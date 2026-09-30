Susține Susține

Acoperământul Maicii Domnului - 1 octombrie. Ce tradiții se respectă de Pocroave și ce semnficație are această sărbătoare

Redacția Libertatea
Redacția Libertatea
Echipa de jurnaliști
Comentează
Belgrade,,Serbia,-,April,9,,2024:,An,Exquisite,Mosaic,Of
Acoperământul Maicii Domnului 1 octombrie, icoană cu Fecioara Maria sursa foto: Shutterstock
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește Libertatea in Google Discover

În fiecare an, pe 1 octombrie, Biserica Ortodoxă prăznuiește Acoperământul Maicii Domnului, o sărbătoare închinată ocrotirii divine și ajutorului pe care Fecioara Maria îl oferă credincioșilor. În tradiția populară românească, această zi este cunoscută sub numele de Pocroave. Sărbătoarea aduce aminte de o minune petrecută în Constantinopol și deschide seria marilor sărbători din luna octombrie. Află ce tradiții se respectă în această zi importantă și de unde vine această denumire.

Cuprins:

Ce semnificație are Acoperământul Maicii Domnului

Această zi este dedicată ocrotirii divine, ajutorului în clipe grele și rugăciunilor pentru sănătate și familie.

Sărbătoarea prăznuită pe 1 octombrie amintește de o minune petrecută în secolul al X-lea în Biserica Maicii Domnului din cartierul Vlaherne, Constantinopol. În timpul unei slujbe de noapte, când orașul era amenințat de invaziile străine, credincioșii s-au adunat să se roage pentru salvare.

Printre cei prezenți se aflau Sfântul Andrei cel Nebun pentru Hristos și ucenicul său, Epifanie. La ora patru dimineața, Sfântul Andrei cel Nebun pentru Hristos și ucenicul său, Epifanie, au avut o vedenie binecuvântată. Aceștia au văzut-o pe Maica Domnului stând în văzduh și rugându-se cu lacrimi pentru întreaga lume. Fecioara Maria era însoțită de Sfântul Ioan Botezătorul Sfântul Ioan Evanghelistul, cete de îngeri și sfinți.

Sfântul Andrei cel Nebun pentru Hristos a zis către ucenicul său iubit, Epifanie: „O vezi, frate, pe Împărăteasa şi Doamna tuturor cum se roagă pentru întreaga lume?" Iar Epifanie a zis: „O văd, Părinte, şi mă minunez!".

Ea și-a scos acoperământul de pe cap (sfântul maforion) și l-a întins deasupra credincioșilor, ca simbol al protecției divine. După această arătare, primejdia a trecut, iar orașul a fost salvat.

În acel moment, Constantinopolul era amenințat de o primejdie, cel mai probabil invazia rușilor kieveni din 907 sau 911, iar Maica Domnului a intrat în mijlocul Bisericii, a îngenuncheat și, cu chipul plin de lacrimi, a rămas mai mult timp acolo pentru rugăciune.

Istoria relicvei: ce s-a întâmplat cu Sfântul Acoperământ

Relicva sfântă a fost adusă la Constantinopol încă din secolul al V-lea, în timpul împărătesei Pulheria, și a fost așezată în Biserica din Vlaherne. Aceasta a devenit un simbol al protecției capitalei bizantine împotriva atacurilor exterioare.

Documentele istorice menționează că relicva a rămas la Vlaherne până în anul 1087. În timpul unei confruntări militare conduse de împăratul Alexie I Comnenul împotriva pecenegilor, un vânt puternic a smuls sfântul veșmânt din mâinile conducătorului, iar de atunci i s-a pierdut urma.

Sărbătoarea s-a extins inițial în bisericile de tradiție slavă din secolul al XII-lea, iar ulterior a fost preluată și în spațiul românesc, unde este cinstită în mănăstiri și biserici de mir.

