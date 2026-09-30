Sistemul de facilități pentru transportul feroviar destinat pensionarilor din România le asigură acestora acces la călătorii la preț redus, însă aplicarea reglementărilor stârnește periodic semne de întrebare în rândul beneficiarilor.

Pensionarii din sistemul public de pensii, precum și cei din sistemele neintegrate au dreptul la un număr anual fix de călătorii cu reducere de 50% pe calea ferată, atât la trenurile Regio, cât și la cele InterRegio, fără regim de rezervare, la clasa a II-a, relatează Antena 3 CNN.

Astfel, valoarea efectivă a reducerii depinde de prețul biletului și de distanța parcursă. Nu există o sumă fixă în lei acordată pensionarului sub forma unui „voucher”.

Un pensionar care are dreptul, în baza altor prevederi legale, la călătorii gratuite trebuie să opteze între facilitatea respectivă și cele șase călătorii cu reducere de 50%, conform informațiilor Casei Naționale de Pensii.

Fiecare pensionar primește anual un carnet ce conține 6 tichete de călătorie cu reducere. În cazul în care persoana în cauză are dreptul și la un însoțitor, tichetele pot fi utilizate și de către acesta, conform normelor legale în vigoare.

Cu toate acestea, mulți beneficiari se întreabă ce se întâmplă dacă nu reușesc să folosească toate cele șase bilete pe parcursul unui an calendaristic.

Ce se întâmplă cu biletele rămase nefolosite

Cadrul legislativ care reglementează acordarea facilităților de transport pentru pensionari stipulează clar că valabilitatea tichetelor de călătorie este strict limitată la anul calendaristic pentru care au fost emise. Prin urmare, cupoanele de reducere neutilizate până la data de 31 decembrie a fiecărui an își pierd definitiv valabilitatea.

Acestea nu pot fi reportate pentru anul următor și nici nu pot fi preschimbate în bani sau transferate altor persoane.

Reprezentanții companiilor de transport feroviar subliniază că încercarea de a folosi tichete din anul precedent în noul an calendaristic atrage anularea dreptului de reducere pentru călătoria respectivă și plata biletului la preț întreg, alături de eventualele suprataxe aplicate la bordul trenului.

Cum se recuperează cuponul de reducere de 50% dacă renunți la călătorie

Potrivit normelor de aplicare a Legii nr. 147/2000, în situația în care un beneficiar decide să renunțe la călătorie, acesta are dreptul de a solicita restituirea contravalorii biletului direct la unitatea emitentă a casei de bilete.

Procedura permite nu doar returnarea sumei achitate, ci și recuperarea fizică a cuponului-talon în anumite condiții specifice, astfel încât acesta să poată fi utilizat din nou pentru o călătorie ulterioară pe ruta înscrisă inițial.

Pentru ca refolosirea cuponului să fie posibilă, este esențială distincția dintre un bilet emis și neutilizat în termenul legal de anulare și un cupon rămas nefolosit din cauza expirării perioadei de valabilitate.

Dacă cererea de renunțare la călătorie este depusă în intervalul de timp reglementat de operatorul de transport feroviar înainte de plecarea trenului, funcționarii casei de bilete anulează legitimația de călătorie, înapoiază cuponul-talon către pensionar și efectuează restituirea tarifară prevăzută de regulamentele CFR Călători.

Prin această reglementare, dreptul la transport redus al seniorilor este protejat împotriva situațiilor neprevăzute, asigurându-se că beneficiarii nu pierd definitiv una dintre cele șase călătorii anuale reduse atunci când intervin schimbări de ultim moment în programul lor.

Când și cum se distribuie noile tichete

Distribuirea carnetelor cu tichete de călătorie pentru noul an se face automat de către Casa Națională de Pensii Publice (CNPP), prin intermediul Companiei Naționale Poșta Română. Tichetele sunt livrate direct la domiciliul beneficiarilor odată cu talonul de pensie, de regulă în luna decembrie sau în momentul punerii în plată a dosarului de pensionare pentru noii pensionari.

În situația în care un pensionar nu a primit carnetul de tichete sau l-a rătăcit, acesta se poate adresa casei teritoriale de pensii de care aparține pentru verificare și eliberarea unui duplicat, în baza unei cereri scrise și a actului de identitate.