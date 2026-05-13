Un șofer de 71 de ani a fost prins cu 128 km/h în localitate

Unul dintre cele mai grave cazuri a fost înregistrat în localitatea Șuștra, din județul Timiș. Un șofer de 71 de ani a fost surprins de radar în timp ce circula cu 128 km/h într-o zonă unde limita era de 50 km/h. Potrivit sursei citate, bărbatul a făcut și o depășire neregulamentară. P

olițiștii i-au aplicat o amendă de peste 3.000 de lei și i-au suspendat permisul pentru 180 de zile.

În timpul controalelor, un alt șofer, în vârstă de 48 de ani, a fost oprit în Remetea Mare. Mașina pe care o conducea, cu volan pe dreapta, avea probleme grave la sistemul de direcție, descoperite în urma verificărilor făcute împreună cu inspectorii RAR. Șoferul a fost amendat, a rămas fără permis pentru 90 de zile, iar autoturismul a fost imobilizat până la remedierea defecțiunilor.

Patru vehicule au fost imobilizate

În cadrul acțiunii desfășurate pe DN6, polițiștii și inspectorii RAR au imobilizat patru vehicule. Trei dintre acestea circulau cu tonaj peste limita legală admisă, iar unul avea defecțiuni tehnice considerate periculoase.

Cele mai multe sancțiuni au fost date pentru viteză. Nu mai puțin de 86 de șoferi au fost prinși circulând peste limita legală, iar alți patru au fost sancționați pentru depășiri neregulamentare. Polițiștii au mai amendat șoferi care nu purtau centura de siguranță, vorbeau la telefon în timp ce conduceau sau nu au acordat prioritate.

La acțiune au participat polițiști rutieri, reprezentanți ai Registrului Auto Român, ISCTR și SICE.

