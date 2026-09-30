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Un porumbel de 15.000 de euro din Prahova a zburat cu 1.230 de metri pe minut, ca să se întoarcă acasă, din Bulgaria

Andrei Crăițoiu
Andrei Crăițoiu
Jurnalist
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Concurs columbofili - Bănești, județul Prahova
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La Bănești, în Prahova, sute de porumbei sunt pregătiți pentru o cursă care îi va purta până în Bulgaria, iar în spatele fiecărei păsări se află luni de antrenamente, hrană specială, investiții de mii de euro și o tradiție de familie. Pentru columbofili, porumbeii nu sunt simple păsări, ci sportivi de performanță, iar uneori un campion poate valora cât o mașină de lux sau chiar cât o casă.

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Într-o zi aparent obișnuită, într-o comună din Prahova, câteva zeci de oameni au venit cu porumbeii lor într-un loc în care fiecare pasăre trebuie înregistrată înainte să plece la drum.

Volierele speciale sunt aduse una câte una, iar porumbeii sunt scoși și trecuți printr-un aparat electronic care le scanează identificarea, pentru ca fiecare crescător să știe exact ce păsări a predat pentru concurs.

Nu este o simplă plecare, ci începutul unei competiții în care fiecare secundă va conta la întoarcere. „Când îi dai drumul, nu mai poți să faci nimic. Doar aștepți să se întoarcă”, spun columbofili din Prahova.

Concurs columbofili - Bănești, județul PrahovaVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 35

Am ajuns la plecarea porumbeilor la concursul din Bulgaria

La concursul din acest weekend, organizat la Dobromirka, în Bulgaria, din Bănești participă aproximativ 30 de columbofili, cu 617 porumbei, în timp ce, la nivelul întregii etape, sunt înscriși aproximativ 80 de crescători și aproape 1.100 de porumbei.

După scanare și înregistrare, păsările sunt așezate în cuștile speciale și urcate în camioanele care le vor transporta până în țara vecină. Sigilarea camionului este transmisă în direct pe Facebook, pentru ca toată lumea să poată vedea că procedura se desfășoară fără probleme.

Fiecare participant primește lista porumbeilor pe care i-a predat, iar de aici înainte urmează partea pe care crescătorii nu o mai pot controla. Porumbeii vor fi eliberați în Bulgaria și vor trebui să găsească singuri drumul către volierele din România.

De această dată, distanța este de 243 de kilometri.

Pasiunea devenită meserie de 15 ani

Pentru oameni, drumul ar însemna câteva ore petrecute pe șosea. Pentru porumbei, cei 243 de kilometri înseamnă o cursă în care orientarea, viteza, rezistența și pregătirea de acasă pot face diferența dintre un loc pe podium și un rezultat oarecare.

Cosmin Cojanu crește porumbei din 2010 și spune că pasiunea nu a apărut din întâmplare, ci a fost moștenită din familie. Este la coadă cu porumbeii săi, pe care îi trimite la concurs, și urmărește fiecare etapă a predării lor.

Concurs columbofil - Bănești, județul Prahova
Concurs columbofil - Bănești, județul Prahova

Împreună cu Romulus Nedelcu formează un tandem care a obținut rezultate importante atât în competițiile județene și naționale, cât și la nivel internațional.

În 2024, cei doi au obținut locul al treilea la Cupa Europei Centrale și de Est, la categoria F - Youngsters, o performanță care a venit după ani de selecție și pregătire.

„Porumbeii sunt ca fotbaliștii. Îi antrenăm și au o hrănire specială”

Pentru Cosmin, comparația cu fotbalul este cea mai simplă explicație pentru un sport pe care cei din afara lumii columbofile îl înțeleg uneori cu greu. „Porumbeii sunt ca fotbaliștii. Ne ocupăm de ei, îi antrenăm, au o hrănire specială”, spune crescătorul.

Antrenamentul începe cu mult înainte ca pasărea să ajungă într-un camion de concurs. Porumbeii sunt transportați separat la zeci de kilometri de casă, uneori la 60-70 de kilometri „aerieni”, sunt eliberați și trebuie să se întoarcă singuri la voliera lor.

Repetiția este esențială, pentru că în ziua concursului, nimeni nu le poate arăta drumul, iar crescătorului nu îi rămâne decât să aștepte întoarcerea lor.

În crescătoria lui Cosmin Cojanu sunt peste 400 de porumbei, însă doar aproximativ 80 ajung să concureze. Selecția este riguroasă, iar cele mai bune exemplare sunt păstrate pentru competițiile importante.

Concurs columbofil - Bănești, județul Prahova
Concurs columbofil - Bănești, județul Prahova

Porumbelul din Bănești, vândut în China cu 15.000 de euro

O parte dintre porumbeii valoroși au fost aduși din Belgia și Germania, țări cu o tradiție columbofilă puternică, iar fiecare exemplar este tratat cu atenția rezervată unui sportiv de performanță. Hrană specială, vitamine, aminoacizi, antrenamente și un program riguros fac parte din rutina zilnică.

„Îi țin ca pe bibelouri”, spune Cosmin, iar expresia descrie mai bine decât orice altceva felul în care sunt îngrijite păsările înaintea unui concurs important. În această lume, performanța are însă și o valoare financiară.

