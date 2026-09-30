Mașinile parcate ilegal în București vor fi ridicate după reguli noi. Cât îi costă pe șoferi să-și recupereze mașina

Consiliul General al Municipiului Bucureşti a adoptat miercuri un nou regulament privind ridicarea maşinilor parcate neregulamentar, care introduce tarife unitare, zone de acţiune clar definite şi o platformă digitală pentru gestionarea intervenţiilor, conform News.ro.

Zone de acţiune şi organizare

Primăria Municipiului Bucureşti (PMB), prin Poliţia Locală şi Compania Municipală Parking Bucureşti, va interveni direct în Zona Centrală. Aceasta este delimitată de principalele artere ale inelului central şi include puncte de interes major precum Piaţa Unirii, Piaţa Universităţii, Piaţa Romană, Piaţa Victoriei, Centrul Vechi, Calea Victoriei şi Bulevardul Magheru. În restul teritoriului Capitalei, responsabilitatea revine primăriilor de sector.

„Consiliul General a aprobat astăzi noul regulament-cadru privind ridicarea, transportul, depozitarea şi eliberarea vehiculelor staţionate ilegal pe domeniul public”, a anunţat Primăria Bucureşti, precizând că noile măsuri vor aduce o mai bună organizare a intervenţiilor.

Gestionare centralizată şi dispecerate integrate

Un element de noutate este introducerea unei platforme digitale unice, gestionată de Poliţia Locală a Municipiului Bucureşti, care va centraliza toate sesizările, dispoziţiile de ridicare şi statusul vehiculelor. Dispeceratele Poliţiei Locale din cadrul PMB şi al primăriilor de sector vor funcţiona 24/7 şi vor fi interconectate prin intermediul acestei platforme.

„Dispeceratele Poliţiei Locale a Municipiului Bucureşti şi ale sectoarelor vor funcţiona 24 de ore din 24 şi vor fi interconectate prin intermediul Registrului Unic. Acest lucru înseamnă, de exemplu, că dacă o sesizare pentru vehicule staţionate neregulamentar în Sectorul 5 ajunge la Poliţia Locală Bucureşti sau la Poliţia Locală Sector 4, instituţii care nu acţionează pe zona respectivă, sistemul o redirecţionează automat către sectorul responsabil, în acest caz Poliţia Locală Sector 5, fără ca cetăţeanul să fie retrimis la o altă instituţie”, a explicat Primăria Bucureşti.

Cât costă ridicarea și recuperarea unei mașini parcate ilegal?

Maşinile ridicate din Zona Centrală vor fi transportate şi depozitate pe Splaiul Unirii nr. 176, pe un teren de peste 25.000 de metri pătraţi. Locaţia a fost aleasă pentru proximitatea sa faţă de inelul central, ceea ce va reduce costurile şi timpul de transport. Serviciul va funcţiona non-stop, sub coordonarea Companiei Parking.

Tarifele pentru ridicarea, transportul şi depozitarea vehiculelor au fost stabilite uniform pe teritoriul Capitalei, indiferent dacă operaţiunea este realizată de PMB sau de primăriile de sector. Acestea sunt:

Ridicare vehicule sub 5 tone: 400 lei

Ridicare vehicule peste 5 tone: 540 lei

Transport vehicule sub 5 tone: 300 lei

Transport vehicule peste 5 tone: 400 lei

Depozitare 1-24 ore + eliberare: 300 lei

Depozitare peste 24 de ore: 150 lei/zi

Oprirea ridicării: 400 lei

Depozitare pentru vehicule abandonate: 150 lei.

Obiectivele noilor reglementări