Tradiții și obiceiuri de Pocroave pe 1 octombrie

Denumirea populară de Pocroave provine din limba slavonă și înseamnă acoperământ sau învelitoare. Sărbătoarea marchează trecerea spre sezonul rece și este însoțită de mai multe obiceiuri:

Postul de o zi: Credincioșii țin post până la prânz sau pe parcursul întregii zile pentru a fi feriți de boli, necazuri și primejdii.

Pregătirea ogoarelor: În tradiția rurală, această zi marchează acoperirea pământului cu brumă și încheierea lucrărilor agricole de toamnă.

Pomenirea celor adormiți: Se fac rugăciuni pentru pomenirea celor trecuți în neființă, care se află sub ocrotirea Fecioarei Maria.

Împărțirea de bucate de post: Gospodinele prepară plăcinte de post cu mere sau cu dovleac și le împart rudelor și vecinilor.

Păzirea animalelor: În anumite regiuni, vitele sunt stropite cu apă sfințită pentru a fi protejate de boli în timpul iernii.

Îngrijirea părului: Tradiția spune că în această zi nu se taie părul și nu se aruncă, existând credința populară că acesta păstrează o legătură spirituală cu cel care l-a purtat. Totodată, se spune că fetele care nu aveau o podoabă capilară bogată, în ziua de Acoperământul Maicii Domnului se rugau să le fie acoperit capul cu păr.

Rugăciuni care se citesc de Acoperământul Maicii Domnului

Credincioșii rostesc în această zi rugăciuni de mulțumire și cereri de ajutor. Printre cele mai cunoscute se numără Acatistul Sfântului Acoperământ.

Rugăciunea scurtă pentru ocrotire: „Acoperă-ne pe noi cu Acoperământul tău, Preasfântă Fecioară, în ziua răutăţilor noastre. Acoperă-ne în toate zilele noastre și mai ales în ziua cea rea, când sufletul de trup se va despărţi, de faţă să ne stai întru ajutor şi să ne acoperi pe noi de duhurile cele rele din văzduh, de sub cer şi din ziua înfricoşătoarei judecăţi. Să ne acoperi pe noi întru ascunsul Acoperământului tău.”

Rugăciuni către Maica Domnului

O, Preacurată Maică a Domnului, a puterilor de sus, Împărăteasa cerului și a pământului, atotputernică apărătoare și tărie a noastră, primește această cântare de laudă și de mulțumire de la noi, nevrednicii robii tăi. Înalță rugăciunile noastre la tronul lui Dumnezeu și Fiul tău, ca să fie milostiv nedreptăților noastre. Să adauge harul Său tuturor celor ce cinstesc preacinstit numele tău și cu credință și cu dragoste se închină făcătoarei de minuni icoanei tale. Că nu suntem vrednici să fim miluiți de Dânsul, dacă tu, Stăpână, nu-L vei milostivi asupra noastră. Ție toate sunt cu putință de la Dânsul și pentru aceasta năzuim la tine, că ești acoperitoarea noastră și grabnică ajutătoare.

Auzi-ne pe noi, cei ce ne rugăm ție; ocrotește-ne pe noi cu atotputernicul tău Acoperământ și cere de la Dumnezeu Fiul tău să dea păstorilor noștri sfințenie, ca să privegheze și să ocârmuiască sufletele noastre; ocârmuitorilor de orașe, înțelepciune și putere; judecătorilor, dreptate și necăutare la față; învățătorilor, minte și smerită înțelepciune; soților, dragoste și înțelegere; fiilor, ascultare; asupriților, răbdare; asupritorilor, frică de Dumnezeu; celor mâhniți, răbdare și bucurie duhovnicească; neînfrânaților, înfrânare; și nouă, tuturor, duhul înțelepciunii și al cucerniciei, duhul milostivirii și al blândeții, duhul curăției și al dreptății.

