Monica Davidescu petrece timp de calitate alături de familia ei, străduindu-se să respecte regulile impuse de autorități. Actrița are noroc că locuiește la casă și poate să petreacă și câteva ore în curte. „A trecut mai bine de o săptămână de cand sunt în casă cu familia și nu am avut timp să mă plictisesc. Am descoperit că avem multe lucruri de făcut împreună”, ne-a spus ea.

Monica a fost încântată de propunerea unei prietene de a se implica într-un proiect online ai cărui beneficiari sunt copiii. „M-a întrebat de ce nu citesc și pentru alți copii pe pagina mea în întâlniri live. Nu i-am mai răspuns, ci am pornit să pregătesc colțul în care ne întâlnim. Am făcut o dezordine și mai mare răscolind prin bibliotecă după cărti potrivite copiilor. Am apelat la prietenii mei de la Editura Litera care mi-au trimis încă trei cutii pline de cărți și de luni seara, din 16 martie, mă întâlnesc cu copiii care doresc să asculte povești. Copii mari și mici, pentru că sunt alături de mine în poveste și bunici, și tătici și mămici. Pe lângă faptul că pregătesc cărțile, mă pregătesc pentru întâlnirea de la ora 20.00, unde rămân în direct 40 de minute cu copiii. Se duce repede timpul”, ne-a povestit Monica Davidescu.

Face exerciții fizice și teme cu Dora

Chiar dacă izolarea la domiciliu impusă de autorități a venit la pachet cu timp liber pentru copii, Monica Davidescu se preocupă îndeaproape ca fiica ei și a lui Aurelian Temișan să țină pasul cu învățătura, dar și cu distracția. „Ieșim în curte toți trei, jucăm badmington, facem exerciții fizice, ne jucăm cu cățelusa și pisicul, plantăm flori. În casă o ajut pe Dora la temele zilnice, Dora are întâlnire on-line cu toată clasa și își continuă activitatea școlară cu doamna învățătoare sau jucăm jocuri de familie sau cărți, ne uităm la filme, dansăm, gătim împreună, spălam vasele, facem ordine în șifonier, în jucării, în cărți…..nu reușim să terminăm, nu ne ajunge timpul pentru câte avem de făcut”, a declarant, pentru Libertatea, Monica Davidescu.

Și-a limitat ieșirile

Actrița îndeamnă oamenii să nu își pună sănătatea în pericol și să respecte regulile impuse de autorități. „Găsesc activități care să ne preocupe pe toți în aceași măsură și mă pliez activităților propuse de soț sau fetiță. În plus mă odihnesc mai mult și constat că e ceva ce mi-a lipsit în ultima vreme. Fiti responsabili pentru viața voastră și a celor din jur! Păstrați-vă sănătoși! Stați în casă”, este îndemnul actriței.

Monica a părăsit domiciliul doar de câteva ori și asta s-a întâmplat pentru că a avut de rezolvat lucruri care nu puteau fi amânate. „Cu restul familiei țin legătura prin telefon sau apeluri video. O dată la trei, patru zile ies la aprozarul din colț de unde mai cumpăr câte ceva de mâncare și cam atât. O dată am ajuns și la cabinetul veterinar pentru mâncarea cățelului și a pisicului și la un control medical pentru mine, cu o problema mai veche la umăr”, ne-a spus actrița.

