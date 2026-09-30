Susține Susține

Cifrele secrete ale Sănătății: Cum s-au chinuit cercetătorii ASE să afle pe ce se duc banii din spitale, pentru că instituțiile statului nu vorbesc între ele

Alexandra Mănăilă
Alexandra Mănăilă
Reporter
Comentează
Banii din Sănătate si din spitale, studiul cercetatorilor de la ASE
La conferinta de lansare a studiului Transparența banilor din sistemul medical românesc: rectorul ASE Nicolae Istudor si Fady Chreih, CEO Regina Maria
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește Libertatea in Google Discover

Bugetul total al sănătății în România a atins un maxim istoric de 127,98 miliarde de lei în 2025, ceea ce înseamnă 6,68% din PIB. Dar, statul român nu are un sistem informatic capabil să arate transparent unde se duce fiecare leu. Studiul „Transparența banilor din sistemul medical românesc” (Ediția a II-a, 2026, realizat pentru anul de referință 2025 de către Academia de Studii Economice din București, finanțat exclusiv din fonduri private de Rețeaua de Sănătate Regina Maria) scoate la iveală un haos administrativ uriaș: fiecare instituție folosește propriul cod și propriul soft. Pentru a calcula gradul real de ocupare din spitale, cercetătorii au fost nevoiți să potrivească manual datele pentru mai bine de 1.000 de secții spitalicești.

Cuprins:

Lansarea oficială a cercetării arată că analizarea fluxurilor financiare curente a fost o veritabilă muncă de detectiv financiar. Ministerul Sănătății, Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS), Institutul Național de Sănătate Publică (INSP) și Institutul Național de Statistică (INS) colectează date după reguli complet diferite, fără ca sistemele lor administrative să poată comunica între ele.

„Prin expertiza academică pe care o punem la dispoziție, ne propunem să contribuim la o înțelegere mai aprofundată a mecanismelor de finanțare a serviciilor de sănătate din România. Studiul evidențiază principalele fluxuri financiare din sistemul sanitar și furnizează o bază relevantă de analiză pentru elaborarea și susținerea unor politici publice fundamentate pe informații și date obiective”, a precizat prof. univ. dr. Nicolae Istudor, rectorul Academiei de Studii Economice (ASE) București.

Tabloul general al banilor din sănătate: rezultatele studiului ASE

Studiul evidențiază o creștere semnificativă a finanțării sistemului de sănătate din România, cu 29% peste nivelul din 2023. Pentru prima dată, contribuțiile de asigurări sociale de sănătate reprezintă peste jumătate din finanțarea totală, pe fondul extinderii bazei de contributori și al creșterii salariilor. În același timp, dependența Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate de subvențiile de la bugetul de stat s-a redus.

127,98 miliarde de lei (25,7 miliarde de euro): Cheltuielile curente totale cu sănătatea în 2025 (Total Health Expenditure), în creștere cu +29% față de anul 2023 (când au fost 99,2 mld. lei).

1.319 euro pe locuitor: Pentru prima dată, cheltuiala anuală pe cap de locuitor în România depășește pragul de 1.300 de euro, comparativ cu media UE de 3.832 euro PPC.

Ponderea din PIB: Sănătatea consumă 6,68% din PIB-ul României, față de o medie a Uniunii Europene de 10,0% din PIB.

Sursa banilor: Statul acoperă 71,98% (92,12 mld. lei public), iar privatul 28,02% (35,86 mld. lei privat).

Premieră la CASS: Contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS) a acoperit pentru prima dată peste jumătate din finanțarea totală a sistemului (51,15%, adică 65,46 miliarde lei), față de 42,5% în 2023.

Cine încasează banii: Deși 72% din bani sunt publici, 57,52% din cheltuiala curentă totală ajunge la furnizori privați (farmacii, clinici, laboratoare, spitale private), restul de 42,48% mergând către furnizorii publici. Din fondurile decontate direct de CNAS (FNUASS), furnizorii privați încasează 48,5% (37,77 mld. lei).

