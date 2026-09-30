Furturile de componente auto din parcări nu sunt o raritate, însă unele cazuri reușesc să uimească și cei mai experimentați șoferi. Un astfel de incident a fost relatat recent de un bărbat din Croația, pe un grup de Facebook unde și-a împărtășit experiența. Bărbatul a publicat o fotografie cu mașina sa parcată în fața unui supermarket, din care lipsea portiera dreapta-spate.

Hoții au luat și o cutie cu produse pentru curățarea mașinii

Nu doar portiera a fost furată pe timpul nopții. Josip a menționat că hoții au luat și o cutie cu produse pentru curățarea mașinii, relatează cotidianul sârb Blic, parte a grupului Ringier Media International.

„Aș fi înțeles dacă ar fi furat mașina cu totul, dar să ia doar portiera și cutia aceea chiar nu pot să înțeleg”, a scris Josip.

Un alt lucru care i s-a părut deosebit de ciudat a fost faptul că hoții au lăsat în mașină scaunul pentru bebeluș, despre care crede că probabil valorează mai mult decât portiera pe care au furat-o.

Un alt detaliu care l-a surprins pe Josip a fost profesionalismul cu care hoții au acționat.

„Toată stima pentru profesionalismul lor, în timpul demontării nu au lăsat nici măcar o zgârietură”, a precizat Josip.

Reacțiile oamenilor la postarea lui Josip

Postarea lui Josip a generat rapid reacții din partea membrilor grupului, unii încercând să găsească o explicație pentru incident.

„Astăzi, cineva va ridica deja un Golf reparat, care avea o avarie la portiera dreapta-spate, și tocmai în această culoare”.

Un mecanic auto a intervenit și el, spunând că, deși a văzut multe în cariera sa, acest caz l-a lăsat fără cuvinte.

„Ca mecanic auto, am văzut multe, dar asta chiar nu... Să demontezi o ușă de pe o mașină în parcare și să pleci... și nimeni să nu vadă sau să audă nimic. Dacă proprietarul ar fi venit cu amanta, atunci toți ar fi văzut și auzit. Mult noroc în găsirea vinovaților”.

Anunțul suspect care a fost descoperit

În comentarii, un alt utilizator a distribuit o fotografie cu un anunț suspect în care erau scoase la vânzare uși din spate pentru modelul de mașină al lui Josip, un Golf 7.

Atenția a fost atrasă de faptul că o portiera era neagră, la fel ca cea care lipsea de pe mașina lui Josip.

„Vând portieră spate dreapta, neagră, pentru Golf 7. Geamul este spart...”, se arată în descrierea anunțului.