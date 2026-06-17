Tragicul eveniment a avut loc marți, 16 iunie, iar vestea a fost confirmată de partenerul ei de viață.

O infecție severă, după probleme grave de sănătate

Potrivit publicației americane TMZ, decesul a fost provocat de o meningită și de o infecție severă în sânge (sepsis). Iubitul actriței, Roy Hernandez, a fost cel care a oferit aceste detalii dureroase pentru presă.

Problemele de sănătate ale tinerei actrițe erau însă mai vechi. TMZ relatează că, la începutul acestei luni, Daveigh Chase fusese internată de urgență într-un spital din Los Angeles, starea ei fiind critică din cauza unei stări avansate de malnutriție.

Din păcate, organismul ei slăbit nu a mai putut lupta cu infecțiile ulterioare.

De la Lilo, la coșmarul din „The Ring”

Daveigh Chase a cunoscut succesul pe marele ecran la o vârstă fragedă. La doar 10 ani, ea a atras atenția criticilor în thrillerul psihologic „Donnie Darko” (2001), unde a jucat rolul Samanthi, sora mai mică a personajului interpretat de Jake Gyllenhaal.

Anul 2002 a fost însă cel care i-a definit cariera prin două roluri diametral opuse, dar la fel de iconice.

În Lilo & Stitch (Disney) a împrumutat vocea micuței și neînțelesei fetițe hawaiene Lilo, un personaj adorat de milioane de copii.

Tot ea a asigurat și dublajul în limba engleză pentru personajul Chihiro din capodopera „Spirited Away” a lui Hayao Miyazaki.

În același an, în filmul de groază The Ring , a îngrozit o întreagă planetă în rolul Samara, fetița cu părul lung și mișcări nenaturale care ieșea din ecranul televizorului pentru a-și ucide victimele.

Interpretarea sa magistrală din „The Ring” a fost atât de convingătoare încât i-a adus premiul MTV Movie Award pentru cel mai bun personaj negativ.

La această categorie, fetița de atunci a reușit să învingă titani ai cinematografiei precum Daniel Day-Lewis, Willem Dafoe, Mike Myers și Colin Farrell.

A ajuns la Hollywood dintr-o întâmplare bizară

Născută în Las Vegas și crescută în Albany, Oregon, Daveigh a intrat în lumea filmului dintr-o coincidență stranie. Pe când avea doar 8 ani, în timpul unei călătorii cu familia, mama ei a fost implicată într-un accident rutier în Los Angeles.

Medicii i-au interzis mamei sale să mai conducă timp de șase luni, motiv pentru care familia a rămas blocată în metropola californiană. Pentru a-și ocupa timpul, mica Daveigh a început să meargă la audiții, demonstrând un talent nativ extraordinar.

Ulterior, ea a devenit o prezență constantă în televiziune, având apariții în producții de succes precum ER (Spitalul de Urgență), CSI: Crime Scene Investigation, The Practice și Big Love – unde a interpretat-o pe Rhonda Volmer, o adolescentă crescută într-o sectă poligamă.

Retragerea din lumina reflectoarelor

În ultimul deceniu, Daveigh Chase a ales să rămână departe de atenția presei și de evenimentele de la Hollywood. Ultima sa apariție într-un lungmetraj a fost în anul 2016, în thrillerul „American Romance”.

Deși viața ei s-a sfârșit mult prea devreme, dorința ei din tinerețe s-a împlinit. Într-un interviu acordat în 2009 pentru Interview Magazine, actrița mărturisea care este crezul ei artistic.

„Vreau doar să creez ceva ce iubesc și pe care oamenii îl vor respecta. Vreau să fac lucruri care să schimbe viața cuiva, nu ceva ce vor uita mâine”, a precizat Daveigh Chase.