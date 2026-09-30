Ce măsuri împotriva „migrației sărăciei” din România și Bulgaria vrea să ia un oraș din Germania

Orașul Gelsenkirchen din Germania a introdus măsuri împotriva „migrației sărăciei” din România și Bulgaria. Localitatea germană găzduiește 12.000 de români și bulgari. Autoritățile au introdus noi măsuri pentru combaterea fraudei sociale și a utilizării abuzive a locuințelor neglijate, după cum relatează DW.com.

Ce măsuri au implementat împotriva abuzurilor sociale

Guvernul federal a adoptat recent un plan de acțiune în zece puncte, menit să combată frauda în domeniul asistenței sociale. Printre noile reglementări se numără simplificarea schimbului de date între instituții și posibilitatea ca autoritățile locale să interzică utilizarea proprietăților neglijate sau să recurgă la exproprieri. Mai mult, persoanele care muncesc insuficient sau doar aparent nu vor mai beneficia de ajutoare sociale suplimentare.

„Faptul că aceste probleme au fost abordate de ani buni începe să dea roade”, a spus primarul orașului german Gelsenkirchen, Andrea Henze. Totodată, aceasta a subliniat că resursele locale sunt limitate, iar noile reglementări vin în sprijinul administrației pentru a controla situația.

De ce sunt atrași românii și bulgarii de orașul german

Gelsenkirchen ar fi atras în ultimii ani un număr semnificativ de imigranți din Bulgaria și România, atrași de costurile scăzute ale locuințelor și perspectiva unui loc de muncă. Totuși, potrivit portalului de știri citat anterior, mulți dintre acești oameni au căzut victime unor rețele de escroci care îi plasează în locuințe insalubre, percepând chirii exagerate și reținând o parte din beneficiile sociale primite.

Consecințele acestor practici ar fi vizibile deja în oraș, după cum relatează portalul german de știri citat anterior: clădiri degradate, mormane de gunoi și plângeri frecvente legate de tulburarea ordinii publice.

În plus, autoritățile ar fi descoperit că o parte dintre imigranți ar fi fost înregistrați doar pentru a beneficia de ajutoare financiare, fără a locui efectiv în oraș.

Autoritățile din orașul german a început să ia măsuri stricte încă din 2013

Încă din 2013, Gelsenkirchen a dezvoltat un plan de acțiune pentru gestionarea imigrației din sud-estul Europei. În 2023, administrația locală a creat un serviciu special pentru combaterea abuzurilor în domeniul prestațiilor sociale. Până acum, aproape 4.500 de persoane ar fi fost eliminate din registrele de rezidenți, fiind identificate ca beneficiari fictivi. De asemenea, au fost descoperite 640 de cazuri de fraudă socială.

Primarul Andrea Henze a precizat că orașul a reușit să scoată de pe piață 80 de proprietăți neglijate, cu sprijinul Ministerului Construcțiilor din Renania de Nord-Westfalia și prin subvenții de la guvernul federal. Aceste clădiri urmează să fie demolate, iar terenurile vor fi utilizate pentru construcția de locuințe noi, spații comerciale sau zone verzi.

Regulile stricte pe care orașul din Germania le-a introdus pentru imigranți din 2025

Spre deosebire de alte orașe germane, Gelsenkirchen aplică reguli mai riguroase privind libera circulație a lucrătorilor în UE. De exemplu, imigranții pot beneficia de ajutoare sociale doar dacă reușesc să acopere o treime din cheltuielile proprii prin munca lor. În alte orașe, câștigurile dintr-un minijob de 603 euro pot fi suficiente pentru a primi beneficii suplimentare.

Aceste măsuri ferme par să dea roade. În 2025, aproape 500 de persoane din sud-estul Europei au părăsit Gelsenkirchen, semn că reglementările stricte au început să descurajeze migrația economică necontrolată.