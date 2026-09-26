Susține Susține

De ce să pui o lingură de lemn peste oală

Ana Maria Teodorescu
Comentează
Lingură de lemn pe oală
Lingură de lemn pe oală
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește Libertatea in Google Discover

Pastele, orezul și laptele au neplăcutul obicei de a da în foc tocmai când ai întors pentru o clipă privirea de la oală. Spuma se ridică repede, trece peste marginea oalei și lasă în urmă un aragaz murdar, miros de ars și, uneori, o mâncare compromisă. Un truc vechi și foarte simplu spune să așezi o lingură de lemn deasupra oalei. Pentru a-l folosi corect, este important să înțelegi de ce se formează spuma, ce rol are lingura și de ce lemnul este mai potrivit decât metalul.

Cuprins:

De ce dau în foc pastele, orezul sau laptele

Când apa simplă fierbe foarte tare, bulele ei se sparg de obicei repede. Situația se schimbă însă, atunci când în apă ajung amidon, proteine și alte substanțe din alimente.

În timpul fierberii, pastele, orezul, cartofii, leguminoasele și cerealele eliberează amidon. Acesta se răspândește în apă și formează un lichid ușor îngroșat. Bulele de vapori care urcă prin el capătă un înveliș mai rezistent și nu se mai sparg imediat. Încep să se adune unele peste altele, iar la suprafață apare spuma albicioasă pe care o vedem în oală.

Cu cât focul este mai puternic, cu atât se formează mai mulți vapori și mai multe bule. Dacă vasul este mic sau umplut până aproape de margine, spuma nu are loc să se ridice și ajunge repede pe aragaz.

În cazul laptelui, la formarea spumei contribuie proteinele. Pe suprafață apare și o pojghiță subțire, care poate ține vaporii sub ea pentru câteva momente. Presiunea crește, pojghița este împinsă în sus și laptele se revarsă foarte repede. De aceea, laptele poate da în foc chiar dacă, doar cu câteva secunde înainte, părea că se încălzește liniștit.

Terciul, mămăliga moale și alte preparate dense se comportă puțin diferit. Pe măsură ce se îngroașă, bulele se ridică mai greu și se sparg brusc, uneori stropind în jur. În aceste cazuri, lingura așezată peste oală este mai puțin eficientă decât amestecarea și reglarea atentă a focului.

De ce să pui o lingură de lemn peste oală

O lingură de lemn așezată deasupra oalei rupe stratul de spumă înainte ca acesta să treacă peste margini. Pe măsură ce bulele se ridică, ajung la lingură, iar multe dintre ele se sparg. Spuma coboară pentru scurt timp și lichidul rămâne în vas.

Efectul este mai vizibil atunci când lingura este uscată și încă rece. Lemnul se încălzește mai încet decât metalul, iar suprafața sa poroasă ajută la ruperea învelișului subțire care ține bulele întregi. În contact cu o suprafață mai rece, o parte din vaporii aflați în bule se răcesc, iar acestea își pierd volumul și se sparg mai ușor.

Lingura formează și un obstacol fizic în calea spumei. Bulele care urcă în mijlocul oalei nu mai pot forma la fel de ușor un strat compact, capabil să treacă peste margine.

Potrivit explicației oferite de specialiștii de la Central Queensland University, lingura reduce temporar temperatura la suprafața lichidului și oferă o suprafață poroasă pe care bulele se pot sparge.

Cuvântul important pentru acest truc este ”temporar”. După un timp, lingura se udă, se acoperă cu amidon sau proteine și ajunge aproape la temperatura aburului și a lichidului. Din acel moment, nu mai răcește spuma la fel de bine, iar porii lemnului nu mai au același efect. Dacă focul este puternic și vasul prea plin, spuma poate ocoli lingura și se poate revărsa.

De ce trebuie să fie o lingură de lemn

O lingură metalică poate sparge și ea câteva bule prin simplul fapt că stă în calea lor. Totuși, metalul conduce căldura foarte bine și se încălzește repede. După puțin timp, lingura ajunge aproape la temperatura aburului, iar efectul de răcire dispare.

Lemnul conduce căldura mult mai greu. O lingură uscată rămâne mai rece o perioadă și continuă să răcească bulele care o ating. Suprafața ei nu este perfect netedă, iar micile imperfecțiuni ale fibrelor ajută la spargerea bulele.