Cosmin povestește că a vândut campioni în China, iar un porumbel care a câștigat locul întâi național la viteză, la categoria pui, poate ajunge să fie vândut cu 10.000-15.000 de euro.

Când un porumbel poate valora zeci de mii de euro

China a devenit una dintre cele mai importante piețe pentru porumbeii de performanță, iar crescătorii chinezi cumpără exemplare valoroase pe care apoi le folosesc în propriile competiții și programe de reproducere. „Au acaparat totul chinezii”, spune Cosmin.

La nivelul pieței internaționale, există exemplare pentru care s-au plătit sume de sute de mii de euro, iar unele dintre cele mai valoroase păsări au ajuns să fie evaluate la aproximativ un milion de euro.

Concurs columbofil - Bănești, județul Prahova
Concurs columbofil - Bănești, județul Prahova

Din exterior, columbofilia poate părea o pasiune costisitoare, însă pentru crescătorii care ajung la nivelul competițiilor importante există și posibilitatea unor câștiguri semnificative.

Premiul pentru locul întâi la o etapă importantă poate ajunge la aproximativ 20.000 de euro, iar în funcție de competiție și de numărul porumbeilor înscriși, fondurile totale de premiere pot depăși 30.000 de euro.

„Costisitor, cu multe sacrificii și cu bani mulți investiți”

În spatele acestor sume se află însă investiții consistente și ani întregi de muncă. Un porumbel nu devine campion într-o singură zi, iar crescătorul trebuie să investească în hrană, îngrijire, selecție, antrenamente și achiziția unor exemplare cu potențial genetic ridicat.

„Este foarte costisitor, cu multe sacrificii și cu bani mulți investiți”, explică Cosmin.

În cele din urmă, totul se reduce la momentul în care porumbelul este eliberat. Din acel punct, crescătorul nu mai poate face nimic și nu îi poate influența în niciun fel traseul.

Concursurile de porumbei voiajori sunt împărțite în mai multe categorii, în funcție de distanța parcursă. Competițiile de viteză se desfășoară pe distanțe de aproximativ 100 până la 300 de kilometri, în timp ce demifondul acoperă 300-500 de kilometri.

Urmează fondul, cu distanțe între 500 și 700 de kilometri, maratonul, între 700 și 900 de kilometri, și categoria extremă, în care porumbeii pot avea de parcurs între 900 și 1.300 de kilometri.

Concurs columbofil - Bănești, județul Prahova
Concurs columbofil - Bănești, județul Prahova

România, în topul celor mai puternice țări columbofile

La Bănești, porumbeii pregătiți pentru etapa din Bulgaria au o misiune mai scurtă decât cea a concurenților de la maraton, dar principiul este același: să se întoarcă cât mai repede la voliera de acasă.

Momentul întoarcerii este măsurat electronic, cu o precizie care poate transforma câteva secunde într-o diferență importantă în clasament.

În spatele etapei de la Bănești se află o comunitate mult mai mare. Uniunea Națională a Columbofililor din România - Columba are aproximativ 10.000 de membri și filiale în toate județele țării și este afiliată la organizația internațională columbofilă, reprezentând România în competițiile internaționale.

România participă inclusiv la Olimpiada Columbofilă, organizată o dată la doi ani, iar ediția din 2022 a fost găzduită chiar de țara noastră, la Oradea.

În lumea columbofilă europeană, România este considerată una dintre țările cu rezultate importante, alături de Belgia, Olanda, Germania și Polonia, în timp ce Belgia rămâne una dintre marile puteri ale acestui sport.

Concurs columbofil - Bănești, județul Prahova
Concurs columbofil - Bănești, județul Prahova

Primii 18 porumbei au fost ai lui Cosmin

În România există etape la care participă peste 25.000 de porumbei și aproximativ 1.000 de columbofili, iar Prahova este cea mai mare filială columbofilă din țară. Pentru Cosmin Cojanu însă, cifrele, premiile și prețurile nu spun întreaga poveste. „Această pasiune o moștenim de la tatăl nostru”, spune el.

Poate că tocmai de aici vine răbdarea cu care un crescător poate petrece ani întregi pentru a obține un singur campion, pentru că, înainte de a fi o competiție sau o afacere, columbofilia este o tradiție care se transmite dintr-o generație în alta.

În Bănești, oamenii își cunosc porumbeii, le știu calitățile și le cunosc limitele. Îi antrenează, îi hrănesc și îi pregătesc pentru momentul în care vor fi transportați sute de kilometri departe de casă, apoi îi lasă să plece și așteaptă întoarcerea lor.

Concurs columbofil - Bănești, județul Prahova
Concurs columbofil - Bănești, județul Prahova

Pentru Cosmin și colegul său, Romulus, concursul din Bulgaria s-a încheiat însă cu un rezultat spectaculos: primii 18 porumbei din clasament au fost ai tandemului lor.

Lansarea porumbeilor a avut loc la ora 8:50, iar după puțin peste trei ore au început să apară primii campioni la volierele din Bănești.

Primii porumbei au ajuns la ora 12:04, după ce au parcurs cei 243 de kilometri dintre Dobromirka și Bănești cu o viteză de aproximativ 1.230 de metri pe minut.

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Tags: Stiri Prahova Bulgaria România
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