Adda, dezvăluiri despre copilăria ei. „Am început să cânt la 11 luni, când nu stăteam în picioare”

Copilăria și-a petrecu-o la Târgu-Mureș. Își aduce aminte că era un copil foarte rebel care și-a dat seama că muzica e pasiunea ei cea mare chiar înainte de a merge în picioare.

„Eu am știut de mică că vreau să cânt. Eu am început să cânt la 11 luni, când nu stăteam în picioare. De la 2,3 ani când puteam să vorbesc coerent, să înțeleg cuvintele bine spuneam că o să fiu cântăreață, cea mai tare cântăreață din România. Spuneam că o să mă iubească toată lumea, făceam concerte acasă, urcam pe birou, cântam la lipici, cntam la spray, cântam în oglindă”, a declarat artista în podcastul lui Radu Țibulcă de pe Youtube.

„Am făcut concert la bunici”

Era foarte mică, dar își dorea să aibă parte de un concert aproape real, așa că la bunici a organizat unul. A avut scenă, chiar și spectatori: copiii de pe stradă.

„Am luat un băț dintr-un copac, am înfipt un măr în el și acela era microfonul și am chemat toți copiii de pe stradă și le-am dat bomboane ca să mă vadă cântând. Eu voiam să cânt și abia așteptam momentul când o să fac performanță, să fac carieră din treaba asta.”, a mai povestit ea.

Artista compunea poezii de mică. Când a ajuns la școală, ea se descurca bine la limba român, iar în liceu chiar se certa cu profesoara, ea își dorea să facă altfel decât în programa școalară.

„Eu când eram mică eram mai profundă decât alți copii, scriam versuri, mă jucam și pe afară cu jucăriile sau cu păpușile, dar…Eram în clasa a treia sau a patra și scriam niște versuri de se uita și mama ciudat când le citea. M-am descurcat foarte bine la română, așa de bine încât mă certam și cu profesoara că nu eram de acord cu ea. Ea aprecia, dar era programa care trebuia respectată, eu nu voiam să învăț un comentariu ca un papagal, voiam să citesc, să fac eu comentariul meu.

Așa am făcut și la Bac, am luat 8, am fost depunctată. Că de ce am făcut eu ca mine…Eu am învățat cu o zi înainte de proba la româncă, cu o zi înainte de proba la istorie și cu o zi înainte de logică.”, a mai adăugat cântăreața.

În prezent, Adda e căsătorită cu Cătălin Rizea, împreună au un băiețel.