O spatulă din lemn poate fi folosită în același mod, dacă este suficient de lungă pentru a se sprijini în siguranță pe marginile oalei. Forma ustensilei contează mai puțin decât materialul, lungimea și poziționarea ei. Partea care traversează gura vasului trebuie să ajungă în zona în care se acumulează spuma.

Ustensilele din silicon pot opri și ele o parte dintre bule, însă suprafața lor nu este la fel de poroasă. În plus, nu toate produsele din silicon au aceeași rezistență la temperatură.

Cum folosești corect trucul cu lingura de lemn pe oală

Alege o lingură de lemn curată, uscată și suficient de lungă pentru a se sprijini bine pe ambele margini ale oalei. Așaz-o orizontal, peste mijlocul vasului, înainte ca spuma să înceapă să urce. Dacă o pui abia după ce lichidul este gata să se reverse, poate fi prea târziu.

Lingura trebuie să stea deasupra unei oale descoperite. Nu este bine să pui capacul peste ea, deoarece capacul va rămâne ridicat, aburul va ieși neuniform, iar picăturile fierbinți se pot prelinge pe margine. În plus, un capac așezat strâmb se poate deplasa sau poate cădea.

După ce apa a început să fiarbă, redu focul atât cât este necesar pentru a menține fierberea. Pastele și orezul nu se gătesc mai repede doar pentru că apa clocotește foarte tare. O fierbere constantă, dar controlată, este suficientă în cele mai multe situații și reduce mult riscul ca spuma să ajungă la marginea vasului.

Dacă observi că spuma urcă până la lingură și continuă să crească, nu aștepta ca aceasta să oprească singură revărsarea lichidului. Micșorează imediat focul, amestecă preparatul sau ridică oala pentru câteva secunde de pe sursa de căldură. Lingura îți oferă un răgaz, dar nu poate compensa un vas prea mic sau un foc lăsat la maximum.

La aragazurile cu gaz, capetele lingurii nu trebuie să depășească mult marginea oalei și să ajungă deasupra flăcării. Lemnul se poate înnegri, arde sau chiar aprinde dacă este expus direct focului. Așază vasul și lingura astfel încât flacăra să rămână numai sub fundul oalei.

La ce preparate funcționează cel mai bine

Trucul este util mai ales la fierberea pastelor, a orezului, a cartofilor, a lintei, a fasolei și a altor alimente care eliberează amidon. În aceste cazuri, spuma este destul de ușoară încât lingura să spargă o parte dintre bule, cel puțin la începutul fierberii.

La paste, riscul de revărsare este mai mare în primele minute, când apa începe să fiarbă din nou după adăugarea lor și se eliberează amidon de la suprafață. Amestecarea imediat după ce pastele au fost puse în apă ajută atât la desprinderea lor, cât și la spargerea spumei. Lingura poate rămâne apoi deasupra oalei ca măsură suplimentară.

Orezul poate produce multă spumă, mai ales dacă nu a fost clătit și apa conține o cantitate mare de amidon. Aici trebuie ținut cont și de metoda de preparare, căci unele rețete cer fierbere lentă sub capac.

La leguminoase, spuma poate apărea la începutul fierberii. O parte dintre bule va fi oprită de lingură, dar este mai practic să folosești o oală încăpătoare și să îndepărtezi spuma cu o spumieră, dacă rețeta o cere.

În cazul laptelui, lingura poate întârzia revărsarea, însă laptele se ridică uneori atât de repede încât trucul nu este suficient. Oala trebuie supravegheată, iar focul redus pe măsură ce lichidul se apropie de punctul de fierbere.

Descoperă și de ce e important să fierbi pastele „al dente”

Cât timp funcționează lingura de lemn

Lingura este cel mai eficientă în primele momente, cât timp este uscată și mai rece decât aburul. Pe măsură ce absoarbe umezeală și se încălzește, capacitatea ei de a sparge spuma scade. Experții citați de Central Queensland University atrag atenția că ustensila ajunge, în cele din urmă, la o temperatură apropiată de cea a lichidului și se acoperă cu amidon sau proteine. Din acel moment, trucul nu mai oferă aceeași protecție.

Durata exactă depinde de cât de tare fierbe conținutul, cât de plină este oala, ce aliment se gătește și cât de groasă devine spuma. Uneori lingura ține situația sub control câteva minute, alteori, spuma trece pe lângă ea foarte repede.

