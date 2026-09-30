Doi influenți membri PSD își vor pierde mandatele la Iași: au început să „curgă” notificările ANI. „Voi ataca ordinul”

Cel puțin doi aleși locali PSD din județul Iași urmează să-și piardă mandatul. Pe lista inițială figurează unul dintre liderii filialei, alături de un primar din județ. Agenția Națională de Integritate (ANI) a început să trimită notificări în acest sens către Instituția Prefectului.

Ordinele de încetare ar urma să fie emise în aceste zile. Situația este „în dinamică”, după cum ne-au precizat surse politice, astfel că ar mai putea apărea câteva cazuri de încetare a mandatelor în județul Iași, fiind vorba și de reprezentanți ai altor partide (un fost viceprimar și consilieri locali).

În cel puțin un caz, cel luat în vizor de ANI va depune o acțiune în instanță.

Unul dintre cei mai influenți lideri PSD Iași este pe listă

Vicepreședintele PSD Iași Cristian Stanciu, unul dintre cei mai influenți și bogați lideri ai filialei, face obiectul unei notificări pe care ANI a trimis-o la Prefectură. În acest caz, purtătorul de cuvânt al instituției, Victor Poede, a declarat că este așteptat un document suplimentar (raportul inspectorului de integritate) în baza căruia trebuie emis ordinul de prefect. Cel mai probabil, constatarea încetării mandatului va fi până la finalul acestei săptămâni.

Cristian Stanciu este unul dintre cei mai longevivi consilieri județeni, fiind la al șaselea mandat de ales local, iar în patru dintre acestea a fost lider de grup, funcție pe care o deține și în prezent.

„Voi ataca ordinul în contencios-administrativ, inclusiv cu solicitare de suspendare a efectelor acestui ordin. Eu consider că nu mă încadrez în aplicabilitatea acelui articol: incompatibilitatea mea este între două funcții care nu au legătura cu cea de consilier județean – cea de funcție de conducere la partid și de membru în consiliul de administrație al unui spital, fără legătură cu funcția eligibilă”, a comentat Cristian Stanciu.

El a subliniat că ANI a introdus „la pachet” și funcția eligibilă care nu ar avea legătură cu raportul de incompatibilitate în cazul lui. „Matematic vorbind, dacă un raport este între A și B, la mine se cere pierderea calității C”, a adăugat vicepreședintele PSD Iași.

La momentul emiterii raportului, Stanciu a atacat ANI în instanță dar a renunțat la judecată după ce inspectorii i-au confirmat că raportul de incompatibilitate nu ar avea legătură cu funcția de ales local. „Acum, ei zic că intru sub incidența amendamentului – vom lămuri în instanță povestea aceasta”, a mai spus Stanciu.

Social-democratul este implicat și în mediul privat, în special cu afaceri în turism, sănătate și educație, iar, printre altele, el este directorul rețelei școlare Fundația Ecologică Green (FEG), cu mai multe filiale la nivelul întregii țări. FEG a fost fondată de tatăl său, Anghel Stanciu, fost deputat (PRM/PSD) în perioada 1992 – 2008.

Un primar PSD își va pierde mandatul

A doua notificare ajunsă la prefectura ieșeană îl are în vedere pe primarul Gheorghe Rotaru (PSD), care se află la conducerea comunei Țibana de peste 14 ani. „În exercitarea atribuțiilor de primar pentru mandatul 2020 – prezent, a emis la data de 4 februarie 2021 o dispoziție pentru Întreprinderea Familială al cărei reprezentant este soția acestuia iar membru este unul dintre fiii săi, dispoziție care produce foloase materiale acestora”, anunța ANI în februarie 2024.

Dispoziția viza autorizația de funcționare în baza căruia puteau fi desfășurate activități comerciale. Social-democratul a contestat raportul atât la Curtea de Apel, cât și la Înalta Curte de Casație și Justiție, dar a pierdut procesul.

Judecătorii au arătat că, fără autorizație, firma nu putea funcționa legal și nu putea obține venituri. Conform deciziei instanței, conflictul de interese a rezultat din faptul că Rotaru a semnat personal un act care putea aduce bani familiei sale, în condițiile în care el ar fi putut delega semnarea actului oricărui angajat al primăriei.

Libertatea l-a contactat pe primar pentru un punct de vedere, dar acesta a închis telefonul evitând să comenteze situația. Prefectul va emite ordinul de încetare a mandatului de îndată ce primi raportul secretarului general al comunei, potrivit purtătorului de cuvânt al instituției.

Consilier local USR vizat de noua lege

Un alt caz este în comuna Ungheni. Aici, ANI a constatat anterior un conflict de interese în cazul consilierului local Remus Gațu (USR), fost viceprimar. Potrivit agenției, acesta a participat la adoptarea unei hotărâri privind închirierea unor terenuri ale comunei, după care a încheiat el însuși un contract de închiriere și a încasat subvenții. Gațu nu a putut fi contactat telefonic, dar mai multe surse ne-au indicat că va fi cea de-a persoană din județ în cazul căreia ANI va trimite notificare.