Așa, Doamnă Preasfântă, milostivește-te asupra noastră și asupra neputinciosului tău popor. Pe cei rătăciți povățuiește-i pe calea cea bună, pe cei bătrâni îi sprijinește, pe prunci îi păzește și pe noi, pe toți, ne apără și ne ocrotește cu milostivirea ta. Pe toți, scoate-ne din adâncul păcatului și ne luminează ochii inimii noastre spre căutarea mântuirii. Milostivă fii nouă aici, în această viață, iar la înfricoșătoarea judecată să te rogi pentru noi către Fiul tău și Dumnezeul nostru. Că tu, Doamnă, ești slava celor cerești și nădejdea pământenilor. Tu ești, după Dumnezeu, nădejdea și apărătoarea noastră, a tuturor celor ce ne rugăm ție cu credință. Deci ne rugăm ție, Atotputernică ajutătoarea noastră, și ție ne predăm pe noi înșine, unul pe altul și toată viața noastră, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Împărăteasa mea cea preabună și nădejdea mea, Născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți și acoperitoarea celor necăjiți, vezi-mi nevoia, vezi-mi necazul, ajută-mi ca unui neputincios, hrănește-mă ca pe un străin; necazul meu îl știi, deci dezleagă-l precum voiești, că n-am alt ajutor afară de tine, nici altă mângâiere bună, ci numai pe tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi, în vecii vecilor. Amin.

Preacurată Doamnă Stăpână, de Dumnezeu Născătoare Fecioară, care poți face tot binele, primește aceste cinstite daruri, care se cuvin numai ție, de la noi nevrednicii robii tăi, Ceea ce ești aleasă din toate neamurile și te-ai arătat mai înaltă decât toate făpturile cerești și pământești. Căci pentru tine a fost cu noi Domnul puterilor și prin tine am cunoscut pe Fiul lui Dumnezeu și ne-am învrednicit de Sfântul Trup și de Preacuratul Lui Sânge. Pentru aceasta fericită ești în neamurile neamurilor, ceea ce ești de Dumnezeu fericită, mai luminată decât heruvimii și mai cinstită decât serafimii. Și acum, Preasfântă Stăpână de Dumnezeu Născătoare Fecioară, întru tot lăudată, nu înceta a te ruga pentru noi, nevrednicii robii tăi, ca să ne izbăvim de sfatul celui înșelător și de toată primejdia, și să fim păziți nevătămați de toată lovirea cea înveninată a diavolului; ci până în sfârșit cu rugăciunile tale păzește-ne pe noi neosândiți. Ca prin paza și cu ajutorul tău fiind mântuiți, slavă, laudă, mulțumită și închinăciune, pentru toate să înălțăm, Unuia în Treime Dumnezeu, Ziditorul tuturor, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.”(sursa: Doxologie.ro)

