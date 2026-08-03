De-a lungul decadelor, seria a inspirat numeroși oameni de știință și ingineri să-și urmeze pasiunea, iar multe dintre tehnologiile futuriste prezentate în episoadele sale au devenit realitate sau sunt pe cale să fie create.

Potrivit BGR.com, unele dintre aceste invenții, considerate cândva imposibile, fac acum parte din viața noastră de zi cu zi.

Transportatorul rămâne un vis SF

Deși teleportarea completă a obiectelor sau oamenilor rămâne un vis, cercetătorii au demonstrat recent teleportarea cuantică, reușind să trimită stări cuantice ale luminii pe o distanță de peste 28 de kilometri prin internet.

Deși suntem departe de a „trimite” persoane prin e-mail, acest progres deschide noi perspective pentru tehnologia viitorului.

PADD: precursorul tabletelor moderne

Căpitanul jean-Luc Picard în Star Trek: The Next Generation.
Căpitanul jean-Luc Picard în Star Trek: The Next Generation. Sursa Foto: CBS/Paramount+

Un alt gadget emblematic din universul „Star Trek” este PADD (Personal Access Display Device), o tabletă portabilă utilizată pentru stocarea și accesarea informațiilor. Aceasta a fost concepută în 1987 de Rick Sternbach, care a anticipat apariția unor dispozitive similare în viitor.

Predicția sa s-a dovedit corectă, odată cu lansarea Apple Newton în anii 1990 și, mai târziu, cu apariția iPad-ului în 2010. Astăzi, tabletele moderne, chiar și cele accesibile, reușesc să emuleze aproape toate funcționalitățile PADD-ului.

Mulți fani Star Trek au observat chiar și similitudinile dintre numele iPad și PADD, iar diverse aplicații au fost create pentru a reproduce experiența utilizării device-ului iconic din serial.

Comunicatorul: precursorul telefoanelor flip

Communicator-ul din serialul original Star Trek, difuzat în anii 70.
Communicator-ul din serialul original Star Trek, difuzat în anii 70. Sursa Foto: CBS/Paramount+

Sunetul inconfundabil al Căpitanului Kirk deschizând comunicatorul său este cunoscut de fanii Star Trek din întreaga lume. În universul serialului, comunicatorul era folosit pentru discuțiile între echipajul de la sol și cel de pe navă, iar designul său pliabil a inspirat telefoanele flip apărute în anii 90 și 2000.

Motorola StarTAC, unul dintre primele telefoane flip, este adesea considerat un omagiu adus acestui device. În versiunile mai recente ale serialului, comunicatorul a evoluat în comBadge, un dispozitiv purtat pe uniformele ofițerilor, capabil să traducă automat vorbirea, similar aplicațiilor de inteligență artificială de astăzi, și chiar să trimită mesaje text. E suficient doar să ne gândim la defunctul Humane AI Pin.

Hypospray: injecții fără durere

Hypospray-ul din serialul original Star Trek, difuzat în anii 70.
Hypospray-ul din serialul original Star Trek, difuzat în anii 70. Sursa Foto: CBS/Paramount+

În domeniul medical, hypospray-ul este un alt gadget memorabil din Star Trek. Acesta administra medicamente prin simpla apăsare pe piele, fără a folosi ace. Inspirat de un inhalator comercial din anii 60, hypospray-ul a fost comparat de mulți specialiști cu injectorul cu jet, folosit de armata SUA pentru vaccinare în acea perioadă.

Deși tehnologia a fost abandonată din cauza riscurilor de transmitere a bolilor, ideea unui dispozitiv nedureros și eficient pentru administrarea medicamentelor rămâne o sursă de inspirație pentru cercetători.

Tricorderul: diagnosticare la purtător

Tricorder-ul din serialul original Star Trek, difuzat în anii 70.
Tricorder-ul din serialul original Star Trek, difuzat în anii 70. Sursa Foto: CBS/Paramount+

Tricorderul, un alt element definitoriu al seriei, a fost conceput ca un computer portabil capabil să scaneze și să analizeze obiecte sau ființe vii. În Star Trek, medicii utilizau tricordere medicale pentru a diagnostica și trata pacienții în misiuni. În realitate, dezvoltarea unui device similar este în plină desfășurare, fiind susținută inclusiv prin competiții precum XPRIZE.

Astăzi, există deja tehnologii de scanare medicală care ne aduc mai aproape de realizarea unui tricorder funcțional.

Phaserul: arma viitorului

Androidul Data în Star Trek: The Next Generation.
Androidul Data în Star Trek: The Next Generation. Sursa Foto: CBS/Paramount+

Phaserul, arma laser standard din Star Trek, este poate cea mai memorabilă invenție a serialului. Cu un fascicul de particule ajustabil, phaserul putea îndeplini roluri diverse, de la neutralizarea inamicilor la tăierea materialelor.