Ce faci dacă oala începe totuși să dea în foc

Primul gest trebuie să fie reducerea sau oprirea focului. Dacă gătești pe un aragaz electric, plita rămâne fierbinte o perioadă, așa că poate fi nevoie să muți vasul pe o zonă rece. Ridică oala cu ajutorul mânerelor, folosind mănuși de bucătărie dacă acestea s-au încălzit.

Amestecă lichidul pentru a sparge spuma și a elibera vaporii prinși în ea. Dacă vasul este prea plin, scoate cu grijă o parte din lichid sau mută preparatul într-o oală mai mare.

Dacă o parte din conținut s-a vărsat pe un arzător cu gaz, oprește focul înainte de a curăța. Pe plitele electrice, lichidul trebuie îndepărtat după ce suprafața s-a răcit suficient. Preparatele cu amidon și laptele se lipesc repede, așa că este mai ușor să cureți zona cât timp urmele sunt încă proaspete, dar fără să atingi suprafața fierbinte.

Alte metode prin care împiedici lichidul din oală să dea pe foc

Cea mai eficientă măsură este alegerea unei oale suficient de mari. Lichidul și alimentele nu ar trebui să ajungă aproape de margine înainte de fierbere. Spațiul rămas liber oferă spumei loc să urce fără să se reverse imediat.

După ce lichidul a început să fiarbă, redu temperatura. Un foc foarte puternic produce mai mulți vapori, agită preparatul și ridică spuma, fără să aducă întotdeauna un avantaj real. Pentru multe rețete este suficient ca lichidul să fiarbă constant.

Amestecarea este deosebit de importantă în primele minute. Ea împiedică alimentele să se lipească, distribuie amidonul în lichid și sparge bulele înainte ca ele să formeze un strat gros. La lapte și la terci, amestecarea ajută și la evitarea prinderii preparatului de fundul vasului.

Capacul poate grăbi încălzirea apei, dar ar trebui scos sau lăsat întredeschis atunci când aparatul începe să fiarbă puternic și rețeta nu cere păstrarea lui. Sub un capac închis se acumulează căldură și abur, iar spuma poate urca fără să fie observată.

