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Un bărbat a cumpărat o statuetă cu 1,84 de euro dintr-un târg de vechituri, iar după 40 de ani a vândut-o cu o sumă uriașă

Ionela Stănilă
Ionela Stănilă
Jurnalist
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A plătit 2 euro pe o statuetă la vechituri, iar după 40 de ani a vândut-o de 120.000 de ori mai scump. Sursă foto: Stockholms Auktionsverk.
A plătit 2 euro pe o statuetă la vechituri, iar după 40 de ani s-a dovedit a fi o piesă rară. A vândut-o de 120.000 de ori mai scump. Sursă foto: Stockholms Auktionsverk.
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Târgurile de vechituri rămân locurile preferate ale celor aflați în căutare de comori ascunse, însă puțini reușesc să facă o achiziție care să le schimbe viața.

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Obiectul banal s-a dovedit a fi o comoară

Este și cazul unui bărbat care, în anul 1980, a achiziționat o mică statuetă reprezentându-l pe Buddha de la o piață de vechituri din Suedia, plătind puțin peste 20 de coroane suedeze (aproximativ 1,84 euro).

După mai bine de patru decenii în care piesa a stat uitată în locuința sa, proprietarul a descoperit valoarea istorică reală a obiectului și a reușit să îl vândă la o casă de licitații pentru o sumă fabuloasă. Experții au identificat-o drept o operă rară din perioada dinastiei Ming din China, relatează Antena 3 CNN.

În momentul achiziției, cumpărătorul nu bănuia că obiectul din bronz aurit pe care îl adăuga colecției sale era o piesă de o rară valoare muzeală. Statueta a fost păstrată în casă ca un obiect decorativ obișnuit, fără ca vreun expert să îi evalueze proveniența timp de 40 de ani.

O piesă excepțională din vremea dinastiei Ming

Decizia de a duce statueta la evaluare a venit abia recent, când proprietarul a dorit să afle mai multe detalii despre vechimea și originea obiectului. Evaluarea realizată de specialiștii în artă orientală a scos la iveală un detaliu uluitor: piesa fusese realizată în China, în timpul dinastiei Ming, o perioadă recunoscută pentru rafinamentul deosebit al sculpturilor religioase.

Experții au confirmat că figurina din bronz aurit datează de câteva secole și provine dintr-un atelier imperial, fiind realizată cu o precizie și un nivel de detaliu specifice doar artefactelor create pentru elitele sau mănăstirile din acea epocă. Raritatea și starea excelentă de conservare a piesei au atras imediat atenția colecționarilor internaționali de artă asiatică.

Statuetă care îl înfățișează pe Buddha Shakyamuni s-a vândut pe 11 decembrie 2025, în cadrul licitației de profil „Asian Fine Art Sale”, eveniment organizat de renumita casă de licitații Stockholms Auktionsverk.

Casa de licitații a identificat piesa drept o rară reprezentare a lui Buddha realizată în perioada Yongle, care a marcat istoria Chinei între anii 1403 și 1424, în timpul celebrei dinastii Ming.

Această etapă istorică este recunoscută de istorici și de marii colecționari de artă pentru sculpturile budiste de o valoare excepțională, considerate adevărate repere ale artei imperiale.

„Este absolut extraordinar”

Evaluarea atentă a detaliilor a scos la iveală că statueta aparține uneia dintre cele mai înfloritoare epoci artistice din Asia. Lucrările realizate sub domnia împăratului Yongle sunt caracterizate printr-un rafinament tehnic ieșit din comun, iar numărul extrem de redus de piese conservate până astăzi transformă orice astfel de descoperire într-un eveniment major pe piața internațională de artă.

„Este absolut extraordinar și extrem de neobișnuit ca o operă de această calitate să apară într-o colecție privată din Suedia”, a declarat Elisabet Fellbom, specialistă în artă și obiecte de artizanat asiatice la Stockholms Auktionsverk, în anunțul casei de licitații.

Proveniența complet neașteptată și calitatea artistică deosebită a sculpturii au stârnit un interes uriaș la nivel internațional în rândul marilor colecționari de artă. Interesul crescut a transformat sesiunea de licitare într-o competiție strânsă și extrem de intensă între participanții prezenți în sală, la telefon și online.

În cele din urmă, licitația s-a oprit la suma impresionantă de 2.437.500 de coroane suedeze, adică echivalentul a aproximativ 224.250 de euro. Suma obținută a depășit cu mult estimările inițiale și a transformat mica statuetă reprezentându-l pe Buddha în una dintre cele mai spectaculoase și mai valoroase piese adjudecate în cadrul prestigioasei licitații Asian Fine Art Sale. Exemplare de același tip se află în colecțiile unor instituții precum British Museum.

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Tags: Suedia Stiri China
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