Spitalele și medicamentele înghit 70% din resurse: Serviciile spitalicești consumă 45,77 miliarde de lei (36%), iar produsele farmaceutice și dispozitivele 44,18 miliarde de lei (34%). Ambulatoriul primește doar un sfert din bani (32,16 mld. lei, adică 25%).

Unde se duc banii din spitale: Majoritatea sumelor se duc pe salarii, nu pe servicii decontate!

Analiza detaliată a cheltuielilor spitalicești arată o gravă distorsiune financiară. Deși spitalele publice primesc cea mai mare felie din fonduri, banii nu sunt direcționați în principal către tratarea pacienților sau decontarea actului medical, ci pe acoperirea măririlor salariale acordate de-a lungul anilor.

16,94 miliarde de lei au reprezentat în 2025 doar transferurile destinate creșterilor salariale (așa-numitele „influențe salariale”), calculate ca diferență față de salariile din 2016.

Această sumă alocată salariilor depășește valoarea tuturor serviciilor medicale spitalicești decontate de spitalele publice (14,86 miliarde de lei).

În multe spitale publice, peste 50% din banii primiți de la CNAS vin automat pentru salarii, independent de volumul de servicii oferit sau de numărul de pacienți tratați.

În total, spitalele publice ajung la un buget de 31,81 miliarde lei (servicii plus subvenții salariale), în timp ce spitalele private primesc de la CNAS doar 2,06 miliarde lei pe spitalizarea continuă, fiind plătite strict pentru serviciile realizate.

Faptul că jumătate din bugetul spitalelor din România se duce pe „influențe salariale” se știa încă din vară, când Larisa Mezinu-Bălan, vicepreședinta CNAS, declara referindu-se la cheltuiel că jumătate dintre ele pentru spitale merg pe aceste influențe salariale, deci pentru plata salariilor medicilor și a personalului medical din spitalele publice”.

Muncă de sisif pentru potrivirea datelor despre spitale

Un exemplu grav de lipsă de interoperabilitate vizează chiar infrastructura spitalicească. Deși în relație contractuală cu casele de asigurări se află un număr comparabil de unități spitalicești – 373 de spitale publice și 407 spitale private – capacitatea lor este disproporționată: sectorul public deține peste 95% din paturile contractate pentru spitalizare continuă (110.635 de paturi publice față de doar 5.090 de paturi private).

În schimb, sectorul privat s-a reorientat puternic către spitalizarea de zi, unde deține 39,8% din cazuri (2,3 milioane de cazuri în 2025). Încercarea echipei ASE de a analiza gradul real de ocupare pe secții a necesitat procesarea manuală a datelor din cauza sistemelor software paralele care nu folosesc aceleași coduri.

„A fost un mare chin pentru că instituții care, teoretic, trebuie să lucreze unele cu altele, folosesc nomenclatoare diferite. Pentru a calcula gradul de ocupare la nivel de secție de spital, nimeni nu are datele conexe. Structura de paturi este un Excel cu o codificare, iar activitatea se duce la Institutul Național de Management pe o altă codificare, a secției. Când ne-am pus cap la cap, 3.000 din 6.000 de secții nu s-au potrivit. A trebuit să facem modificări și am ajuns la 1.000 pe care le-am luat manual, individual, și a trebuit să le potrivim”, a mărturisit dr. Dragoș Garofil, medic și expert în politici de sănătate din echipa de cercetare ASE.