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TEȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Tags: curiozități evergreen tradiții Sfantul Ioan Botezatorul
Parteneri
La vârsta de 73 de ani, Brigitte Macron i-a lăsat pe mulți fără cuvinte. Ce rochie a putut să poarte la un dineu cu ștaif...Unii au criticat-o extrem de dur după această apariție, alții au rămas pur și simplu înmărmuriți
Viva.ro
La vârsta de 73 de ani, Brigitte Macron i-a lăsat pe mulți fără cuvinte. Ce rochie a putut să poarte la un dineu cu ștaif...Unii au criticat-o extrem de dur după această apariție, alții au rămas pur și simplu înmărmuriți
Susținătorii lui Călin Georgescu au inițiat o campanie de strângere de fonduri pentru a-i cumpăra acestuia o vilă în Toscana. E vorba de o proprietate de lux, în valoare de 1,2 milioane de euro
Unica.ro
Susținătorii lui Călin Georgescu au inițiat o campanie de strângere de fonduri pentru a-i cumpăra acestuia o vilă în Toscana. E vorba de o proprietate de lux, în valoare de 1,2 milioane de euro
Ce frumos! Doi bărbați cunoscuți în România s-au căsătorit în Grecia. Cei doi au avut parte de o ceremonie desprinsă din povești, iar imaginile spectaculoase vorbesc de la sine: „Ne amintim fluturii din stomac.”
Elle.ro
Ce frumos! Doi bărbați cunoscuți în România s-au căsătorit în Grecia. Cei doi au avut parte de o ceremonie desprinsă din povești, iar imaginile spectaculoase vorbesc de la sine: „Ne amintim fluturii din stomac.”
Parteneri
Șoc în Bulgaria: patronul clubului din prima ligă a fost împușcat mortal » Momentul surprins de camere
Gsp.ro
Șoc în Bulgaria: patronul clubului din prima ligă a fost împușcat mortal » Momentul surprins de camere
Șocant: arbitrul de primă ligă și-a pus capăt zilelor, după ce a făcut acuzații grave la adresa soției
Gsp.ro
Șocant: arbitrul de primă ligă și-a pus capăt zilelor, după ce a făcut acuzații grave la adresa soției
Parteneri
A murit mama lui Victor Ponta, dar puțini știu povestea ei de viață. Cine a fost Cornelia Naum și cu ce s-a ocupat: ”Faptul că Victor s-a născut se datorează integral tatălui său…”, povestea femeia
Libertateapentrufemei.ro
A murit mama lui Victor Ponta, dar puțini știu povestea ei de viață. Cine a fost Cornelia Naum și cu ce s-a ocupat: ”Faptul că Victor s-a născut se datorează integral tatălui său…”, povestea femeia
WOW! Imagini rare cu părinții Dacianei Sârbu, la ziua nepoatei adoptate! Ilie Sârbu, fost ministru al Agriculturii, parcă a găsit elixirul tinereții! Dar stai să vezi cum arată azi fosta soacră a lui Victor Ponta! Bunicii materni, emoționați și bucuroși cu nepoata în brațe.
Avantaje.ro
WOW! Imagini rare cu părinții Dacianei Sârbu, la ziua nepoatei adoptate! Ilie Sârbu, fost ministru al Agriculturii, parcă a găsit elixirul tinereții! Dar stai să vezi cum arată azi fosta soacră a lui Victor Ponta! Bunicii materni, emoționați și bucuroși cu nepoata în brațe.
Cum arată averea imobiliară a Andreei Esca? Vila din Snagov are ponton privat, iar familia vedetei deține mai multe case spectaculoase în Transilvania [GALERIE FOTO]
Tvmania.libertatea.ro
Cum arată averea imobiliară a Andreei Esca? Vila din Snagov are ponton privat, iar familia vedetei deține mai multe case spectaculoase în Transilvania [GALERIE FOTO]
ALTE ȘTIRI
DNA - TIMIS - SUSPECTI FURT MOTORINA ID11537-INQUAM-PHOTOS-CORNEL-PUTAN copy
Analiză
Știri România
10:05
Dosarul „Motorina” de la Timișoara, după o anchetă DIICOT: 91 de persoane declarate nevinovate fiindcă „fapta nu există”. „Este inexplicabil de ce nu s-a efectuat un flagrant”
