Efectele lucrărilor de pe DN7

Reprezentanții Direcției Regionale de Drumuri și Poduri (DRDP) Craiova susțin că ultimele bariere montate au reținut deja cantități importante de pietre.

„Barierele de retenție își dovedesc deja eficiența pe DN 7 – Valea Oltului! Poate că, la prima vedere, o barieră plină cu pietre pare doar un element care trebuie curățat. În realitate, este dovada că și-a îndeplinit misiunea: a oprit materialul căzut de pe versanți înainte ca acesta să ajungă pe partea carosabilă”, a precizat, joi, DRDP Craiova, într-o postare pe Facebook.

Deși se recunoaște că restricțiile de circulație și timpii de așteptare creați pe durata montărilor acestor bariere generează disconfort, instituția subliniază că lucrările „sunt necesare pentru realizarea unor intervenții care salvează vieți”.

„Unele sunt instalate de mai puțin de două luni și au reținut deja cantități importante de pietre. Altele au fost deja descărcate o dată și, între timp, s-au umplut din nou. Fiecare dintre pietrele reținute în aceste bariere sau în plasele de protecție este o piatră care nu a mai ajuns pe partea carosabilă. Fiecare dintre ele ar fi putut lovi un autoturism aflat în mers și ar fi putut provoca un accident cu urmări grave“, potrivit sursei citate.

Fără restricții de trafic în august

Pentru a nu perturba traficul în plin sezon al concediilor, autoritățile au anunțat suspendarea oricăror restricții de circulație pe parcursul lunii august, urmând ca intervențiile să fie reluate ulterior.

„În luna august, când traficul este mai intens din cauza concediilor, nu vor fi executate lucrări care să impună astfel de restricții. Intervențiile vor fi reluate ulterior, pentru a continua creșterea gradului de siguranță pe DN 7. Vă mulțumim pentru răbdare și înțelegere!”, a transmis DRDP Craiova.

Restricțiile de circulație au fost instituite pe DN 7, în zona Valea Oltului, din 16 martie și până pe 31 iulie.

Pentru vehiculele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone se menține restricția de circulație și în iulie, de luni până sâmbătă, în intervalul orar 8.00 – 17.30, cu excepțiile prevăzute în avizul emis de autoritățile competente. Pentru celelalte categorii de vehicule, circulația se desfășoară în condiții de restricții temporare și trafic dirijat.

„În baza avizului emis de Inspectoratul General al Poliției Române – Direcția Rutieră, perioada de aplicare a restricțiilor de circulație instituite pe DN 7, pentru executarea lucrărilor de protecție a versanților (rânguire, îndepărtarea blocurilor de rocă și montarea plaselor de protecție), se prelungește în intervalul 16 iulie – 31 iulie 2026”, a precizat, pe 14 iulie, DRDP Craiova.

Restricțiile se aplică pe sectoarele de drum cuprinse între: km 198+200 – km 207+000; km 216+000 – km 219+000; km 224+000 – km 227+300; km 228+000 – km 233+200.

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