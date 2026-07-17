Potrivit Axios, Trump este așteptat să emită un ordin în următoarele zile. În prezent, aproximativ 30 de avioane cisternă americane sunt staționate la bazele aeriene Ben-Gurion și Ramon din Israel. Oficialii israelieni susțin că SUA intenționează să trimită încă câteva zeci de astfel de aeronave în următoarele zile.

Analiștii intervievați de Axios consideră că această demonstrație de forță militară are scopul de a crește presiunile asupra regimului de la Teheranul pentru a deschide Strâmtoarea Ormuz și a fi de acord cu solicitările americane asupra programului său nuclear.

Axios notează că armata americană a atacat ținte iraniene timp de cinci zile la rând. Potrivit unui oficial american, cel puțin șapte poduri din apropierea orașului Bandar Abbas, centrul de operațiuni în Ormuz al Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC), au fost distruse în timpul acestor atacuri.

Conform Axios, SUA ia în considerare o operațiune militară mai extinsă, care ar putea include atacuri asupra infrastructurii critice și a instalațiilor nucleare ale Iranului, precum și desfășurarea de trupe americane pe insulele din apropierea Strâmtorii Ormuz.

De cealaltă parte, Mohsen Rezaei, un consilier militar al liderului suprem al Iranului, a avertizat vineri că forțele armate ale regimului de la Teheran vor intra „într-o fază de ofensivă la scară largă” dacă bombardamentele americane vor dura mai mult de „două sau trei zile”.

„Iranul nu se va mai mulțumi să riposteze pur și simplu și nicio graniță nu va fi sigură”, a amenințat Rezaei, citat de AFP.

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