De ce nu există interoperabilitate între instituții

La întrebarea care frământă pe toată lumea: de ce instituțiile statului nu au o bază de date comună, de ce fiecare funcționează cu propriul nomenclator, răspunsurile invitaților au vizat lipsa de aplicare a legii, excesul de birocrație și lipsa unei decizii politice ferme la cel mai înalt nivel. „Atât timp cât permiți cuiva să modifice ceva într-un tabel, românul este extrem de inventiv [...] Fiecare spital își ține un centru de cost în funcție de cum dorește el. Fiecare spital își ține un stat de plată sau un stat de funcții într-un model personalizat, chiar dacă există un tipar. Am avut un proiect pe PNRR de digitalizare a sistemului de sănătate în care, în loc să ne interoperabilizăm, adică să folosim același limbaj, am preferat să achiziționăm softuri și hardware nou. Asta e o problemă majoră. Faptul că 10 spitale într-un oraș au același sistem de soft și pacientul circulă cu sacoșa, cu dosarul și cu CD-urile și cu stick-urile, nu ne ajută să putem să punem punctul pe i vis-a-vis de problemele noastre”, a explicat dr. Adrian Pană, director CNSSP din cadrul Institutului Național de Sănătate Publică (INSP).

Acesta a spus că ,,sunt lucruri care se reglementează la ordin de ministru, pentru că codificarea este reglementată prin ordin de ministru, deci nu e ceva tehnic. Aici discuția este dacă ordinul de ministru este pus în aplicare sau nu. O multitudine de acte normative referitoare la codificare nu sunt puse în aplicare și nu există componentă de monitorizare și control.”

Dr. Dragoș Garofil e de părere că este nevoie de o cupolă a unei Administrații Prezidențiale sau a unui Guvern ca să stea toate instituțiile la masă. ,,Ne trebuie o cupolă care să permită aceste armonizări. Sunt oameni foarte dedicați, dar care muncesc de prea multe ori în gol.” Prof. dr. Cristian Vlădescu, fost președinte CNAS, l-a completat pe Garofil, spunând că pentru a face „așa ceva îți trebuie cineva cu putere foarte mare să pună la un loc toate instituțiile astea, toate interesele.”

Fady Chreih, CEO Rețeaua de Sănătate Regina Maria, finanțatorul studiului, a afirmat că „am găsit foarte greu parteneri, adică tot noi am finanțat acest studiu și colegii de la Academia de Studii Economice au avut mai multe furci caudine prin care să treacă pentru a obține acest document. Și cred că asta spune destul de multe despre cât de important este să avem, mai ales în sănătate, conversații bazate pe cifre care să fie realizate de experți. Realmente ne dorim astfel de conversații, pe bază de date, pe bază de cifre, astfel încât decidenții politici, experții din domeniul medical, din mediul academic să poată să aibă conversații corecte în momentul în care se iau decizii importante pentru România.”

Actualul sistem de finanțare în sănătate, aflat în vigoare de ani de zile pe baza aceleiași formule, este considerat depășit, deoarece penalizează spitalele performante și încurajează menținerea unor structuri rigide. Cseke Attila propusese să dispară finanțarea pe paturi: „Nu paturile fac medicină, ci serviciile medicale”