Un avion de luptă F/A-18 Hornet surprins în zbor în timp ce efectuează o manevră de urcare pe un cer înnorat.
Știri România
08:22
Alertă în cursul nopții la granița României: două avioane F-18 spaniole ridicate de la sol după detectarea unei ținte aeriene
Parteneri
Se vinde una dintre cele mai frumoase vile din București, fosta reședință a unui dirijor celebru: cât costă clădirea cu 29 de camere și capelă
Adevarul.ro
Se vinde una dintre cele mai frumoase vile din București, fosta reședință a unui dirijor celebru: cât costă clădirea cu 29 de camere și capelă
Cum se bagă, de fapt, Gigi Becali peste antrenorii de la FCSB. Mihai Pintilii a explicat, pas cu pas, metoda miliardarului. „Cu Elias vorbea prin mine, pentru că nea Gigi nu vorbește engleză”
Fanatik.ro
Cum se bagă, de fapt, Gigi Becali peste antrenorii de la FCSB. Mihai Pintilii a explicat, pas cu pas, metoda miliardarului. „Cu Elias vorbea prin mine, pentru că nea Gigi nu vorbește engleză”
Curs BNR 29 septembrie 2026. Cât valorează în lei un salariu de 3.000 de euro la noua cotație
Financiarul.ro
Curs BNR 29 septembrie 2026. Cât valorează în lei un salariu de 3.000 de euro la noua cotație
Parteneri
Superliga.ro
Povestea unui titlu așteptat 35 de ani în Bănie
Superliga.ro
Descoperirea sezonului. Lorenzo Biliboc este cel mai bun U21 din Superliga 2025/26
Parteneri
Corina Caragea, reacție virală după ce i s-au adresat întrebări despre viața ei personală. Cum a răspuns prezentatoarea. Video
Elle.ro
Corina Caragea, reacție virală după ce i s-au adresat întrebări despre viața ei personală. Cum a răspuns prezentatoarea. Video
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Unica.ro
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Săptămâna surprizelor! Postarea lui Traian Băsescu face acum înconjurul site-urilor și televiziunilor. Ce răsturnare de situație! Fostul președinte al României, cu două mandate, a făcut un anunț complet neașteptat
Viva.ro
Săptămâna surprizelor! Postarea lui Traian Băsescu face acum înconjurul site-urilor și televiziunilor. Ce răsturnare de situație! Fostul președinte al României, cu două mandate, a făcut un anunț complet neașteptat
MONDEN
Darko Peric și Alex Velea în filmul „Vacanță all inclusive” | Foto: captură YouTube
Stiri Mondene
10:59
Primele imagini oficiale cu actorul Darko Peric din „La Casa de Papel” într-un film românesc. Cum apare alături de Alex Velea
Nadia Comăneci
Stiri Mondene
10:45
Nadia Comăneci, apariție spectaculoasă pe podium la Paris. Fosta gimnastă s-a întâlnit cu Jane Fonda la Săptămâna Modei
Parteneri
Raiul pe pământ! Cum arată casa cu 5 camere a Mirelei Vaida: Living cu perete de sticlă spre pădure și piscină de 30.000 € [27 FOTO]
Tvmania.libertatea.ro
Raiul pe pământ! Cum arată casa cu 5 camere a Mirelei Vaida: Living cu perete de sticlă spre pădure și piscină de 30.000 € [27 FOTO]
Cât câștigă un român care lucrează pe șantier în Irlanda. Își ia banii în fiecare săptămână
Observatornews.ro
Cât câștigă un român care lucrează pe șantier în Irlanda. Își ia banii în fiecare săptămână
Traian Băsescu, reacție explozivă după desemnarea lui Siegfried Mureșan ca premier: „Un vânt rece, siberian, suflă pe culoarele politicii românești”
Libertateapentrufemei.ro
Traian Băsescu, reacție explozivă după desemnarea lui Siegfried Mureșan ca premier: „Un vânt rece, siberian, suflă pe culoarele politicii românești”
Parteneri
Gsp.ro
Bosniacii au văzut conferința lui Hagi și au rămas marcați: „Vom ține minte aceste cuvinte pentru mult timp”
Gsp.ro
Începe demolarea! » Prim pas bifat pentru viitoarea arenă de 54 de milioane de euro
Parteneri
