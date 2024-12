În vârstă de 38 de ani, Adela Popescu a impresionat mereu cu silueta ei. Cu toate acestea, după cele trei sarcini, vedeta nu a mai ajuns la greutatea dorită, având mereu câteva kilograme în plus. De curând ea a luat atitudine și a început transformarea fizică, a mers la sală, ba chiar a făcut și unele tratamente corporale.

Cum arată Adela Popescu în costum de baie

Aflată acum în vacanță, Adela Popescu a arătat imagini cu ea în costum de baie după ce a slăbit. „Gata, am făcut-o și pe asta. 🙂 Am postat poze cu mine în costum de baie deux piece. Radu Vâlcan e foarte mândru, eu și Carmen Barcan credem că mai e de muncă, dar suntem pe drumul cel bun.

Ca idee, am vrut să fac pozele astea în primele zile (am făcut o promisiune în emisiunea Vorbește lumea că voi posta poze cu mine în costum de baie), ca să pot să încep și eu să mănânc că tot omu în vacanță. 😅 Thai food și bere Chang, păzea că vin! 😄”, a scris pe rețelele de socializare Adela Popescu, care în poze apare îmbrăcată într-un costum de baie din două piese.

Soțul ei, Radu Vâlcan, e primul care i-a făcut complimente. „Doamne, eu înnebunesc aici. Mama la trei copii, cu mine patru, se plimbă nestingherită prin preajma mea, în halul ăsta. Sincer, după vacanța asta, mă întorc acasă”, a spus partenerul vedetei.

Și fanii au complimentat-o pe Adela Popescu. „Wow, super curajoasă și autentică! Arăți minunat și cred că ești pe drumul cel bun, abia aștept să văd ce urmează! 🍜🍻”, „Asta cu «mai e ceva de lucrat» e pentru noi, restul 😅 Arăți superb, poți mânca liniștită 😂🙈”, „Wow! Pentru 3 nașteri corpul tau arată super bine”, „ow.Nici nu se cunoaste ca au trecut 3 sarcini..”.

„Sunt mai obosită și atunci cedez mult mai ușor la impulsuri”

După a treia naștere, Adela Popescu nu a mai dat jos kilogramele în plus, nici dieta fără pâine și fără dulciuri nu a mai ajutat-o. De aceea, Adela Popescu a decis să meargă la sală, să facă sport, dar și să recurgă la unele tratamente corporale, care să o ajute să scadă în centimetri. „Sunt într-o perioadă în care am mai multă grijă de mine, nu că până acum nu aveam, dar acum concret am grijă de mine, îmi dedic timp, pur și simplu.

Mă prioritizez. Merg la sport (…) merg pentru remodelare corporală. (…) Se întâmplă următorul lucru: Eu după ce am născut al treilea copil (…) am rămas cu vreo 3-4 kg în plus, uneori și 5 kg, pe care nu mai puteam să le dau jos.

Dacă în trecut doar eliminam pâinea, sau dulciurile, sau nu mâncam seara, se topeau imediat kilogramele. Ei bine, acum neam, nu mai funcționa nimic. Poate și pentru că sunt mai obosită, și atunci cedez mult mai ușor la impulsuri, adică dacă îmi e pofta de ceva dulce zic: e, o viață avem”, a spus Adela Popescu în mediul online.

Totodată, într-un interviu pentru Antena Stars, Adela Popescu susținea că nu mai are niciun complex, că e împăcată cu vârsta ei, că se simte bine în pielea sa. „Sunt mai bine ca niciodată. Chiar mă gândeam că eu nu aș vrea să fiu mai tânără. Sunt foarte în confort cu cine sunt.

Ies din casă mult mai relaxată. (…) Am grijă să arăt decent, dar nu mă mai frustrează, nu mă mai complexează lucrurile, nu mai am nici măcar un singur lucru care să mă complexeze. Sunt lucruri pe care le conștientizez, dar nu mă frustrează”, spunea Adela Popescu.

