Un șofer de 71 de ani a fost prins cu 128 km/h în localitate

Unul dintre cele mai grave cazuri a fost înregistrat în localitatea Șuștra, din județul Timiș. Un șofer de 71 de ani a fost surprins de radar în timp ce circula cu 128 km/h într-o zonă unde limita era de 50 km/h. Potrivit sursei citate, bărbatul a făcut și o depășire neregulamentară. P

olițiștii i-au aplicat o amendă de peste 3.000 de lei și i-au suspendat permisul pentru 180 de zile.

În timpul controalelor, un alt șofer, în vârstă de 48 de ani, a fost oprit în Remetea Mare. Mașina pe care o conducea, cu volan pe dreapta, avea probleme grave la sistemul de direcție, descoperite în urma verificărilor făcute împreună cu inspectorii RAR. Șoferul a fost amendat, a rămas fără permis pentru 90 de zile, iar autoturismul a fost imobilizat până la remedierea defecțiunilor.

Patru vehicule au fost imobilizate

În cadrul acțiunii desfășurate pe DN6, polițiștii și inspectorii RAR au imobilizat patru vehicule. Trei dintre acestea circulau cu tonaj peste limita legală admisă, iar unul avea defecțiuni tehnice considerate periculoase.

Cele mai multe sancțiuni au fost date pentru viteză. Nu mai puțin de 86 de șoferi au fost prinși circulând peste limita legală, iar alți patru au fost sancționați pentru depășiri neregulamentare. Polițiștii au mai amendat șoferi care nu purtau centura de siguranță, vorbeau la telefon în timp ce conduceau sau nu au acordat prioritate.

La acțiune au participat polițiști rutieri, reprezentanți ai Registrului Auto Român, ISCTR și SICE.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Cristian Tudor Popescu crede că a găsit soluția pentru ieșirea din criza politică: „În aceste alegeri se va alege praful”
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Apariție-surpriză la priveghiul lui Ioan Isaiu! Nimeni nu se aștepta să o vadă tocmai pe ea acolo. A plâns fără oprire și a stat numai lângă mama și surorile regretatului actor
Viva.ro
Apariție-surpriză la priveghiul lui Ioan Isaiu! Nimeni nu se aștepta să o vadă tocmai pe ea acolo. A plâns fără oprire și a stat numai lângă mama și surorile regretatului actor
Toți au rămas muți de uimire când au văzut-o pe Medana, soția lui Alin Oprea, la priveghiul lui Ioan Isaiu! Iar acum s-a aflat adevărul despre relația lor! Nimeni nu știa asta! Ce îi lega, de fapt, pe cei doi
Unica.ro
Toți au rămas muți de uimire când au văzut-o pe Medana, soția lui Alin Oprea, la priveghiul lui Ioan Isaiu! Iar acum s-a aflat adevărul despre relația lor! Nimeni nu știa asta! Ce îi lega, de fapt, pe cei doi
Este vestea momentului în showbiz! La 53 de ani, celebra actriță a anunțat oficial nașterea celui de-al treilea copil al său: „Bun venit în lume, fiule”
Elle.ro
Este vestea momentului în showbiz! La 53 de ani, celebra actriță a anunțat oficial nașterea celui de-al treilea copil al său: „Bun venit în lume, fiule”
gsp
„Regele” escortelor! » Fosta vedetă organiza petrecerile anchetate de procurori
GSP.RO
„Regele” escortelor! » Fosta vedetă organiza petrecerile anchetate de procurori
Revine în televiziune după 8 ani: „Mă întorc mai puternică” » Cum arată acum
GSP.RO
Revine în televiziune după 8 ani: „Mă întorc mai puternică” » Cum arată acum
Parteneri
ULTIMA ORĂ! Imagini care îți rup inima de la priveghiul lui Ioan Isaiu. Colegii, familia, stană de piatră în fața acestei tragedii. Cine a venit să-și ia rămas-bun și ce scrie pe coroana cu flori albe de lângă sicriu
Libertateapentrufemei.ro
ULTIMA ORĂ! Imagini care îți rup inima de la priveghiul lui Ioan Isaiu. Colegii, familia, stană de piatră în fața acestei tragedii. Cine a venit să-și ia rămas-bun și ce scrie pe coroana cu flori albe de lângă sicriu
Postarea ironică a lui George Burcea chiar în ziua nunții Andreei Bălan. Ce a putut s[ posteze după ce a văzut că fetele lui îi spun „tata” lui Victor Cornea
Avantaje.ro
Postarea ironică a lui George Burcea chiar în ziua nunții Andreei Bălan. Ce a putut s[ posteze după ce a văzut că fetele lui îi spun „tata” lui Victor Cornea
Andreea Esca, imagini rare cu socrii la Paris! Pățania care a făcut-o să roșească
Tvmania.ro
Andreea Esca, imagini rare cu socrii la Paris! Pățania care a făcut-o să roșească

