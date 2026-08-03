Incidentul a avut loc în timpul călătoriei de întoarcere, iar femeia și-a împărtășit experiența pe grupul de Facebook „Dacia Bigster 2024 România”.

Motor Dacia, defect la doar un an de la achiziție

Alina Ali, proprietara vehiculului, a povestit că a cumpărat mașina în iunie 2025, iar în mai 2026 a făcut revizia anuală la un service autorizat, având la acel moment doar 9.970 km pe odometru.

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Foto: Facebook/ Dacia BIGSTER 2024 Romania

Mașina, descrisă ca fiind în perfectă stare de funcționare, a demonstrat un consum de combustibil foarte eficient – 4,6 litri/100 km – pe traseul de vacanță, care a inclus 30% autostradă și 70% drumuri montane extraurbane.

În același timp, Dacia Bigster a fost desemnată de Green NCAP cea mai bună alegere pentru familiile care caută un automobil spațios și eficient pentru călătoriile lungi.

În testul care a simulat un drum de vacanță de 800 de kilometri, SUV-ul hibrid a impresionat prin consumul redus și autonomia suficientă pentru a nu realimenta pe traseu, scrie Euro NCAP, platforma organizației europene care testează siguranța autovehiculelor noi.

Probleme tehnice pe drumul de întoarcere

În timp ce se întorcea din Croația, la doar 1 km înainte de oprirea completă, motorul mașinii a început să scoată un sunet „răgușit”, povestește șoferiță română, pe grupul de Facebook.

La scurt timp, s-a auzit un zgomot puternic, similar unui obiect prins într-un ventilator, iar bordul a afișat mesajul „Verifică injecție”.

După câteva secunde, un sunet violent a fost însoțit de căderea unei componente din motor pe carosabil, fum alb ieșind din țeava de eșapament.

„Pe bord a apărut mesajul «Avarie motor», iar sub mașină era o baltă de ulei. Am tras imediat pe dreapta și am cerut asistență rutieră”, a scris Alina Ali pe grupul de socializare.

Diagnosticarea problemei de la Dacia Bigster

Mașina a fost transportată la un service local din Croația, unde mecanicii au constatat că este necesară o reparație majoră.

Diagnosticul preliminar a indicat o posibilă desprindere a bolțului pistonului, care a provocat îndoirea bielei și spargerea blocului motor, o problemă foarte gravă pentru o mașină atât de nouă.

Deoarece autoturismul se află în garanție, service-ul croat a recomandat trimiterea mașinii la o reprezentanță Renault Dacia din Zagreb sau România.

Ce soluții i-a promis Dacia șoferiței române

Proprietara a contactat Dacia, iar producătorul auto a confirmat că motorul defect va fi înlocuit cu unul nou.

De asemenea, i s-a promis că omologarea RAR va fi refăcută pentru a reflecta numărul de kilometri 0 al noului motor, iar pe perioada reparațiilor va primi un vehicul de schimb.

Urmează ca mașina să fie transportată în România pentru investigații suplimentare la uzină.

Posibile cauze ale defecțiunii

Conform unei analize tehnice publicate de cei de la Dacia Duster Trails & Technical tot pe Facebook, defecțiunea ar putea fi legată de utilizarea uleiurilor OE foarte subțiri, care, deși eficiente în reducerea consumului și emisiilor, pot deveni insuficiente în condiții de temperatură ridicată sau diluție cu combustibil.

Aceasta poate duce la contact direct între metale, uzură accelerată și, în cele din urmă, distrugerea motorului.

Un alt scenariu indicat de experții de la Dacia Duster Trails & Technical sugerează că problema ar putea fi cauzată de o piesă produsă cu abateri de la toleranțele precise cerute.

„Dacă recalibrarea utilajelor este întârziată sau dacă o piesă neconformă scapă verificării finale, există riscul ca motorul să cedeze după câteva mii de kilometri”, explică aceștia.

Deși Dacia a reacționat prompt, oferind soluții pentru remedierea situației, rămân întrebări legate de fiabilitatea pe termen lung a motorizării Hybrid 155.

„Un singur caz nu demonstrează o problemă generală a motorizării Hybrid 155. În același timp, replica «se întâmplă și la alte mărci» nu explică nimic. Schimbarea motorului repară mașina, dar numai identificarea cauzei poate arăta dacă avem un defect singular sau existența unui lot vulnerabil”, au concluzionat experții Dacia Duster Trails & Technical.