Studiul integral Transparența banilor din sistemul medical românesc”0ediția a II-a, 2026, poate fi consultat pe siteul ASE.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TEȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Tags: medici medicamente boli Ministerul Finanțelor Ministerul Sănătății
Parteneri
Breaking-ul ultimului minut! Anunțul crucial venit imediat după ce s-a aflat rezultatul final al votului în Parlament! Dragi români, ce s-a întâmplat la numai 8 minute de la ședința din Parlament
Viva.ro
Breaking-ul ultimului minut! Anunțul crucial venit imediat după ce s-a aflat rezultatul final al votului în Parlament! Dragi români, ce s-a întâmplat la numai 8 minute de la ședința din Parlament
Cristian Tudor Popescu a făcut declarația momentului în legătură cu dedesubturile scenei politice din România! „Îl disprețuiește profund, crede că e nebun”. Ce nu s-ar vedea, de fapt, la TV. Dezvăluirea la care nimeni nu se aștepta
Unica.ro
Cristian Tudor Popescu a făcut declarația momentului în legătură cu dedesubturile scenei politice din România! „Îl disprețuiește profund, crede că e nebun”. Ce nu s-ar vedea, de fapt, la TV. Dezvăluirea la care nimeni nu se aștepta
Ce frumos! Doi bărbați cunoscuți în România s-au căsătorit în Grecia. Cei doi au avut parte de o ceremonie desprinsă din povești, iar imaginile spectaculoase vorbesc de la sine: „Ne amintim fluturii din stomac.”
Elle.ro
Ce frumos! Doi bărbați cunoscuți în România s-au căsătorit în Grecia. Cei doi au avut parte de o ceremonie desprinsă din povești, iar imaginile spectaculoase vorbesc de la sine: „Ne amintim fluturii din stomac.”
Parteneri
Șoc în Bulgaria: patronul clubului din prima ligă a fost împușcat mortal » Momentul surprins de camere
Gsp.ro
Șoc în Bulgaria: patronul clubului din prima ligă a fost împușcat mortal » Momentul surprins de camere
Soția lui Lewandowski, sedusă de hyrox: „Ne vedem la curse!”
Gsp.ro
Soția lui Lewandowski, sedusă de hyrox: „Ne vedem la curse!”
Parteneri
Breaking NEWS! Cristian Tudor Popescu intră frontal în scandal și lansează o ipoteză incredibilă, care răstoarnă tot ce știam! Călin Georgescu, PSD, AUR și George Simion au…
Libertateapentrufemei.ro
Breaking NEWS! Cristian Tudor Popescu intră frontal în scandal și lansează o ipoteză incredibilă, care răstoarnă tot ce știam! Călin Georgescu, PSD, AUR și George Simion au…
Vestea cruntă a venit acum! Adio, maestre!!! A murit brusc și el... și copilăria noastră odată cu el!😭 Legendarul actor s-a stins fulgerător, lăsând o lume în șoc și lacrimi amare... Boala incurabilă de care suferea
Avantaje.ro
Vestea cruntă a venit acum! Adio, maestre!!! A murit brusc și el... și copilăria noastră odată cu el!😭 Legendarul actor s-a stins fulgerător, lăsând o lume în șoc și lacrimi amare... Boala incurabilă de care suferea
Laura Cosoi și cele 5 fiice, într-un pictorial de colecție! Sunt primele imagini în care se vede chipul micuței Nina. Cum arată mezina familiei?
Tvmania.libertatea.ro
Laura Cosoi și cele 5 fiice, într-un pictorial de colecție! Sunt primele imagini în care se vede chipul micuței Nina. Cum arată mezina familiei?
ALTE ȘTIRI
Cuplu care se bucură de toamnă
Știri România
19:27
Cum va fi vremea în 1 octombrie 2026: brumă dimineața, dar temperaturile ating chiar și 26 de grade în unele zone
Consiliul General al Municipiului Bucureşti a adoptat miercuri un nou regulament privind ridicarea maşinilor parcate neregulamentar
Știri România
18:50