Alte știri

Insolvența „eternă” a companiilor de stat.  Cine sunt administratorii speciali care au grijă de Compania Națională a Uraniului, Romaero și Societatea de Administrare Active Feroviare
Exclusiv
Știri România 07:00
Insolvența „eternă” a companiilor de stat.  Cine sunt administratorii speciali care au grijă de Compania Națională a Uraniului, Romaero și Societatea de Administrare Active Feroviare
Începe Summitul B9 de la București. Programul reuniunii de la Cotroceni la care participă Volodimir Zelenski, Mark Rutte și liderii Flancului Estic
Știri România 06:06
Începe Summitul B9 de la București. Programul reuniunii de la Cotroceni la care participă Volodimir Zelenski, Mark Rutte și liderii Flancului Estic
Parteneri
Trenul „Leon” fabricat la Electroputere Pașcani va transporta astronauți și experți aerospațiali, la 45 de ani de la zborul lui Dumitru Prunariu
Adevarul.ro
Trenul „Leon” fabricat la Electroputere Pașcani va transporta astronauți și experți aerospațiali, la 45 de ani de la zborul lui Dumitru Prunariu
“Chivu si Mutu s-au dus la gagicăreală înaintea meciului decisiv de calificare la EURO!” Dezvăluire bombă despre românul campion cu Inter Milano!
Fanatik.ro
“Chivu si Mutu s-au dus la gagicăreală înaintea meciului decisiv de calificare la EURO!” Dezvăluire bombă despre românul campion cu Inter Milano!
Parteneri
Care este, de fapt, relația dintre Iulia Vântur și Salma Khan. Dezvăluirile făcute de Loredana, după ce i-a vizitat de mai multe ori în India: „O lecție pentru foarte mulți bărbați...”
Elle.ro
Care este, de fapt, relația dintre Iulia Vântur și Salma Khan. Dezvăluirile făcute de Loredana, după ce i-a vizitat de mai multe ori în India: „O lecție pentru foarte mulți bărbați...”
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
Unica.ro
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
Mulți îl acuzau pe Claudiu Manda de infidelitate și spuneau că era împreună cu Olguța Vasilescu încă din timpul căsătoriei cu Adina, prima soție, însă ce s-a aflat e peste așteptări. Adevărul neștiut
Viva.ro
Mulți îl acuzau pe Claudiu Manda de infidelitate și spuneau că era împreună cu Olguța Vasilescu încă din timpul căsătoriei cu Adina, prima soție, însă ce s-a aflat e peste așteptări. Adevărul neștiut

