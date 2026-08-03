Dan Negru a comentat situația energetică din România, provocată de secetă și de debitul scăzut al Dunării, și a făcut o paralelă cu o criză similară prin care a trecut Marea Britanie în 1973. Prezentatorul TV consideră că astfel de episoade nu sunt fără precedent și critică atmosfera de panică din jurul subiectului.

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Mesajul lui Dan Negru în plină criză energetică

Dan Negru a publicat un mesaj pe rețelele de socializare în care și-a exprimat punctul de vedere cu privire la criza energetică prin care trece România, în contextul secetei și al debitului scăzut al Dunării. Prezentatorul TV spune că astfel de situații au mai existat în istorie și critică ceea ce consideră a fi o amplificare a stării de panică.

În mesajul său, Dan Negru a amintit de măsurile adoptate în Marea Britanie în timpul crizei energetice din 1973, când autoritățile au introdus programul cunoscut sub numele de „Three-Day Week”.

Potrivit prezentatorului, restricțiile de atunci au fost mult mai severe decât cele discutate în prezent. „Companiile, magazinele, firmele aveau voie să consume electricitate trei zile pe săptămână. Televiziunile își încheiau programul la ora 22.00. Străzile nu mai erau iluminate și oamenii aveau provizii mari de lumânări. Deci, a mai fost. Va mai fi…”, a scris Dan Negru pe pagina sa de Instagram.

Acesta a subliniat că, în opinia sa, actualul context nu reprezintă un moment fără precedent. „NU trăim vremuri istorice”, consideră prezentatorul, adăugând că „lumea e o repetiție de crize și războaie”.

„Nu exista fabrica de panică de azi”

Dan Negru a făcut referire și la oprirea recentă a Reactorului 1 de la Centrala Nucleară Cernavodă, afirmând că nu este pentru prima dată când o astfel de măsură este luată.

El a amintit că și în 2003 centrala a fost oprită pentru o perioadă, tot în contextul secetei. „Doar că nu exista «fabrica de panică» de azi”, a mai transmis prezentatorul TV, sugerând că reacțiile publice și modul în care informațiile circulă în prezent contribuie la amplificarea îngrijorării.

A readus în discuție închiderea termocentralei de la Ișalnița

În mesajul său, Dan Negru a revenit și asupra unui subiect pe care l-a abordat în urmă cu aproximativ un an, când a vizitat Termocentrala Ișalnița, unitate pe bază de cărbune care și-a încetat activitatea la 1 ianuarie 2026.

Prezentatorul spune că cei care recomandă acum economisirea energiei sunt aceiași care au susținut închiderea unor astfel de capacități de producție.

„Doar că ăștia care îmi spun acu să sting lumina sunt aceiași care s-au ofticat când am filmat centrala pe cărbune de la Ișalnița care era pe lista celor care urmau să fie închise ca să salvăm planeta și să protejăm urșii”, a mai scris Dan Negru.

Ce declara la vizita de la Ișalnița

În iunie 2025, Dan Negru a vizitat termocentrala și a criticat decizia de închidere a acesteia, exprimându-și îngrijorarea în legătură cu posibilitatea apariției unor pene majore de curent.

„Gata, se închide, e pe ducă și asta. Toată Europa este speriată după pana de curent din Spania, din Portugalia, după blackout. Noi, gata, acces interzis, o închidem și pe asta! E una dintre cele mai mari surse de energie din România. E pe cărbune, dar cică poluează, așa că o închidem (…) În luna mai au inaugurat-o, în 1968, fix acum 57 de ani, în prezența generalului De Gaulle, care era, atunci, președintele Franței. Uite-o acum! Să batem în lemn de o pană mare de curent… Aici a fost Ișalnița!”, declara atunci prezentatorul TV.

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