Când se ridică gratuit frunzele și crengile din fiecare cartier din Oradea

Orădenii vor putea scăpa gratuit de deșeurile vegetale acumulate în curți și grădini, în cadrul campaniei de curățenie de toamnă organizată de Primăria Oradea și RER Vest, între 5 și 30 octombrie. Colectarea va fi realizată pe sectoare, conform unui program anunțat de autorități, informează portalul de știri locale Ebihoreanul.ro.

Cum se colectează frunzele și crengile din fiecare cartier

Locuitorii care au contract de salubrizare cu RER Vest, precum și asociațiile de proprietari, sunt invitați să scoată la limita proprietății frunzele, crengile și alte deșeuri de grădină. Potrivit Primăriei Oradea, frunzele trebuie depozitate în saci transparenți pentru a preveni împrăștierea lor pe trotuare sau carosabil. În cazul crengilor, acestea trebuie tăiate și legate, astfel încât să nu prezinte pericol pentru pietoni.

Echipajele RER Vest vor colecta resturile vegetale de luni până vineri, în funcție de sectorul programat. Se va începe cu arterele principale și se vor include aliniamentele stradale, scuarurile și spațiile publice din apropierea zonelor rezidențiale. În paralel, operatorul de salubritate va curăța și frunzele de pe domeniul public.

Calendarul campaniei și zilele în care sunt programate cartierele

Campania debutează pe 5 octombrie în zonele Ioșia și Grigorescu, urmând să se încheie pe 30 octombrie în Rogerius, Episcopia și Oncea. Programul complet, conform Ebihoreanul.ro, este următorul:

5–9 octombrie: Ioșia, Ioșia-case, Ioșia Nord, Grigorescu (Sectorul 1);

12–16 octombrie: Nufărul I, Nufărul II, Velența, Dragoș Vodă, Salca, Tokai, Tineretului (Sectorul 2);

19–23 octombrie: Podgoria, Olosig, Iorga (Sectorul 3);

26–30 octombrie: Rogerius, Episcopia, Oncea (Sectorul 4).

Primăria recomandă cetățenilor să respecte perioadele alocate fiecărui cartier pentru a evita întârzierile în procesul de colectare.

Ce opțiuni de reciclare au orădenii

În afara campaniei de toamnă, deșeurile vegetale, precum frunzele, crengile, iarba cosită sau resturile de gard viu, pot fi mărunțite și aruncate în pubelele maro destinate deșeurilor biodegradabile. De asemenea, acestea pot fi predate gratuit la punctele de colectare separată administrate de RER Vest, situate pe străzile Thurzo Sandor și Uzinelor.