Mașinile parcate ilegal în București vor fi ridicate după reguli noi. Cât îi costă pe șoferi să-și recupereze mașina
Parteneri
O țară europeană oferă 10.000 de euro celor care se mută în zone depopulate. Are plaje spectaculoase, sate pitorești și 25°C în septembrie
Adevarul.ro
O țară europeană oferă 10.000 de euro celor care se mută în zone depopulate. Are plaje spectaculoase, sate pitorești și 25°C în septembrie
Totul a fost ținut secret! Conducătorul din SuperLigă ar putea prelua o echipă din prima ligă poloneză: „Buget 9,5 milioane €, 40 de milioane € băgați în stadionul nou”. Exclusiv
Fanatik.ro
Totul a fost ținut secret! Conducătorul din SuperLigă ar putea prelua o echipă din prima ligă poloneză: „Buget 9,5 milioane €, 40 de milioane € băgați în stadionul nou”. Exclusiv
Curs BNR 29 septembrie 2026. Cât valorează în lei un salariu de 3.000 de euro la noua cotație
Financiarul.ro
Curs BNR 29 septembrie 2026. Cât valorează în lei un salariu de 3.000 de euro la noua cotație
Parteneri
Superliga.ro
Povestea unui titlu așteptat 35 de ani în Bănie
Superliga.ro
Descoperirea sezonului. Lorenzo Biliboc este cel mai bun U21 din Superliga 2025/26
Parteneri
Corina Caragea, reacție virală după ce i s-au adresat întrebări despre viața ei personală. Cum a răspuns prezentatoarea. Video
Elle.ro
Corina Caragea, reacție virală după ce i s-au adresat întrebări despre viața ei personală. Cum a răspuns prezentatoarea. Video
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Unica.ro
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Săptămâna surprizelor! Postarea lui Traian Băsescu face acum înconjurul site-urilor și televiziunilor. Ce răsturnare de situație! Fostul președinte al României, cu două mandate, a făcut un anunț complet neașteptat
Viva.ro
Săptămâna surprizelor! Postarea lui Traian Băsescu face acum înconjurul site-urilor și televiziunilor. Ce răsturnare de situație! Fostul președinte al României, cu două mandate, a făcut un anunț complet neașteptat
MONDEN
Conflict la MasterChef | sursa foto: PRO TV
Stiri Mondene
18:43
Conflict la Masterchef: „Indiferent dacă sunt în capătul celălalt al cămării, scoate ghearele”
Vladimir Drăghia și Dumbo (Marius Alexandru) la „Desafio: Aventura” | sursa foto: PRO TV
Exclusiv
Stiri Mondene
17:40
Singurul cuvânt prin care Dumbo îl caracterizează pe Vladimir Drăghia: „Nu știa să calculeze. Despre ce vorbim?”
Parteneri
Raiul pe pământ! Mirela Vaida trăiește într-o casă de vis, cu 5 camere, perete de sticlă spre pădure și piscină de 30.000 €. Cum arată locuința vedetei [GALERIE FOTO]
Tvmania.libertatea.ro
Raiul pe pământ! Mirela Vaida trăiește într-o casă de vis, cu 5 camere, perete de sticlă spre pădure și piscină de 30.000 €. Cum arată locuința vedetei [GALERIE FOTO]
Satul uitat din România în care mai locuiesc doar trei oameni. Aici venea Mihai Eminescu în vacanţele de vară
Observatornews.ro
Satul uitat din România în care mai locuiesc doar trei oameni. Aici venea Mihai Eminescu în vacanţele de vară
Simona Halep, surprinsă cu iubitul milionar de ziua ei! Fericită, îndrăgostită, superbă, campioana noastră iubește și e iubită! Imaginile spun totul
Libertateapentrufemei.ro
Simona Halep, surprinsă cu iubitul milionar de ziua ei! Fericită, îndrăgostită, superbă, campioana noastră iubește și e iubită! Imaginile spun totul
Parteneri
Gsp.ro
Starul Barcelonei nu și-a putut lua ochii de la iubita româncă a lui Philipp Plein
Gsp.ro