Unele persoane adaugă puțin ulei în apa pentru paste sau ung marginea interioară a oalei. Grăsimea poate slăbi învelișul bulelor și le poate face să se spargă, dar nu este necesară în mod obișnuit. În funcție de preparat, uleiul poate ajunge în lichidul care va fi folosit ulterior pentru sos sau poate schimba ușor rezultatul.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TEȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Tags: evergreen curiozități Retete culinare
Parteneri
Este de nerecunoscut! Cum arată acum văduva lui Sergiu Nicolaescu, la 12 ani de la moartea actorului. A fost surprinsă alături de partener, iar un detaliu a atras privirile tuturor
Viva.ro
Este de nerecunoscut! Cum arată acum văduva lui Sergiu Nicolaescu, la 12 ani de la moartea actorului. A fost surprinsă alături de partener, iar un detaliu a atras privirile tuturor
Răsturnare de situație! Sorin Grindeanu i-a dat vestea personal lui Ilie Bolojan! Anunțul care zdruncină din temelii clasa politică
Unica.ro
Răsturnare de situație! Sorin Grindeanu i-a dat vestea personal lui Ilie Bolojan! Anunțul care zdruncină din temelii clasa politică
Ce frumos! Doi bărbați cunoscuți în România s-au căsătorit în Grecia. Cei doi au avut parte de o ceremonie desprinsă din povești, iar imaginile spectaculoase vorbesc de la sine: „Ne amintim fluturii din stomac.”
Elle.ro
Ce frumos! Doi bărbați cunoscuți în România s-au căsătorit în Grecia. Cei doi au avut parte de o ceremonie desprinsă din povești, iar imaginile spectaculoase vorbesc de la sine: „Ne amintim fluturii din stomac.”
Parteneri
Mărturisire șocantă a lui Roberto Carlos: „Mi-au lăsat contul pe zero. Vineri am primit o grămadă de hârtii de a căror existență nu știam”
Gsp.ro
Mărturisire șocantă a lui Roberto Carlos: „Mi-au lăsat contul pe zero. Vineri am primit o grămadă de hârtii de a căror existență nu știam”
A absolvit Medicina, apoi s-a căsătorit cu fotbalistul Rapidului: „Mult noroc, golgheterule!”
Gsp.ro
A absolvit Medicina, apoi s-a căsătorit cu fotbalistul Rapidului: „Mult noroc, golgheterule!”
Parteneri
România o plânge! Au anunțat acum, e doliu mare în film! A murit actrița legendară din filmul românesc adorat de generații... Pierderea e imensă, durerea de neconsolat...
Libertateapentrufemei.ro
România o plânge! Au anunțat acum, e doliu mare în film! A murit actrița legendară din filmul românesc adorat de generații... Pierderea e imensă, durerea de neconsolat...
Au anunțat acum, șocul e uriaș! România, iar în lacrimi amare și haine de doliu...A MURIT și vocea de aur! Am pierdut un talent uriaș, o voce care a făcut istorie și care nu va fi uitată niciodată! ADIO, doamnă iubită!
Avantaje.ro
Au anunțat acum, șocul e uriaș! România, iar în lacrimi amare și haine de doliu...A MURIT și vocea de aur! Am pierdut un talent uriaș, o voce care a făcut istorie și care nu va fi uitată niciodată! ADIO, doamnă iubită!
Aici se duc banii din televiziune! Intrați în vila de lux cu 7 camere a familiei Fodor: Au un măslin uriaș în curte și bucătărie de 22 mp [30 FOTO]
Tvmania.libertatea.ro
Aici se duc banii din televiziune! Intrați în vila de lux cu 7 camere a familiei Fodor: Au un măslin uriaș în curte și bucătărie de 22 mp [30 FOTO]
ALTE ȘTIRI
Zoli Toth la BeatAgora Oradea 2026. Sursa foto: Cristina Oltean
Analiză
Știri România
14:00
Zoli Toth, inițiatorul proiectului BeatAgora: „Educația prin muzică poate avea rezultate mult mai bune decât sistemul actual de învățământ în care cineva dictează și 30 de copii scriu după el”
Fragment de dronă descoperit la Agigea, autoritățile investighează cazul Sursă foto Shutterstock
Știri România
12:04
Fragment de dronă descoperit la Agigea, autoritățile investighează cazul
Parteneri
WSJ: Ambasadoarea lui Trump ar fi spus că SUA sunt în spatele căderii Guvernului Bolojan: „Putem face asta oricărei țări dorim”
Adevarul.ro
WSJ: Ambasadoarea lui Trump ar fi spus că SUA sunt în spatele căderii Guvernului Bolojan: „Putem face asta oricărei țări dorim”
Mircea Lucescu și Gică Hagi: diferența esențială la naționala României. Ce s-a întâmplat în minutul 5 cu Suedia
Fanatik.ro
Mircea Lucescu și Gică Hagi: diferența esențială la naționala României. Ce s-a întâmplat în minutul 5 cu Suedia
Pensionarii cu venituri sub 1.281 lei primesc diferența de la stat în 2026. Cum se calculează indemnizația socială
Financiarul.ro
Pensionarii cu venituri sub 1.281 lei primesc diferența de la stat în 2026. Cum se calculează indemnizația socială