Monden

Eurovision 2026. Republica Moldova s-a calificat în finala din 16 mai
Stiri Mondene 00:16
Eurovision 2026. Republica Moldova s-a calificat în finala din 16 mai
Moment tensionat la Eurovision 2026. Scandări din public în timpul prestației reprezentantului Israelului: „Palestina liberă!”
Stiri Mondene 12 mai
Moment tensionat la Eurovision 2026. Scandări din public în timpul prestației reprezentantului Israelului: „Palestina liberă!”
Parteneri
S-a aflat! Cum arată fiul Laviniei Pârva și al lui Ștefan Bănică. Chipul lui Alexandru, dezvăluit după 6 ani de mister
TVMania.ro
S-a aflat! Cum arată fiul Laviniei Pârva și al lui Ștefan Bănică. Chipul lui Alexandru, dezvăluit după 6 ani de mister
ANIMAŢIE. Bebeluş, mort la Polizu după ce a luat din spital o ciupercă. "S-a înnegrit atât de tare"
ObservatorNews.ro
ANIMAŢIE. Bebeluş, mort la Polizu după ce a luat din spital o ciupercă. "S-a înnegrit atât de tare"
Gata! Ilie Bolojan, gest care a aprins internetul, în plin haos politic! Reacțiile oamenilor au izbucnit instant, imaginile sunt peste tot acum
Libertateapentrufemei.ro
Gata! Ilie Bolojan, gest care a aprins internetul, în plin haos politic! Reacțiile oamenilor au izbucnit instant, imaginile sunt peste tot acum
Parteneri
Informații EXPLOZIVE. Conducerea federației, acuzată: „Au luat fete de pe stradă”
GSP.ro
Informații EXPLOZIVE. Conducerea federației, acuzată: „Au luat fete de pe stradă”
Orașul care „se scufundă cu 2 centimetri pe lună” » NASA monitorizează situația
GSP.ro
Orașul care „se scufundă cu 2 centimetri pe lună” » NASA monitorizează situația
Parteneri
Metoda „piatra gri” sau cum să faci față persoanelor cu tulburarea de personalitate narcisistă
Mediafax.ro
Metoda „piatra gri” sau cum să faci față persoanelor cu tulburarea de personalitate narcisistă
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
StirileKanalD.ro
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
Acuzații explozive în cazul crimei din Bihor! Mesaj dur al mamei elevei ucise în Bihor: „Nu voi lăsa adevărul să rămână ascuns”
Wowbiz.ro
Acuzații explozive în cazul crimei din Bihor! Mesaj dur al mamei elevei ucise în Bihor: „Nu voi lăsa adevărul să rămână ascuns”
Promo
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Advertorial
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Advertorial
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Parteneri
Ultimele ore din viața Aliciei, eleva ucisă pe câmp în Bihor. Mesajul care spune totul despre ea și apelul video făcut înainte de tragedie
Wowbiz.ro
Ultimele ore din viața Aliciei, eleva ucisă pe câmp în Bihor. Mesajul care spune totul despre ea și apelul video făcut înainte de tragedie
Atenție! LISTA fructelor și legumelor cu CELE MAI MULTE PESTICIDE
Mediafax.ro
Atenție! LISTA fructelor și legumelor cu CELE MAI MULTE PESTICIDE
UPDATE Un nou-născut care s-a stins în Maternitatea Polizu ar fi fost lăsat să putrezească în incubator! DSP a venit în control
KanalD.ro
UPDATE Un nou-născut care s-a stins în Maternitatea Polizu ar fi fost lăsat să putrezească în incubator! DSP a venit în control

Politic

Nicușor Dan, înaintea consultărilor: „Nu fac experimente. Scenariul cu premierul tehnocrat are șanse”. Ce spune despre varianta Bolojan
Politică 12 mai
Nicușor Dan, înaintea consultărilor: „Nu fac experimente. Scenariul cu premierul tehnocrat are șanse”. Ce spune despre varianta Bolojan
Un ministru USR primește bani publici pentru șase cabinete parlamentare din Brașov fără a avea angajați
Politică 12 mai
Un ministru USR primește bani publici pentru șase cabinete parlamentare din Brașov fără a avea angajați
Parteneri
UNDER 40 | De la student venit din Bacău la omul din spatele unor logo-uri pe care le vezi zilnic la Iași: povestea lui Viorel Nedelcu, Innerpride Branding
ZiaruldeIasi.ro
UNDER 40 | De la student venit din Bacău la omul din spatele unor logo-uri pe care le vezi zilnic la Iași: povestea lui Viorel Nedelcu, Innerpride Branding
Cum se descurcă în afaceri soția lui Sorin Grindeanu. La ce nivel au ajuns datoriile firmelor de imobiliare în care e implicată Mihaela
Fanatik.ro
Cum se descurcă în afaceri soția lui Sorin Grindeanu. La ce nivel au ajuns datoriile firmelor de imobiliare în care e implicată Mihaela
Efectul neașteptat al crizei de kerosen: Companiile aeriene reduc prețurile biletelor
Spotmedia.ro
Efectul neașteptat al crizei de kerosen: Companiile aeriene reduc prețurile biletelor