În lumea reală, tehnologia laser face pași mari: în 2025, un creator de pe YouTube, styropyro, a construit cel mai puternic laser portabil din lume. De asemenea, armata dezvoltă arme cu energie direcționată, ceea ce sugerează că un phaser funcțional ar putea deveni realitate mai devreme decât ne-am aștepta.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Neașteptat cine a venit la cimitir, la parastasul de un an pentru Ion Iliescu! Toți cei prezenți au reacționat imediat când l-au văzut! E vorba de un nume cunoscut! Ce s-a văzut în imagini!
Viva.ro
Neașteptat cine a venit la cimitir, la parastasul de un an pentru Ion Iliescu! Toți cei prezenți au reacționat imediat când l-au văzut! E vorba de un nume cunoscut! Ce s-a văzut în imagini!
Lumea, dacă vrea să vadă ce înseamnă să fii prost, se uită la România”. Traian Băsescu, reacție dură despre criza energetică. Fostul președinte a spus clar a cui e vina pentru situația în care a ajuns țara noastră în prezent
Unica.ro
Lumea, dacă vrea să vadă ce înseamnă să fii prost, se uită la România”. Traian Băsescu, reacție dură despre criza energetică. Fostul președinte a spus clar a cui e vina pentru situația în care a ajuns țara noastră în prezent
„E o groapă, toată locația…” Ce a recunoscut Răzvan Fodor despre hotelul deschis în Vama Veche împreună cu soția lui, Smiley, Gina Pistol, Adela Popescu și Radu Vâlcan
Elle.ro
„E o groapă, toată locația…” Ce a recunoscut Răzvan Fodor despre hotelul deschis în Vama Veche împreună cu soția lui, Smiley, Gina Pistol, Adela Popescu și Radu Vâlcan
gsp
Emma Răducanu și „cea mai bună resetare din toate timpurile” » În ce destinație de lux din Europa își petrece vacanța
GSP.RO
Emma Răducanu și „cea mai bună resetare din toate timpurile” » În ce destinație de lux din Europa își petrece vacanța
Guvernul Ungariei a răspuns solicitării GSP » Avem cifrele oficiale ale finanțării lui Sepsi și Csikszereda: sunt milioane de euro
GSP.RO
Guvernul Ungariei a răspuns solicitării GSP » Avem cifrele oficiale ale finanțării lui Sepsi și Csikszereda: sunt milioane de euro
Parteneri
Doliu la TV! Anunțul tragic al dimineții a venit acum și frânge inimi! A murit subit prezentatoarea TV care ani de zile ne-a adus știri de pe Litoral
Libertateapentrufemei.ro
Doliu la TV! Anunțul tragic al dimineții a venit acum și frânge inimi! A murit subit prezentatoarea TV care ani de zile ne-a adus știri de pe Litoral
Dieta Melaniei Trump nu e pentru oricine! Regimul strict pe care îl urmează zilnic i-a uimit până și pe specialiști! Ce mănâncă, de fapt, în fiecare zi și de ce puțini rezistă acestui stil de viață
Avantaje.ro
Dieta Melaniei Trump nu e pentru oricine! Regimul strict pe care îl urmează zilnic i-a uimit până și pe specialiști! Ce mănâncă, de fapt, în fiecare zi și de ce puțini rezistă acestui stil de viață
Toamna se anunță incendiară la TV! Ce show-uri uriașe revin la Antena 1 și Pro TV și când încep noile sezoane
Tvmania.ro
Toamna se anunță incendiară la TV! Ce show-uri uriașe revin la Antena 1 și Pro TV și când încep noile sezoane

Știri România

Parteneri
De la iluzia „mai bogați ca ungurii”, la coada UE. Austeritatea lui Bolojan, comparată cu „Epoca de Aur”
Adevarul.ro
De la iluzia „mai bogați ca ungurii”, la coada UE. Austeritatea lui Bolojan, comparată cu „Epoca de Aur”
LIVE / Universitatea Craiova își află ACUM adversarul din play-off-ul Europa League. Cei 4 adversari cu care pot juca oltenii
Fanatik.ro
LIVE / Universitatea Craiova își află ACUM adversarul din play-off-ul Europa League. Cei 4 adversari cu care pot juca oltenii
Parlamentul șterge datoriile de TVA cerute retroactiv firmelor
Financiarul.ro
Parlamentul șterge datoriile de TVA cerute retroactiv firmelor
Parteneri
A ținut secret faptul că este însărcinată însă imaginile au ajuns pe internet! Vedeta a fost surprinsă pe stradă, iar burtica de gravidă dovedește că va deveni în curând mamă
Elle.ro
A ținut secret faptul că este însărcinată însă imaginile au ajuns pe internet! Vedeta a fost surprinsă pe stradă, iar burtica de gravidă dovedește că va deveni în curând mamă
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Imaginile uluitoare ale momentului sunt cu Adrian Alexandrov în prim-plan! Cum a fost surprins de paparazzi, fără Elena Udrea. Cu cine s-a întâlnit partenerul fostei politiciene în București! Gestul lui...
Viva.ro
Imaginile uluitoare ale momentului sunt cu Adrian Alexandrov în prim-plan! Cum a fost surprins de paparazzi, fără Elena Udrea. Cu cine s-a întâlnit partenerul fostei politiciene în București! Gestul lui...

