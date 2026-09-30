Singurul cuvânt prin care Dumbo îl caracterizează pe Vladimir Drăghia: „Nu știa să calculeze. Despre ce vorbim?”

PRO TV a difuzat, la începutul acestui an, emisiunea „Desafio: Aventura”, care a fost câștigată de Dumbo, pe numele lui real Marius Alexandru. Astfel că el a pus mâna pe marele premiu de 150.000 de euro.

Într-un dialog pe care l-a purtat cu Libertatea, Dumbo a dezvăluit numele concurenților care i-au rămas prieteni după ce show-ul de la PRO TV a ajuns la final.

„Cu Vladimir Drăghia vorbesc în fiecare zi de foarte multe ori. Cu Valentin Tănase încă vorbesc, cu Rafael Szabo vorbesc... Cu Codruţa Filip am vorbit, cu Sergiu Califar, cu Florin Prunea, cu toată lumea... Dar cel mai mult cu Vladmir, vorbim în fiecare zi. Și cu Vali! De fiecare dată când am venit la București, eu la Vali am stat”, a spus Marius Alexandru pentru Libertatea.

Ținând cont că în finala „Desafio: Aventura” a ajuns și Vladimir Drăghia, l-am rugat pe Dumbo să-l caracterizeze pe prietenul său.

„Monstru! Nu mi-a fost frică de el, pentru că de-a lungul show-ului m-am cunoscut foarte mult și l-am cunoscut foarte mult. Nu mai contează că mai câștigase un show de genul acesta înainte... El nu știa să calculeze. (n.r. - râde) Despre ce vorbim? Nu știa să arunce cu mingile alea, nu știa să facă un puzzle... Mamă, despre ce vorbim? (n.r. - râde) Chiar îi ziceam: «Să vezi ce bătaie îți dau în finală»! A fost frumos”, a mai afirmat Dumbo pentru Libertatea.

Într-un interviu pe care ni l-a acordat în vara acestui an, Marius Alexandru dezvăluia că nu mai vorbește cu Lena (Alina Oprea), și ea concurentă în emisiunea de la PRO TV.