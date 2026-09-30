Adela Popescu a postat pe contul de socializare un mesaj în care le cere oamenilor de la Șușani și zone din apropiere să o ajute, după ce patrupedul familiei a dispărut. Dogman s-a pierdut, iar vedeta a făcut anunțul în mediul online.

Dogman, câinele familiei, este de negăsit de ceva timp, iar Adela a început să îl caute și le-a cerut ajutorul urmăritorilor săi pe Instagram.

„Dogman s-a pierdut. Dacă sunteți din zona Sușani, Ușurei, Mădulari și îl vedeți pe undeva poate îmi lăsați un mesaj aici să pot trimite pe cineva să îl caute. Mulțumesc!”, a scris Adela Popescu, pe Instagram

Adela Popescu și Radu Vâlcan au construit o casă de vacanță modernă în Șușani, județul Vâlcea, satul natal al Adelei, iar în ultima perioadă, familia a mers tot mai des la curte.

În urmă cu ceva timp, Adela Popescu a recunoscut că nu e vorba de o mutare acolo, e doar o casă de vacanță, pentru care Radu Vâlcan se bucură. „Lui îi place mai mult decât mie. Acum ne uitam la niște chestii din lemn în care să pui răsaduri. I-am spus: tu ce vrei să faci? Vezi că tu ești mai bătrân decât mine! Eu nu am chef să mă mut la Șușani, să fie clar!”, a spus vedeta în urmă cu ceva timp.