Pan Zhanle, dezvăluire despre David Popovici: „L-am întrebat dacă îmi poate doborî recordul mondial. Știți ce mi-a răspuns?”
Parteneri
ANALIZĂ. Alegeri anticipate, în mâna lui Nicușor Dan! Toate criteriile sunt îndeplinite. Ce poate face el
Mediafax.ro
ANALIZĂ. Alegeri anticipate, în mâna lui Nicușor Dan! Toate criteriile sunt îndeplinite. Ce poate face el
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte
Stirilekanald.ro
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte
EXCLUSIV | Cristina Dorobanţu, vedeta Ştirilor Kanal D, s-a căsătorit şi va deveni mămică: „Este ca un vis frumos pentru mine”
Wowbiz.ro
EXCLUSIV | Cristina Dorobanţu, vedeta Ştirilor Kanal D, s-a căsătorit şi va deveni mămică: „Este ca un vis frumos pentru mine”
Parteneri
Avantaje.ro
O cameră care “crește” odată cu copiii. Descoperă soluții flexibile de amenajare
Youtube.com
Cum tratezi durerile de spate: sfaturile specialistului
Parteneri
S-a aflat! Ce a făcut Vlad cu câinele Valentinei după ce ar fi ucis-o. Sora ei cere ajutorul oamenilor: „Tot ce mi-a rămas…”
Wowbiz.ro
S-a aflat! Ce a făcut Vlad cu câinele Valentinei după ce ar fi ucis-o. Sora ei cere ajutorul oamenilor: „Tot ce mi-a rămas…”
Schimbarea soc la PRO TV!! O prezentatoare cunoscuta nu va mai prezenta știrile
Redactia.ro
Schimbarea soc la PRO TV!! O prezentatoare cunoscuta nu va mai prezenta știrile
Biserica Ortodoxă Română este îndoliată! S-a stins din viață preotul Nicu Moldoveanu. Când și unde va fi înmormântat
Kanald.ro
Biserica Ortodoxă Română este îndoliată! S-a stins din viață preotul Nicu Moldoveanu. Când și unde va fi înmormântat
POLITIC
Decizia lui Nicușor Dan convoacă partidele pentru noi negocieri pe 5 octombrie și în aceeași zi va desemna un premier
Politică
17:20
Decizia lui Nicușor Dan după ce Guvernul Siegfried Mureșan a picat în Parlament: convoacă partidele pe 5 octombrie și în aceeași zi va desemna al patrulea premier
A început votul pentru Guvernul Mureșan în Plenul Parlamentului
LiveText
Politică
18:12
LIVE TEXT Guvernul Siegfried Mureșan a picat cu 182 de voturi. Nicușor Dan cheamă partidele la consultări luni
Parteneri
Județul din România care finanțează cu o sumă uriașă Campionatul Național de Fotbal al Avocaților. E dezmăț pe bani publici!
Fanatik.ro
Județul din România care finanțează cu o sumă uriașă Campionatul Național de Fotbal al Avocaților. E dezmăț pe bani publici!
Rechinul care a blocat un oraș întreg: peste 600.000 de oameni au venit să-l vadă (Video)
Spotmedia.ro
Rechinul care a blocat un oraș întreg: peste 600.000 de oameni au venit să-l vadă (Video)
Ultimele știri
Analiză
Știri România
20:00
Doi influenți membri PSD își vor pierde mandatele la Iași: au început să „curgă” notificările ANI. „Voi ataca ordinul”
Sănătate și Fitness
20:00
Cifrele secrete ale Sănătății: Cum s-au chinuit cercetătorii ASE să afle pe ce se duc banii din spitale, pentru că instituțiile statului nu vorbesc între ele
Politică
19:57
Traian Băsescu a reacționat după ce Nicușor Dan a anunțat că va desemna al patrulea premier și nu va face alegeri anticipate
Știri Externe
19:52
Câți bani câștigă un pescar de crabi care lucrează patru luni pe mare, în Norvegia
Citește mai multe
TRENDING
Politică
15:25
Guvernul Mureșan a picat la votul din Parlament. Ce urmează după respingerea Cabinetului
Politică
15:34
Sorin Grindeanu, mesaj la câteva minute după ce Guvernul Siegfried Mureșan a picat la votul din Parlament
ExclusivInterviu
Știri România
07:00
