 💥.

A doua zi, a fost văzut conectându-se frecvent la rețele WiFi publice pentru a efectua apeluri telefonice, deși avea acces la date mobile.

Plăți în numerar și documente secrete

După întâlnirea cu agenții belaruși, Bălan a schimbat sume semnificative de bani la case de schimb valutar din Budapesta: 1.500 de euro într-una din zile și încă 1.400 de euro pe 11 aprilie. Potrivit autorităților române, „denotă că a fost remunerat de ofițerul KGB”. Pe 11 aprilie, Bălan a plecat cu avionul spre Bruxelles, iar agenții belaruși au părăsit și ei Ungaria, îndreptându-se către Austria.

Anchetatorii români au deschis un dosar penal în care au cercetat întâlnirea dintre Bălan și spionii belaruși în iunie 2025. Abia în septembrie, acesta a fost reținut, după ce a fost invitat la Timișoara, la o conferință a Universității de Vest.

Bălan este acuzat de procurorii români că, la întâlnirile din aprilie 2024 și aprilie 2025 cu spionii belaruși, le-ar fi furnizat secrete de stat.

Totuși, nu sunt informații că autoritățile din România ar ști precis ce a vorbit acesta cu ofițerii KGB, cât timp au stat în apartamentul din Budapesta, însă documentele găsite pe dispozitivele electronice ale fostului adjunct de la SIS sunt sugestive.

Conform Europa Liberă, Bălan și agenții cu care era în contact aveau datele de acces la adrese de e-mail comune, iar documentele erau salvate în draft. Mai precis, acesta salva un document în draftul căsuței de e-mail, iar sursele sale le consultau acolo. 

În iulie 2025, urma întâlnirii din Budapesta, în folderul drafts al unei astfel de adrese au apărut rapoarte informative în limba rusă: „Geo”, „Kiev 1”, „Kiev 3”, „Despre odes”, „Odesblog”.

Procurorii români au descoperit pe lângă documentele din drafts, în cele nouă telefoane, patru laptopuri și dispozitive de stocare și alte documente secrete. 

Un document este o notă a Serviciului român de Informații Externe către SIS, din 24 august 2015, clasificată drept „secret de stat”. Un alt document este un fișier .pdf denumit: „34-I-043-G-15”, care conținea informații de tip „secret de stat”.

„Bălan le cunoaște identitatea, calitatea oficială, zona de expertiză și implicarea în activități alături de SIS R. Moldova”

Europa Liberă scrie că, potrivit SRI, documentul respectiv „conține identități ale unor ofițeri activi ai Serviciul Român de Informații și evidențiază existența unor relații de cooperare cu servicii din alte state/modalitățile de organizare a acestora”.

Publicația menționată scrie că faptul că acesta este posibil să fi știut identitatea mai multor agenți secreți ai SRI, acest lucru reieșind și din alt document găsit pe dispozitivele sale, cu un nume sugestiv: „mutre (1) 2013”. Mai precis, un fișier Word în care apărea scris în antet „Colaboratori SRI 2013”. Sub titlu apar șapte fotografii ale unor agenți sub acoperire, scrie Europa Liberă, dar numele nu sunt trecute.

Potrivit actelor judiciare care au fost consultate de Europa Liberă, „Balan le cunoaște identitatea, calitatea oficială, zona de expertiză și implicarea în activități alături de SIS R. Moldova”.

Alexandru Bălan este judecat pentru „divulgarea secretului care periclitează securitatea națională”

Cetățenia moldoveană a fost retrasă pe 23 iunie, printr-un decret semnat de Maia Sandu. Decizia a venit după ce justiția a demonstrat că Alexandru Bălan a fost spion belarus. Acesta a fost condamnat în aprilie la Chișinău, la un an și șase luni de închisoare pentru „tentativă de divulgare a secretului de stat”.

A fost grațiat de Maia Sandu, extrădat din România și trimis în Belarus, la schimb cu doi foști angajați ai SIS care erau arestați în Rusia, scrie Europa Liberă. În România, procesul este în derulare, și, teoretic, fostul adjunct al SIS ar trebui să se prezinte la proces.

Alexandru Bălan este judecat în România pentru „divulgarea secretului care periclitează securitatea națională” și riscă între 7 și 15 ani de închisoare. Dosarul său este judecat la Curtea de Apel București și se află în stadiul analizei procedurale.

Bălan a fost trimis în judecată de Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Crimă Organizată și Terorism (DIICOT) și este acuzat că ar fi pus în pericol securitatea națională a României.

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