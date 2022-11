ADDA, artista care a atins inimi prin muzica și versurile ei le face cunoscute pe Ada, Alexandra și ADDA în prima ei carte: „Cele trei ADDA”, ce s-a lansat official joi.

Cine o urmărește pe rețelele de socializare, cu siguranță a avut șansa de a le cunoaște pe cele trei personalități ale ADDEI: Ada, femeia blândă, bună care caută bunătatea în oameni, Alexandra, o Xena a zilelor noastre și ADDA, artista care transformă durerea în artă și arta în pansament pentru suflete și ajunge la inimile oamenilor prin muzica și versurile pe care le compune.

După ce și-a făcut cunoscute cele mai profunde trăiri și ne-a purtat prin diferite stări emoționale, atât prin muzică cât și prin versuri, ADDA lansează cartea în care își spune povestea așa cum nu o știe nimeni.

„Cele trei ADDA” prezintă povestea artistei. Scrisă cu vulnerabilitate și asumare, despre zbateri sufletești, conflicte interne și bucurii mărunte din viața de zi cu zi, cartea surprinde furtuna dintre minte, trup și suflet.

O altfel de carte motivațională, scrisă cu lacrimi și durere, despre propriile experiențe de viață, „Cele trei ADDA” prezintă lupta cu boala și drumul sinuos de la o simplă adolescentă cu visuri mari, la o artistă completă, care a cucerit marile scene și inimile oamenilor, și le-a arătat tuturor că poate.

Recomandări Sănătatea românească depinde de firmele verișorilor? În loc să construim sute de spitale, noi promitem că zugrăvim câteva zeci

„11.11 Voi sarbatori ziua mea de doua ori pe an. Pe 03:03 ziua mea de nastere iar pe 11.11 ziua mea de renastere. Cea mai buna terapie, pentru mine, a fost scrisul. M-am intors in intuneric, unde nu m-am simtit deloc confortabil. Dar am invatat tot ce nu am reusit cand l-am trait. M-a ajuns din urma tot ce am reprimat si tot ce am alungat. Apoi nu am avut de ales decat sa infrunt avalansa de ganduri si sentimente. Sunt un om nou. Si nu spun asta pentru ca suna metaforic si frumos. Sunt un om nou pentru ca mi-am dat a doua sansa si am incetat sa mai fiu impotriva mea. Acum pot sa spun ca ma iubesc. Te iubesc Ada, Alexandra. Te iubesc Adda, creatia lor!”, a scris Adda pe Facebook.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

„Tramvaiul 23′, „Tramvaiul sfârșitului”, „Lasă-mă să mor” (alături de Nosfe), „Să nu-mi iei trandafiri”, „Paranoia”, „Du-te la ea”, dar și „Altcineva”, sunt o parte dintre single-urile de succes care au deja milioane de vizualizări pe YouTube și fac parte din materialul discografic „Fata din Diamant”, alături de alte patru piese noi. Cel mai nou album al artistei, format din 11 single-uri statement, este deja disponibil online, dar și în format fizic.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Atât de zgârcit era! Incredibil ce i-a dat Copos lui Ion Țiriac: „S-a supărat îngrozitor pe el!”

Playtech.ro Vestea momentului pentru cei cu pensii sub 2.500 de lei. Milioane de români vor primi bani în plus de la stat

Viva.ro O mai ții minte pe Veronica, din filmul cu același nume? Cum arată Lulu Mihăescu la 52 de ani și cu ce se ocupă acum

Observatornews.ro Black Friday 2022. Doi români şi-au comandat de pe eMAG maşină Volvo XC 40 şi casă cu 4 camere lângă Bucureşti. Ce preț au

Știrileprotv.ro ULTIMA ORĂ. Imagini cu incidentul dintr-o sală de clasă din Timișoara, unde un elev a tras spre un coleg cu un pistol airsoft. VIDEO

FANATIK.RO Animalul care terorizează locuitorii din Arad. Bestiile atacă tot ce prind: ”Ți-e și groază să ieși pe drum!”

Orangesport.ro EXCLUSIV | FCSB şi-ar putea schimba patronul. Dezvăluiri din anturajul lui Gigi Becali

HOROSCOP Horoscop 11 noiembrie 2022. Capricornii ajung la concluzii dintre cele mai pesimiste în legătură cu evoluția viitoare a relației de cuplu

PUBLICITATE Black Friday Alert: 5 piese în tendințe pe care abia aștepți să le cumperi LA REDUCERE