Parteneri
Superliga.ro
Povestea unui titlu așteptat 35 de ani în Bănie
Superliga.ro
Descoperirea sezonului. Lorenzo Biliboc este cel mai bun U21 din Superliga 2025/26
Parteneri
Corina Caragea, reacție virală după ce i s-au adresat întrebări despre viața ei personală. Cum a răspuns prezentatoarea. Video
Elle.ro
Corina Caragea, reacție virală după ce i s-au adresat întrebări despre viața ei personală. Cum a răspuns prezentatoarea. Video
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Unica.ro
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Breaking în lumea mondenă! Nu a spus niciun cuvințel la început, de parcă subiectul nici măcar nu ar fi existat...Acum însă, Romina Gingașu rupe tăcerea după ce s-a scris că s-a despărțit de miliardarul italian Piero Ferrari: ”Mă mut în...”
Viva.ro
Breaking în lumea mondenă! Nu a spus niciun cuvințel la început, de parcă subiectul nici măcar nu ar fi existat...Acum însă, Romina Gingașu rupe tăcerea după ce s-a scris că s-a despărțit de miliardarul italian Piero Ferrari: ”Mă mut în...”
MONDEN
Mihaela Bilic a vorbit despre parmezan
Stiri Mondene
16:02
Adevărul despre parmezan. Ce rol are în alimentație și cum trebuie, de fapt, consumat. „E mai mult decât o brânză”
Adina Buzatu si fiica ei, Sara
Stiri Mondene
15:00
Cum se pregătește Adina Buzatu pentru petrecerea de nuntă a fiicei sale, care are loc astăzi. Sara s-a căsătorit în urmă cu două săptămâni
Parteneri
Raiul pe pământ! Cum arată casa cu 5 camere a Mirelei Vaida: Living cu perete de sticlă spre pădure și piscină de 30.000 € [27 FOTO]
Tvmania.libertatea.ro
Raiul pe pământ! Cum arată casa cu 5 camere a Mirelei Vaida: Living cu perete de sticlă spre pădure și piscină de 30.000 € [27 FOTO]
El este şoferul de 19 ani care a murit alături de prietenul său. &quot;De ce mi l-ai luat, Doamne?&quot;
Observatornews.ro
El este şoferul de 19 ani care a murit alături de prietenul său. &quot;De ce mi l-ai luat, Doamne?&quot;
Știre în curs de desfășurare // Numele uriaș dorit în Guvernul Siegfried Mureșan. Ce răsturnare halucinantă! Mulți, foarte mulți români condamnă alegerea..
Libertateapentrufemei.ro
Știre în curs de desfășurare // Numele uriaș dorit în Guvernul Siegfried Mureșan. Ce răsturnare halucinantă! Mulți, foarte mulți români condamnă alegerea..
Parteneri
Gsp.ro
Stația de metrou la care nimeni nu trebuie să coboare, „Cimitirul Pădurii”, trenul fantomă și alte povești ascunse din Stockholm
Gsp.ro
L-a refuzat pe Gigi Becali: „Să vin la FCSB să fac 9 victorii din 9 și tot să nu fie de ajuns? Eu am drumul meu”
Parteneri
Doi generali de top au murit striviți. NICIUN supraviețuitor din delegația militară de elită
Mediafax.ro
Doi generali de top au murit striviți. NICIUN supraviețuitor din delegația militară de elită
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte
Stirilekanald.ro
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte
Fratele lui Vlad, prima reacție după ce trupul Valentinei a fost găsit într-o valiză. Ce a declarat acesta: „Nu pot să vorbesc…”
Wowbiz.ro
Fratele lui Vlad, prima reacție după ce trupul Valentinei a fost găsit într-o valiză. Ce a declarat acesta: „Nu pot să vorbesc…”
Parteneri
Youtube.com
Cum tratezi durerile de spate: sfaturile specialistului
Youtube.com
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Parteneri
Fosta iubită a lui Vlad Bălțățeanu, mărturii cutremurătoare: „Eu am reușit să plec, Valentina nu a mai apucat” Tânăra susține că și ea a fost abuzată
Wowbiz.ro
Fosta iubită a lui Vlad Bălțățeanu, mărturii cutremurătoare: „Eu am reușit să plec, Valentina nu a mai apucat” Tânăra susține că și ea a fost abuzată
Doliu in presa din Romania. A murit un mare jurnalist
Redactia.ro
Doliu in presa din Romania. A murit un mare jurnalist
Se oprește apa caldă în București! Cât durează întreruperea și ce sectoare vor fi afectate
Kanald.ro
Se oprește apa caldă în București! Cât durează întreruperea și ce sectoare vor fi afectate
POLITIC
Președintele român Traian Băsescu vorbește în fața presei la o conferință de presă
Politică
15:41
Traian Băsescu spune de ce este PSD atât de enervat de nominalizarea lui Siegfried Mureșan ca premier: „Un vânt rece, siberian, suflă pe culoarele politicii românești”
Siegfried Mureșan, depunerea programului de guvernare in parlament 26 septembrie 2026
LiveText
Politică
11:00
Siegfried Mureșan a depus la Parlament lista de miniștri și programul de guvernare: „Vrem o Românie modernă”
