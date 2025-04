Rodica Mandache își aduce aminte de Paștele din copilărie de la Iași. „Eram trei surori și un frate. Era multă lume. Aveam o casă mare și masa era în veranda cu ferestre colorate, o masă lungă-lungă. Și era așezată întotdeauna cu tot felul de bunătăți, mirosea într-un fel special, pentru că mama făcea niște prăjiturele cu vin și cu dulceață de merișoare și de cireșe amare. Erau mai subtile dulcețurile pentru prăjitura asta. Mergeam la Înviere și, când eram mai mici, mama venea și ne spunea ”Hristos a înviat!”.

În Cetate, adunatul la biserică de Paște, de Crăciun, de înmormântări – strada avea oameni care dispăreau – pentru noi, era o sărbătoare. Da, că se aduna toată lumea, îi vedeai plângând, îi vedeai umanizați, îi vedeai vulnerabili. La botezuri, la nunți, totul era o sărbătoare a Cetății. Iar Paștele era sărbătoarea cea mai mare”, a spus actrița în cadrul emisiunii.

Deși este una dintre cele mai iubite actrițe din România, Rodica Mandache primește și critici. „Ultimele mesaje pe care le-am primit pe Facebook sunt legate de tine (n.r. Marius Manole)…. Toată lumea îmi reproșează: ”sunteți prietenă cu Manole”. Am dat un biet share la un articol despre o doamnă care a greșit. Nu am scris eu, dar mi-a plăcut articolul. Era un om cu demnitate, cu coloană vertebrală, căruia îi părea lui rău că omul din față a greșit. Pentru share-uiala asta, am primit tot felul de critici, ca și cum eu sunt în azil și nu pot să am o părere, bună sau rea. Toate s-au terminat minunat cu ”dar nu mai muriți odată?”, a mai spus Rodica Mandache.

Legendara actriță mărturisește că încă mai are emoții când intră pe scenă. ”Câteodată am emoții: cu tine, cu Florin Piersic, cu Marian Râlea – parteneri ai mei. Cu ei am avut întotdeauna un culoar care mă face să simt bine, fericită”.

Rodica Mandache crede că a avut noroc să ajungă de mai multe ori la Festivalul de Film de la Cannes. ”Am fost la Cannes de vreo șase ori. Amintirile mele cu Cannes-ul sunt fabuloase. A fost o întâmplare fericită în viața mea – pur și simplu – a fost un noroc. Era un domn foarte bătrân pe care l-am cunoscut și mă ducea la Cannes. Eu am avut întâmplări d-astea cu oameni și de aia spun că oamenii sunt frumoși și buni. Există și o rugăciune la biserică: ”Doamne, fă în așa fel încât în jurul meu să fie oameni buni”.

