Piața aviatică din România traversează un nou moment de incertitudine majoră. Operatorul aerian românesc Animawings a depus oficial solicitarea de intrare în procedura de insolvență. Cererea a fost înregistrată miercuri, 30 septembrie 2026, la Tribunalul București, la doar o zi după ce reprezentanții companiei anunțaseră o reorganizare a activității și renunțarea treptată la aeronavele din flota modernă Airbus A220-300, scrie Boardingpass.

Dosarul cu numărul 40903/3/2026 a fost repartizat Secției a VII-a Civile din cadrul Tribunalului București, însă instanța nu a stabilit deocamdată primul termen de judecată pentru analizarea solicitării. Decizia conducerii vine după săptămâni întregi în care compania a încercat să gestioneze problemele operaționale apărute în rețeaua sa de rute.

Decizia radicală de a cere protecția insolvenței vine la numai 24 de ore după ce Animawings comunicase public că implementează un pachet de măsuri de urgență pentru a asigura continuitatea zborurilor. În ciuda acestor asigurări, în cursul zilei de 30 septembrie, niciunul dintre cele șase avioane de tip Airbus A220-300 aflate în flota companiei nu a mai decolat. Operatorul mai are în dotare doar două aeronave de tip Airbus A320.

„Compania operează şi alte aeronave în cadrul flotei, iar echipele operaţionale lucrează permanent la reorganizarea programului astfel încât, acolo unde este posibil, zborurile planificate iniţial cu aeronave A220-300 să fie preluate de celelalte aeronave disponibile. În paralel, sunt analizate şi implementate soluţii operaţionale suplimentare pentru limitarea numărului de zboruri afectate. În pofida acestor măsuri, reducerea temporară a disponibilităţii flotei într-un interval scurt poate determina modificări punctuale ale programului de operare. Programul pentru perioada următoare este reevaluat permanent în funcţie de disponibilitatea tehnică a aeronavelor, iar pasagerii afectaţi sunt informaţi direct, pe măsură ce modificările sunt stabilite”, a transmis oficial compania, într-un comunicat publicat de Ziarul Financiar.

Datorii acumulate la aeroporturi și la statul român

Dincolo de explicațiile oficiale care invocau ajustări operaționale, problemele financiare ale companiei aeriene s-au adâncit considerabil în ultima perioadă. Măsurile judiciare nu au întârziat să apară din partea partenerilor comerciali. Aeroportul Internațional Iași a dat deja în judecată Animawings pentru a-și recupera restanțele bănești.

Proceduri similare au fost inițiate în ultimele luni și de către entitatea Fraport Grecia, compania care administrează o mare parte dintre aeroporturile regionale din Grecia. Surse din industrie indică faptul că mai multe aeroporturi din România unde Animawings a operat curse regulate sau charter au de recuperat sume importante de bani.

La presiunea creditorilor comerciali se adaugă și datoriile către bugetul public. Conform celor mai recente date furnizate de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) la sfârșitul lunii iunie 2026, Animawings înregistra restanțe financiare către statul român de aproximativ 11,5 milioane de lei.

Tranzacția cu marii investitori s-a blocat în ultimul moment

Situația critică a companiei este cu atât mai surprinzătoare cu cât, în primăvara acestui an, Animawings anunțase oficial un plan ambițios de dezvoltare. Operatorul urma să beneficieze de o infuzie masivă de capital din partea investitorilor BT Asset Management, Winners Capital Holding și Evergent Investments, entități care ar fi trebuit să preia împreună 50% din acțiunile companiei.

Preluarea nu a mai fost însă finalizată, lăsând operatorul aerian fără sprijinul financiar preconizat pentru acoperirea pierderilor. În paralel, politica comercială a companiei din ultimele luni a creat haos în rândul călătorilor. Animawings a lansat numeroase rute noi, dar o parte dintre ele au fost suspendate la doar câteva săptămâni de la prima decolare, lăsând mii de pasageri cu planurile de vacanță sau de călătorie date peste cap.

În acest moment, rămâne incert modul în care deschiderea procedurii de insolvență va afecta cursele programate în perioada imediat următoare și ce soluții vor avea la dispoziție pasagerii care și-au cumpărat deja bilete de avion.

Decizia companiei are loc în condițiile în care aceasta se confruntă cu un val de procese doar în ultima lună prin care i se cer despăgubiri pentru zboruri anulate sau întârziate, după cum a scris, miercuri, Hotnews. Peste 11.000 de dosare înregistrate în total în portalul instanțelor de judecată, dintre care 3.000 sunt din ultima lună.