BREAKING! Cazul Georgescu. Ce urmează după arestul preventiv și ce va păți acum fostul candidat
Mediafax.ro
BREAKING! Cazul Georgescu. Ce urmează după arestul preventiv și ce va păți acum fostul candidat
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte
Stirilekanald.ro
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte
S-a aflat! Ce a facut Vlad cu câinele Valentinei dupa ce ar fi ucis-o. Sora ei cere ajutorul oamenilor: „Tot ce mi-a rămas…”
Wowbiz.ro
S-a aflat! Ce a facut Vlad cu câinele Valentinei dupa ce ar fi ucis-o. Sora ei cere ajutorul oamenilor: „Tot ce mi-a rămas…”
Parteneri
Avantaje.ro
O cameră care “crește” odată cu copiii. Descoperă soluții flexibile de amenajare
Youtube.com
Cum tratezi durerile de spate: sfaturile specialistului
Parteneri
Iubitul Valentinei, tânăra găsită moartă într-o valiză în râul Olt, s-a predat în Elveția. Vlad Bălțățeanu era căutat internațional
Wowbiz.ro
Iubitul Valentinei, tânăra găsită moartă într-o valiză în râul Olt, s-a predat în Elveția. Vlad Bălțățeanu era căutat internațional
Doliu în România! O voce cunoscută a presei s-a stins fulgerător la doar 52 de ani
Redactia.ro
Doliu în România! O voce cunoscută a presei s-a stins fulgerător la doar 52 de ani
BREAKING NEWS! Bărbatul de 30 de ani, suspect că i-a luat viața iubitei, s-a predat în Elveția
Kanald.ro
BREAKING NEWS! Bărbatul de 30 de ani, suspect că i-a luat viața iubitei, s-a predat în Elveția
POLITIC
Siegfried Mureșan, depunere program de guvernare și listă de miniștri la Parlamentul României - 26 septembrie 2026
Politică
11:47
Ultimul mesaj transmis de Siegfried Mureșan înainte de votul pentru gruvernul său, din Parlament
Kelemen Hunor, a declarat miercuri, cu câteva ore înainte de votul din Parlament pentru învestirea Guvernului Siegfried Mureşan, că, potrivit declaraţiilor liderilor politici, nu există suficiente voturi pentru a valida noul Executiv
Politică
11:33
Kelemen Hunor, sceptic înaintea votului de învestire a Guvernului Mureșan: „Nu există 233 de voturi în Parlament”
Parteneri
Viitorul inteligenței artificiale se discută la Iași. Vezi speakerii și cum poți cumpăra bilete
Ziaruldeiasi.ro
Viitorul inteligenței artificiale se discută la Iași. Vezi speakerii și cum poți cumpăra bilete
Veste proastă pentru Nicușor Bancu la naţionala României: Gigi Becali vrea să-l vândă rapid pe Pădurariu. Editorial Ştefan Beldie
Fanatik.ro
Veste proastă pentru Nicușor Bancu la naţionala României: Gigi Becali vrea să-l vândă rapid pe Pădurariu. Editorial Ştefan Beldie
Rechinul care a blocat un oraș întreg: peste 600.000 de oameni au venit să-l vadă (Video)
Spotmedia.ro
Rechinul care a blocat un oraș întreg: peste 600.000 de oameni au venit să-l vadă (Video)
Ultimele știri
Stiri Mondene
12:16
Cât costă ceasul purtat de Laurențiu Reghecampf la întoarcerea în România: „Știu ce urmează”
Știri Externe
12:08
Tricoul lui Michael Jordan din finala NBA din 1998, purtat doar 43 de minute, s-a vândut cu 12,26 milioane de dolari
Știri Externe
12:08
Un angajat concediat pentru o sticlă de apă pe care nu a plătit-o a câștigat în instanță 12 salarii
Stiri Mondene
12:08
Imagini nemaivăzute de la nunta Valentinei Pelinel cu Cristi Borcea. Vedeta a făcut totul public după 8 ani de căsnicie. „Cu inimile pline”
Citește mai multe
TRENDING
ExclusivInterviu
Știri România
07:00
Procurorul european Cătălin Borcoman dezvăluie că în România fraude de 6 miliarde de euro cu fonduri europene sunt investigate de Parchetul European
Analiză
Știri România
29 sept.
România, țara săracă cu cea mai fericită viață din Uniunea Europeană: creșteri record de venituri în decurs de 15 ani
