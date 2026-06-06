Mâna militarei a fost prinsă în elicea unei drone de tip V-BAT, incidentul soldându-se cu amputarea a două degete și fracturarea unui al treilea, a confirmat un purtător de cuvânt al Ministerului Apărării Naționale (MApN) pentru Reuters.

Femeia, a cărei identitate rămâne protejată, a suferit inițial intervenții chirurgicale de urgență pentru reatașarea degetelor în New Orleans. Din cauza deteriorării stării de sănătate, ea a fost transferată ulterior la Centrul Medical Militar Național Walter Reed din Maryland, unde se afla internată și la sfârșitul lunii mai.

Probleme structurale ascunse în culisele Shield AI

Incidentul, netransmis anterior publicului, face parte dintr-un tipar mult mai amplu de defecțiuni și breșe de siguranță raportate la nivelul Shield AI.

O investigație Reuters – bazată pe interviuri cu 21 de foști angajați, investitori și directori din industrie, alături de o plângere a unui avertizor de integritate și documente interne – scoate la iveală detalii alarmante.

Astfel, peste 50 de drone V-BAT din flota internă a companiei au fost distruse în accidente în ultimele 18 luni în timpul testelor sau al antrenamentelor.

Un avion civil Cessna, în care se aflau un angajat Shield AI și copilul acestuia, a fost obligat să execute manevre de urgență pentru a evita o coliziune în aer cu o dronă V-BAT scăpată de sub control.

Mai mulți membri ai personalului care au atras atenția asupra riscurilor de siguranță au fost concediați.

O plângere oficială depusă în luna mai la Departamentul Muncii din SUA acuză managementul că a ascuns defecte tehnice ale dronei (evaluată la un milion de dolari bucata) pentru a nu periclita contractele și vânzările către armată.

Istoria se repetă

Nu este primul accident de acest gen. În urmă cu un an, un oficial al Marinei SUA a suferit leziuni similare la degete în timpul unui test.

La acea vreme, CEO-ul Shield AI, Ryan Tseng, dădea asigurări publice că riscurile au fost eliminate prin adăugarea unui nou tren de aterizare și a unor autocolante de avertizare amplasate lângă elice. „Aeronava este un aparat radical mai bun”, declara el pentru Forbes. Realitatea din teren îl contrazice însă.

În replică, compania americană se apără, mutând vina pe factorul uman.

„Accidentele operaționale sunt frecvente pentru dronele din această clasă. V-BAT rămâne una dintre aeronavele VTOL (cu decolare și aterizare verticală) cu cea mai vastă experiență, având 18.000 de ore de zbor din 2019. Incidentul din 12 mai a fost cauzat de o încălcare a procedurilor de siguranță stabilite, nu de un defect de produs”, a transmis Shield AI.

De cealaltă parte, MApN a precizat că investighează cazul și consideră că este prematur să se pronunțe asupra vinovăției sau a posibilității de prevenire a accidentului.

Contractul cu România rămâne în picioare

În ciuda gravității situației, Forțele Navale Române – care au semnat anul trecut un acord de 30 de milioane de dolari pentru achiziția sistemelor V-BAT – au declarat că respectivul contract rămâne în vigoare.

Shield AI, un start-up sprijinit de capital de risc și fondat în 2015 de frații Ryan și Brandon Tseng (fost membru Navy SEAL), s-a poziționat ca un competitor direct pentru giganții Lockheed Martin și RTX.

Compania își propulsează deja următorul proiect: X-BAT, o dronă de atac masivă de tip „loyal wingman”, estimată la 30 de milioane de dolari unitatea, destinată să zboare alături de avioanele de vânătoare.

Deși X-BAT va folosi aceleași comenzi de zbor ca modelul problematic V-BAT, Pentagonul a acordat recent un contract (neanunțat anterior) pentru dezvoltarea prototipurilor.

Shield AI a solicitat deja 500 de milioane de dolari de la Guvernul SUA dintr-un buget total de dezvoltare de 1,3 miliarde de dolari până în 2029.

Întrebat despre riscurile tehnice, un purtător de cuvânt al Pentagonului a minimizat problema, declarând că eșecurile tehnologice sunt asumate ca „un proces de învățare esențial”.

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