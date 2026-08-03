De-a lungul decadelor, seria a inspirat numeroși oameni de știință și ingineri să-și urmeze pasiunea, iar multe dintre tehnologiile futuriste prezentate în episoadele sale au devenit realitate sau sunt pe cale să fie create.

Potrivit BGR.com, unele dintre aceste invenții, considerate cândva imposibile, fac acum parte din viața noastră de zi cu zi.

Transportatorul rămâne un vis SF

Deși teleportarea completă a obiectelor sau oamenilor rămâne un vis, cercetătorii au demonstrat recent teleportarea cuantică, reușind să trimită stări cuantice ale luminii pe o distanță de peste 28 de kilometri prin internet.

Deși suntem departe de a „trimite” persoane prin e-mail, acest progres deschide noi perspective pentru tehnologia viitorului.

PADD: precursorul tabletelor moderne

Căpitanul jean-Luc Picard în Star Trek: The Next Generation. Sursa Foto: CBS/Paramount+

Un alt gadget emblematic din universul „Star Trek” este PADD (Personal Access Display Device), o tabletă portabilă utilizată pentru stocarea și accesarea informațiilor. Aceasta a fost concepută în 1987 de Rick Sternbach, care a anticipat apariția unor dispozitive similare în viitor.

Predicția sa s-a dovedit corectă, odată cu lansarea Apple Newton în anii 1990 și, mai târziu, cu apariția iPad-ului în 2010. Astăzi, tabletele moderne, chiar și cele accesibile, reușesc să emuleze aproape toate funcționalitățile PADD-ului.

Mulți fani Star Trek au observat chiar și similitudinile dintre numele iPad și PADD, iar diverse aplicații au fost create pentru a reproduce experiența utilizării device-ului iconic din serial.

Comunicatorul: precursorul telefoanelor flip

Communicator-ul din serialul original Star Trek, difuzat în anii 70. Sursa Foto: CBS/Paramount+

Sunetul inconfundabil al Căpitanului Kirk deschizând comunicatorul său este cunoscut de fanii Star Trek din întreaga lume. În universul serialului, comunicatorul era folosit pentru discuțiile între echipajul de la sol și cel de pe navă, iar designul său pliabil a inspirat telefoanele flip apărute în anii 90 și 2000.

Motorola StarTAC, unul dintre primele telefoane flip, este adesea considerat un omagiu adus acestui device. În versiunile mai recente ale serialului, comunicatorul a evoluat în comBadge, un dispozitiv purtat pe uniformele ofițerilor, capabil să traducă automat vorbirea, similar aplicațiilor de inteligență artificială de astăzi, și chiar să trimită mesaje text. E suficient doar să ne gândim la defunctul Humane AI Pin.

Hypospray: injecții fără durere

Hypospray-ul din serialul original Star Trek, difuzat în anii 70. Sursa Foto: CBS/Paramount+

În domeniul medical, hypospray-ul este un alt gadget memorabil din Star Trek. Acesta administra medicamente prin simpla apăsare pe piele, fără a folosi ace. Inspirat de un inhalator comercial din anii 60, hypospray-ul a fost comparat de mulți specialiști cu injectorul cu jet, folosit de armata SUA pentru vaccinare în acea perioadă.

Deși tehnologia a fost abandonată din cauza riscurilor de transmitere a bolilor, ideea unui dispozitiv nedureros și eficient pentru administrarea medicamentelor rămâne o sursă de inspirație pentru cercetători.

Tricorderul: diagnosticare la purtător

Tricorder-ul din serialul original Star Trek, difuzat în anii 70. Sursa Foto: CBS/Paramount+

Tricorderul, un alt element definitoriu al seriei, a fost conceput ca un computer portabil capabil să scaneze și să analizeze obiecte sau ființe vii. În Star Trek, medicii utilizau tricordere medicale pentru a diagnostica și trata pacienții în misiuni. În realitate, dezvoltarea unui device similar este în plină desfășurare, fiind susținută inclusiv prin competiții precum XPRIZE.

Astăzi, există deja tehnologii de scanare medicală care ne aduc mai aproape de realizarea unui tricorder funcțional.

Phaserul: arma viitorului

Androidul Data în Star Trek: The Next Generation. Sursa Foto: CBS/Paramount+

Phaserul, arma laser standard din Star Trek, este poate cea mai memorabilă invenție a serialului. Cu un fascicul de particule ajustabil, phaserul putea îndeplini roluri diverse, de la neutralizarea inamicilor la tăierea materialelor.

În lumea reală, tehnologia laser face pași mari: în 2025, un creator de pe YouTube, styropyro, a construit cel mai puternic laser portabil din lume. De asemenea, armata dezvoltă arme cu energie direcționată, ceea ce sugerează că un phaser funcțional ar putea deveni realitate mai devreme decât ne-am aștepta.

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