Stiri Mondene
09:40
Anca Țurcașiu își schimbă viața și părăsește Capitala. Ce casă și-a cumpărat artista împreună cu Călin, iubitul ei
Lifestyle
12:00
Acoperământul Maicii Domnului - 1 octombrie. Ce tradiții se respectă de Pocroave și ce semnficație are această sărbătoare
Parcul Național Timanfaya, Spania – Un bucătar pregătește pui la grătar pe căldura vulcanică în restaurantul El Diablo
Cultură și Vacanțe
10:34
Restaurantul unic în lume unde mâncarea este gătită cu căldura emanată de un vulcan activ: „O experiență de neuitat”
Pilot de avion în cabina aeronavei
Cultură și Vacanțe
08:29
Cât de obosiți sunt, de fapt, piloții din avioanele cu care zburăm. Regulile stricte din Europa și avertismentul experților privind orele de muncă
O persoană care a activat modul avion pe telefon
Cultură și Vacanțe
00:14
De ce este important să activezi modul avion în timpul zborului. Riscul real nu este pentru avion, ci pentru abonamentul tău
Ce se întâmplă dacă mănânci banane zilnic efectul asupra intestinelor și digestiei. Sursă foto: Getty Images.
Sănătate și Fitness
29 sept.
Ce se întâmplă cu intestinele tale când mănânci banane în fiecare zi? Acestea sunt efectele
Horoscop 21 - 27 septembrie 2026. Previziuni pentru toate zodiile
Lifestyle
29 sept.
Horoscop 30 septembrie 2026. Peștii încep o etapă în care vor avea ocazia să înțeleagă de ce au nevoie de această călătorie
Sâmbăta Morților- Moșii de toamnă 2026
Lifestyle
27 sept.
Moșii de toamnă 2026: data exactă a Sâmbetei Morților și ce se face în această zi
Lingură de lemn pe oală
Lifestyle
26 sept.
De ce să pui o lingură de lemn peste oală
Conservă de ton
Lifestyle
26 sept.
Cum citești eticheta la conserva de ton: ce înseamnă zona FAO și tipurile de ton
Noua carte de identitate, prezentată de MAI. FOTO: Vlad Chirea
Știri România
25 sept.
Cum îți faci cartea electronică de identitate în 2026: pași, costuri și acte necesare
Barajul Paltinu este situat în Județul Prahova, pe valea râului Doftana, în aval de confluența acesteia cu valea Păltinoasa, în cheile numite "La Tocile". Foto: Facebook / Romania - Carpathian Garden
Știri România
06:22
Barajul Paltinu funcționează pe o soluție de avarie, fără nicio golire de fund. Anunțul Apelor Române
O mașină de poliție parcată noaptea pe stradă
Știri România
05:40
Un român a murit în timp ce pleca de la o nuntă, în Italia. Ce au făcut prietenii victimei
Daniel Băluță este primar al Sectorului 4 din București din iunie 2016. Foto: Profimedia
Știri România
29 sept.
Daniel Băluță vrea patrule stradale în Tineretului pentru a descuraja consumul de droguri și violențele dintre blocuri
Airbus A220-300 are o capacitate de 120 -160 de pasageri și autonomie de până la 6.300 kilometri. Foto: Hepta
Știri România
29 sept.
O companie aeriană românească anunță că suspendă operarea avioanelor Airbus A220-300. Ce se întâmplă cu zborurile programate
Poluare Bucureşti
Opinii
29 sept.
Gargara și impostura nu rezolvă problema poluării aerului din București!
Benjamin Netanyahu Foto: Imago
Opinii
29 sept.
Doar sângele masacrului din 7 octombrie 2023 l-ar putea mătura pe Netanyahu de la putere
Blocuri în construcție, fotografie cu caracter ilustrativ. Foto: Shutterstock
Opinii
28 sept.
În loc să urlăm APOCALIPSA, nu luăm și noi banii ăia de unde sunt? Din închirieri, de exemplu?
Sinteza Zilei, Antena 3 CNN. Sursa foto: captură Youtube / Antena 3 CNN
Analiză
Opinii
25 sept.
Monologuri în loc de dezbateri: cum arată talk-show-urile televiziunilor de știri
Logout
Sigur vrei sa te deconectezi?
Da Nu