Parteneri
Viitorul inteligenței artificiale se discută la Iași. Vezi speakerii și cum poți cumpăra bilete
Ziaruldeiasi.ro
Viitorul inteligenței artificiale se discută la Iași. Vezi speakerii și cum poți cumpăra bilete
Final Four EHF Euro Cup, acum: Norvegia – Ungaria 20-16 după ce unguroaicele au redus din -6 goluri
Fanatik.ro
Final Four EHF Euro Cup, acum: Norvegia – Ungaria 20-16 după ce unguroaicele au redus din -6 goluri
Super El Niño ar putea provoca peste 450.000 de decese în următoarele șase luni
Spotmedia.ro
Super El Niño ar putea provoca peste 450.000 de decese în următoarele șase luni
Ultimele știri
Știri Externe
16:51
O femeie a murit în timp ce își testa bicicleta în fața copiilor. Soțul victimei a atacat șoferul, în Franța
Lifestyle
16:30
De ce să pui o lingură de lemn peste oală
Știri România
16:28
Un avion TAROM care zbura pe ruta Cluj - Antalya a aterizat de urgență la Otopeni, după ce ar fi lovit mai mulți porumbei
Știri Externe
16:17
Donald Trump se va duce din nou în China, la invitația lui Xi Jinping: „Vom vorbi mult”
Citește mai multe
TRENDING
Știri România
08:33
Un român a cumpărat cu 29.000 de euro un Audi de la o femeie, apoi a aflat că era căutat în Franța
Știri Externe
25 sept.
Descoperire arheologică macabră. Misterul celor 79 de bărbați înlănțuiți dintr-o groapă comună din Atena a fost descifrat de cercetători
Lifestyle
24 sept.
Luna plină din septembrie 2026: când o vezi și ce zodii sunt influențate
Lifestyle
25 sept.
Horoscop Urania | Previziuni astrologice pentru perioada 26 septembrie – 2 octombrie 2026. Lună Plină în Berbec
O femeie a mers la stomatolog pentru o extracție, iar diagosticul primit la scurt timp a șocat-o. Sursă foto: Hepta.
Sănătate și Fitness
16:09
O femeie de 30 de ani s-a dus să-și extragă măseaua de minte, iar dentistul i-a spus că are o boală gravă: „Am fost șocat. Era cancer în metastază” 
O persoană care ține un ciorchine de struguri Muscat
Lifestyle
15:48
Totul despre muscat, strugurele aromat al toamnei. Ce vinuri se obțin din el
Conservă de ton
Lifestyle
14:58
Cum citești eticheta la conserva de ton: ce înseamnă zona FAO și tipurile de ton
Un bărbat în cămașă albastră cu dungi ține în mână un usturoi uriaș
Lifestyle
14:40
Un britanic a crescut usturoiul care a doborât recordul mondial: o căpățână cântărește 1,75 kilograme
Femeie privind pe geamul apartamentului ei
Lifestyle
05:45
Singurătatea este noul lux. De ce a devenit la modă să fii singur
Noua carte de identitate, prezentată de MAI. FOTO: Vlad Chirea
Știri România
25 sept.
Cum îți faci cartea electronică de identitate în 2026: pași, costuri și acte necesare
horoscopul zilei de astăzi 14 septembrie 2026 pentru zodia ta - dragoste, bani sau sanatate
Lifestyle
25 sept.
Horoscop 26 septembrie 2026. Vărsătorii se vor agita astăzi mai mult decât de obicei, deși intuiesc că nu are niciun rost
Cât hrean se pune la murături și de ce nu trebuie să lipsească din borcan. Sursă foto: Shutterstock
Lifestyle
4 sept.
Cât hrean se pune la murături și de ce nu trebuie să lipsească din borcan
Cum pastrezi merele peste iarnă
Lifestyle
17 sept.
Cum păstrezi corect merele peste iarnă, ca să reziste până în primăvară
Un polițist văzut de la spate lângă o mașină de poliție
Știri România
12:00
Român prins de polițiști cu buletinul altei persoane, prezentat pe telefon, în Germania. Avea interdicție de intrare în țară
Casa și Fabrica de trăsuri Hermann Rieber
Reportaj
Știri România
11:00
Palatul în care încă tropăie fantomele Bucureștiului de altădată. Povestea casei lui Hermann Rieber
legume-fructe-institulul-de-cercetrae-buzau
Știri România
10:40
Kiwano, fructul african aclimatizat la Buzău. Rezistă până la jumătate de an și costă 10 lei
Avion F-18 în zbor
Știri România
09:01
Locuitorii din Tulcea au primit mesaj RO-Alert noaptea și două avioane F-18 au fost ridicate lângă granița dintre România și Ucraina
Sinteza Zilei, Antena 3 CNN. Sursa foto: captură Youtube / Antena 3 CNN
Analiză
Opinii
25 sept.
Monologuri în loc de dezbateri: cum arată talk-show-urile televiziunilor de știri
Nicu;or Dan
Opinii
24 sept.
Când jumătate trag „hăis” și jumătate „cea”
stalp-energie-cifre-piata-energie
Opinii
23 sept.
Energia României sub Bolojan: între promisiuni, proiecte întârziate și o arhitectură energetică în criză
Bani românești, lei
Opinii
23 sept.
Sentimentul economic, între cauză și semnal
Logout
Sigur vrei sa te deconectezi?
Da Nu