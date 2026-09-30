Târgurile de vechituri rămân locurile preferate ale celor aflați în căutare de comori ascunse, însă puțini reușesc să facă o achiziție care să le schimbe viața.

Obiectul banal s-a dovedit a fi o comoară

Este și cazul unui bărbat care, în anul 1980, a achiziționat o mică statuetă reprezentându-l pe Buddha de la o piață de vechituri din Suedia, plătind puțin peste 20 de coroane suedeze (aproximativ 1,84 euro).

După mai bine de patru decenii în care piesa a stat uitată în locuința sa, proprietarul a descoperit valoarea istorică reală a obiectului și a reușit să îl vândă la o casă de licitații pentru o sumă fabuloasă. Experții au identificat-o drept o operă rară din perioada dinastiei Ming din China, relatează Antena 3 CNN.

În momentul achiziției, cumpărătorul nu bănuia că obiectul din bronz aurit pe care îl adăuga colecției sale era o piesă de o rară valoare muzeală. Statueta a fost păstrată în casă ca un obiect decorativ obișnuit, fără ca vreun expert să îi evalueze proveniența timp de 40 de ani.

O piesă excepțională din vremea dinastiei Ming

Decizia de a duce statueta la evaluare a venit abia recent, când proprietarul a dorit să afle mai multe detalii despre vechimea și originea obiectului. Evaluarea realizată de specialiștii în artă orientală a scos la iveală un detaliu uluitor: piesa fusese realizată în China, în timpul dinastiei Ming, o perioadă recunoscută pentru rafinamentul deosebit al sculpturilor religioase.

Experții au confirmat că figurina din bronz aurit datează de câteva secole și provine dintr-un atelier imperial, fiind realizată cu o precizie și un nivel de detaliu specifice doar artefactelor create pentru elitele sau mănăstirile din acea epocă. Raritatea și starea excelentă de conservare a piesei au atras imediat atenția colecționarilor internaționali de artă asiatică.

Statuetă care îl înfățișează pe Buddha Shakyamuni s-a vândut pe 11 decembrie 2025, în cadrul licitației de profil „Asian Fine Art Sale”, eveniment organizat de renumita casă de licitații Stockholms Auktionsverk.

Casa de licitații a identificat piesa drept o rară reprezentare a lui Buddha realizată în perioada Yongle, care a marcat istoria Chinei între anii 1403 și 1424, în timpul celebrei dinastii Ming.

Această etapă istorică este recunoscută de istorici și de marii colecționari de artă pentru sculpturile budiste de o valoare excepțională, considerate adevărate repere ale artei imperiale.

„Este absolut extraordinar”

Evaluarea atentă a detaliilor a scos la iveală că statueta aparține uneia dintre cele mai înfloritoare epoci artistice din Asia. Lucrările realizate sub domnia împăratului Yongle sunt caracterizate printr-un rafinament tehnic ieșit din comun, iar numărul extrem de redus de piese conservate până astăzi transformă orice astfel de descoperire într-un eveniment major pe piața internațională de artă.

„Este absolut extraordinar și extrem de neobișnuit ca o operă de această calitate să apară într-o colecție privată din Suedia”, a declarat Elisabet Fellbom, specialistă în artă și obiecte de artizanat asiatice la Stockholms Auktionsverk, în anunțul casei de licitații.

Proveniența complet neașteptată și calitatea artistică deosebită a sculpturii au stârnit un interes uriaș la nivel internațional în rândul marilor colecționari de artă. Interesul crescut a transformat sesiunea de licitare într-o competiție strânsă și extrem de intensă între participanții prezenți în sală, la telefon și online.