Procurorul european Cătălin Borcoman dezvăluie că în România fraude de 6 miliarde de euro cu fonduri europene sunt investigate de Parchetul European
Lifestyle
12:00
Acoperământul Maicii Domnului - 1 octombrie. Ce tradiții se respectă de Pocroave și ce semnficație are această sărbătoare
Soare, la comandă ce sunt lucșii și cum pot oglinzile orbitale să lumineze Pământul pe timpul nopții. Sursă foto: Captură video/ Youtube.
Lifestyle
19:31
Ce sunt lucșii, oglinzile care vor lumina Pământul noaptea. O companie vrea să trimită 50.000 de sateliți în Spațiu până în 2035
Patru mașini parcate
Lifestyle
19:12
Un șofer și-a lăsat mașina în parcarea unui supermarket, în Croația. Ce a găsit a doua zi l-a lăsat fără cuvinte: „Toată stima pentru profesionalismul lor”
Numarul neasiguratilor in sistemul de asigurări de sanatate public a crescut
Sănătate și Fitness
19:00
„Gaura neagră” din Sănătate: Numărul neasiguraților a crescut cu jumătate de milion. Peste 95% sunt tineri și apți de muncă
În lunile de toamnă, ploșnițele încep să caute adăpost în spații încălzite și protejate pentru a supraviețui sezonului rece. Foto: Getty Images
Sănătate și Fitness
17:34
Cum scapi de ploșnițe în casă: metode eficiente și greșeli de evitat
Toamna aduce cu ea mirosuri inconfundabile, iar printre cele mai iubite se numără cel al castanelor proaspăt coapte.
Lifestyle
17:31
Castane coapte perfect la airfryer: trucul simplu pentru a le crăpa cojile și a deveni delicioase în doar 15 minute
Sâmbăta Morților- Moșii de toamnă 2026
Lifestyle
27 sept.
Moșii de toamnă 2026: data exactă a Sâmbetei Morților și ce se face în această zi
Interiorul Bisericii Ortodoxe Zlătari, situată pe Calea Victoriei, unde se află racla cu moaștele Sfântului Mucenic Ciprian.
Lifestyle
2 oct. 2024
Sfântul Ciprian, sărbătorit pe 2 octombrie:tradiții și obiceiuri. Ce să faci neapărat în această zi
Lingură de lemn pe oală
Lifestyle
26 sept.
De ce să pui o lingură de lemn peste oală
Conservă de ton
Lifestyle
26 sept.
Cum citești eticheta la conserva de ton: ce înseamnă zona FAO și tipurile de ton
Concurs columbofili - Bănești, județul Prahova
ReportajExclusiv
Știri România
18:43
Un porumbel de 15.000 de euro din Prahova a zburat cu 1.230 de metri pe minut, ca să se întoarcă acasă, din Bulgaria
Animawings Airbus A320
BREAKING NEWS
Știri România
18:37
Animawings a cerut intrarea în insolvență, după ce a anunțat retragerea temporară din uz a avioanelor Airbus A220-300
Orașul Gelsenkirchen din Germania
Știri România
18:15
Ce măsuri împotriva „migrației sărăciei” din România și Bulgaria vrea să ia un oraș din Germania
Imagine cu podul Prieteniei Giurgiu - Ruse. În imagini se vede și o plăcuță pe care scrie „Bulgaria”, dar și un TIR
Știri România
17:40
România elimină taxa pentru autoturisme la traversarea Podului Giurgiu-Ruse. În Bulgaria, taxa rămâne la 2 euro
Poluare Bucureşti
Opinii
29 sept.
Gargara și impostura nu rezolvă problema poluării aerului din București!
Benjamin Netanyahu Foto: Imago
Opinii
29 sept.
Doar sângele masacrului din 7 octombrie 2023 l-ar putea mătura pe Netanyahu de la putere
Blocuri în construcție, fotografie cu caracter ilustrativ. Foto: Shutterstock
Opinii
28 sept.
În loc să urlăm APOCALIPSA, nu luăm și noi banii ăia de unde sunt? Din închirieri, de exemplu?
Sinteza Zilei, Antena 3 CNN. Sursa foto: captură Youtube / Antena 3 CNN
Analiză
Opinii
25 sept.
Monologuri în loc de dezbateri: cum arată talk-show-urile televiziunilor de știri
Logout
Sigur vrei sa te deconectezi?
Da Nu