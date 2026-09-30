Tranziția globală către energia regenerabilă întâmpină o limitare fizică inevitabilă: panourile solare nu pot produce energie electrică după apusul soarelui. Pentru a depăși această barieră, startup-ul american Reflect Orbital propune o soluție spectaculoasă și controversată în egală măsură.

Soarele de la miezul nopții

Este vorba despre plasarea pe orbită a unei rețele formate din zeci de mii de sateliți-oglindă care să direcționeze lumina solară direct către ferme fotovoltaice sau orașe, chiar în mijlocul nopții.

Conceptul dezvoltat de Reflect Orbital se bazează pe utilizarea unor reflectori spațiali de mari dimensiuni, numiți generic „lucși” – un termen derivat din unitatea de măsură a iluminării (lux), relatează Tagesschau.

Fiecare satelit va fi echipat cu o pânză din reflectori polimerici ultrasubțiri, acționând ca o oglindă orientabilă aflată în orbită joasă (LEO). La o altitudine de câteva sute de kilometri, satelitul rămâne expus razelor solare chiar și când regiunea de dedesubt este cufundată în întuneric, permițând redirecționarea unui fascicul luminos de mare intensitate către zone bine delimitate de pe Pământ.

Miza financiară și energetică este uriașă. Prin iluminarea țintită a parcurilor fotovoltaice pe timpul nopții, producția de energie verde ar putea continua neîntrerupt, reducând dependența de centralele pe fosili sau de capacitățile scumpe de stocare în baterii.

Un proiect controversat

Planul de afaceri al companiei este extrem de agresiv: după primii sateliți de test lansați pentru calibrarea preciziei fasciculului, obiectivul final este crearea unei mega-constelații de până la 50.000 de sateliți reflectorizanți până în anul 2035.

Inovația întâmpină însă o rezistență fermă din partea comunității științifice internaționale. Astronomii avertizează că o rețea atât de densă de obiecte puternic reflectorizante va intensifica poluarea luminoasă din spațiu, compromițând observațiile făcute cu telescoapele terestre și generând dâre strălucitoare necontrolate în imagistica spațială.

De asemenea, ecologiștii și biologii trag un semnal de alarmă cu privire la consecințele perturbării ritmului natural zi-noapte.

Introducerea luminii solare artificiale la ore nocturne poate altera grav comportamentul speciilor nocturne, rutele de migrație ale păsărilor și ritmul circadian al florei și faunei. Reprezentanții Reflect Orbital susțin că tehnologia lor permite o focalizare extrem de precisă a fasciculului, limitând risipirea luminii în afara zonelor industriale sau energetice vizate, însă scepticii rămân reținuți până la primele teste pe scară largă.

O singură oglindă ar depăși luminozitatea cerului cu lună plină

Oamenii de știință de la Observatorul European Austral din Garching confirmă calculele Academiei Slovace de Științe. Conform acestora, lumina emisă de o singură oglindă spațială ar depăși luminozitatea cerului cu lună plină chiar și de la o distanță de 14 kilometri.

Andreas Jechow, fizician specializat în lasere la Universitatea de Științe Aplicate din Brandenburg, care cercetează poluarea luminoasă, este de acord. Lumina este împrăștiată în atmosferă și este vizibilă de la mare distanță. Acest lucru este valabil chiar și la obiectivul inițial de 0,1 lux. La acest nivel, suntem la nivelul unei luni pline; mai târziu, este practic lumină naturală.

Acesta avertizează că iluminarea artificială a Pământului pe timp de noapte ar însemna o schimbare masivă a condițiilor de viață. Multe specii de animale sunt adaptate la ciclul zilei și nopții.

Speciile nocturne folosesc întunericul pentru a se proteja de prădători sau pentru a căuta hrană. Plantele au nevoie și de perioade de întuneric, de exemplu, pentru înflorire. Dacă lumina de noapte este sporită, ciclurile lor de creștere riscă să fie perturbate.

Nu doar animalele și plantele ar putea avea de suferit, ci și oamenii. Ciclul lor somn-veghe depinde în mare măsură de alternanța luminii și întunericului. Dacă cerul este constant mai luminos noaptea – chiar și cu doar 0,1 lux – acest lucru poate perturba somnul.

Se solicită o revizuirea a proiectului

Până acum, Reflect Orbital a răspuns cu prudență la critici. Compania subliniază că majoritatea oamenilor nu ar vedea oricum lumina direct. Scopul său principal este de a salva vieți, de exemplu în situații de dezastru, și de a oferi lumină suplimentară fără combustibili fosili. În același timp, compania promite să abordeze problemele de mediu și astronomice.