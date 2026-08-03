Mai exact, cea care a fondat Gașca Zurli a luat-o pe fiica ei și au plecat în Norvegia, călătoria lor fiind una cu vaporul. Vacanța lor a venit după ce Maya Sorian și Mirela Retegan au fost plecate pe tărâmul asiatic, acolo unde au filmat pentru Asia Express 2026.

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„Vacanțele noastre sunt diferite de activitățile zilnice. Călătorim mult, atât în țară, cât și în străinătate, astfel că în vacanță alegem destinații unde nu am ajunge niciodată prin muncă. Am dorit să văd fiordurile înainte de vizionarea oficială a filmului «Fjord». Aceasta este o destinație pe care mi-o doresc de mult timp, iar acum i-a venit rândul. Am zburat la Copenhaga, iar de acolo ne-am îmbarcat pe vasul de croazieră. Aleg croazierele doar pentru locuri accesibile cu dificultate prin alte mijloace.

Este simplu pe croazieră, deoarece elimini stresul întrebărilor «Unde mergem?» și «Unde mâncăm?». Există câteva variante, iar tu știi exact ce ai de ales. Pe vas erau îmbarcați 8.000 de oameni, iar bucuria a fost să întâlnesc multe familii de români. Am oprit în cinci porturi: trei fiorduri din Norvegia și un port din Germania, iar după opt zile eram din nou în Copenhaga. Un fiord este o zonă de coastă strâmtă și adâncă, cu stânci înalte de o parte și de alta, care s-a format atunci când ghețarii s-au topit, lăsând apa să inunde valea. Nu este cel mai prietenos loc în care se poate trăi.

Primul fiord, Geiranger, în care am ajuns, are doar 250 de locuitori. În câteva ore, poți vizita tot. Spectacolul se desfășoară de pe vas, deoarece din mijlocul mării se pot vedea, dacă nu e ceață, toate căsuțele pictate în peisajul montan. Alesund este orașul care mi-a mers direct la inimă. Acesta a ars complet în anul 1904 și a fost reconstruit. Casele colorate și străduțele pline de magazine și cafenele creează o atmosferă vibrantă. De asemenea, există un observator în vârful unui deal de unde se poate vedea toată coasta și un muzeu interactiv.

Vacanța în fiordurile Norvegiei m-a ajutat să înțeleg asprimea oamenilor de acolo. Chiar dacă ei trăiesc vremuri foarte bune, vremea la ei te obligă să înveți să faci față provocărilor și să accepți cu ușurință, dar și cu inteligență, capriciile ei”, a spus Mirela Retegan pentru Click.

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