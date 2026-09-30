Conflict la Masterchef: „Indiferent dacă sunt în capătul celălalt al cămării, scoate ghearele”

Bucătăria MasterChef devine scena unui nou conflict între concurente. Replicile acide, privirile suspecte și acuzațiile din culise au transformat o zi de competiție într-un adevărat duel al nervilor în ediția care se vede la PRO TV pe 30 septembrie 2026, de la ora 20.30.

Totul pornește de la interacțiunile dintre Maria Boroghină și Florina Grozavu, care ajung să se acuze că își stau în cale una alteia, după cum poate fi deja văzut pe VOYO.

„Toată ziua stai numai în calea mea”, îi reproșează Maria. Florina nu rămâne fără replică și povestește, la rândul ei, despre momentele în care simte că prezența ei o deranjează pe colega sa: „Una-două sunt în calea ei... Ia uita-ți-vă mă, e calea ei”.

Tensiunea crește cu atât mai mult când intră în discuție șorțul VIP. Maria Boroghină observă o privire care o face să creadă că Florina Grozavu nu este deloc încântată de faptul că ea a primit șorțul: „Cred că consideră că nu trebuia să-l primesc eu”!