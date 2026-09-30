Cerul va fi variabil în sudul și estul țării și mai mult senin în rest. Cu totul izolat pe litoral vor fi posibile ploi slabe (cantități de apă de 1 sau 2 l/mp). Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări pe litoral și în Carpații de Curbură cu viteze cuprinse între 40 și 50 km/h. Temperaturile minime se vor situa între -3 grade în depresiunile din estul Transilvaniei (unde pe alocuri va fi brumă) și 14 grade pe litoral. Izolat se va forma ceață.

În țară, vremea va fi predominant frumoasă, însă rece dimineața și noaptea. Cerul va fi variabil în estul, sudul și centrul țării și mai mult senin în rest. Izolat vor fi posibile ploi slabe pe litoral (cantități de apă de 1 sau 2 l/mp), potrivit ANM.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare pe litoral și în Carpații de Curbură, iar ziua și în restul Dobrogei, sudul Moldovei și jumătatea estică a Munteniei, cu viteze în general de 40 până la 50 km/h.

Temperaturile maxime se vor încadra între 17 și 25 de grade, cu cele mai mari valori în vest și nord-vest, iar cele minime vor fi cuprinse între -4 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 13 grade pe litoral. Pe alocuri dimineața și noaptea, mai ales în depresiuni, se va forma ceață și va fi brumă.