Monden

Parteneri
10 vedete din România care au făcut furori în costum de baie. Imagini spectaculoase cu Antonia, INNA, Bianca Drăgușanu și alte dive
TVMania.ro
10 vedete din România care au făcut furori în costum de baie. Imagini spectaculoase cu Antonia, INNA, Bianca Drăgușanu și alte dive
Satul aproape abandonat unde soarele apune de 2 ori în aceeași seară
ObservatorNews.ro
Satul aproape abandonat unde soarele apune de 2 ori în aceeași seară
Anunțul momentului! A vrut să se știe de la ea! Elena Udrea și Adrian Alexandrov, după 10 ani de relație și un copil rupt din soare au...
Libertateapentrufemei.ro
Anunțul momentului! A vrut să se știe de la ea! Elena Udrea și Adrian Alexandrov, după 10 ani de relație și un copil rupt din soare au...
Parteneri
Trucul interesant prin care Adrian Cristea spune că seduce femeile: „Dacă faci asta, e jumătate cucerită”
GSP.ro
Trucul interesant prin care Adrian Cristea spune că seduce femeile: „Dacă faci asta, e jumătate cucerită”
Distracție la plajă! Cum a apărut Georgina Rodriguez înainte de nunta cu Cristiano Ronaldo
GSP.ro
Distracție la plajă! Cum a apărut Georgina Rodriguez înainte de nunta cu Cristiano Ronaldo
Parteneri
De la gastronomie la „true crime”. Cum se transformă croazierele în 2026 și 2027
Mediafax.ro
De la gastronomie la „true crime”. Cum se transformă croazierele în 2026 și 2027
Femeie lovită de trăsnet când făcea plajă: „Soțul ei...
StirileKanalD.ro
Femeie lovită de trăsnet când făcea plajă: „Soțul ei...
Durere fără margini după moartea Raisei, fetița de 9 ani ucisă în accidentul de la Cluj. Mesajul sfâșietor al mamei sale: „Te iubim…”
Wowbiz.ro
Durere fără margini după moartea Raisei, fetița de 9 ani ucisă în accidentul de la Cluj. Mesajul sfâșietor al mamei sale: „Te iubim…”
Promo
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
Petrișor Ruge, mesaj emoționant după despărțirea profesională de Andreea Bălan. Ce le-a transmis fanilor
Wowbiz.ro
Petrișor Ruge, mesaj emoționant după despărțirea profesională de Andreea Bălan. Ce le-a transmis fanilor
Ce să pui în portofel în august ca să nu rămâi fără bani. Tradiția veche pe care mulți români o respectă și astăzi
Redactia.ro
Ce să pui în portofel în august ca să nu rămâi fără bani. Tradiția veche pe care mulți români o respectă și astăzi
Incident rutier cu patru mașini pe A1! Traficul a fost deviat pe o singură bandă, în apropiere de Sibiu
KanalD.ro
Incident rutier cu patru mașini pe A1! Traficul a fost deviat pe o singură bandă, în apropiere de Sibiu

Politic

Parteneri
Motivul interesant pentru care o elevă din rural cu o medie de top la Evaluarea Națională a ales un liceu tehnologic. „Este o nebuloasă și pentru noi”
ZiaruldeIasi.ro
Motivul interesant pentru care o elevă din rural cu o medie de top la Evaluarea Națională a ales un liceu tehnologic. „Este o nebuloasă și pentru noi”
Ce adversar ar fi avut Universitatea Craiova în play-off-ul Champions League! Șansă uriașă ratată de campioana României
Fanatik.ro
Ce adversar ar fi avut Universitatea Craiova în play-off-ul Champions League! Șansă uriașă ratată de campioana României
Cum a apărut Autostrada Donald J. Trump, un drum de peste 1.000 km, cea mai lungă infrastructură rutieră din Africa
Spotmedia.ro
Cum a apărut Autostrada Donald J. Trump, un drum de peste 1.000 km, cea mai lungă infrastructură rutieră din Africa