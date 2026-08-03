O medalie de aur, trei de argint și douǎ de bronz pentru România, la Olimpiada internațională de matematică 2026. Sursa foto: Facebook / Ministerul Educației – România

Anul trecut, adolescentul originar din Argeș a fost recompensat cu medalia de argint la cea mai importantă competiție mondială de matematică pentru elevi. Într-un interviu exclusiv pentru Libertatea, David Mărghidan a vorbit despre munca și eforturile necesare pentru a ajunge la cel mai înalt nivel.

David Mărghidan. Sursa foto: Arhiva personală

„Pregătirea începe cu mulți ani înainte”

La ediția din acest an a Olimpiadei internaționale de matematică au fost stabilite două noi recorduri de participare: cele mai multe țări (117) și cei mai mulți concurenți (666). Prima ediție a Olimpiadei internaționale de matematică a avut loc chiar în România, în 1959, la ea participând atunci 52 de concurenți din 7 țări.

Originar din comuna Budeasa-Argeș și elev în clasa a XII-a la Liceul Internațional de Informatică din București, David Mărghidan are de ani buni performanțe excepționale la concursurile naționale și internaționale de matematică.

Anul trecut a luat medalia de argint la Olimpiada internațională de matematică din Australia. Iar în 2023, pe când era elev la Școala Mihai Eminescu din Pitești, David a obținut medalia de aur la Olimpiada balcanică de matematică pentru juniori de la Tirana, Albania. La olimpiadele naționale de matematică, David Mărghidan are până acum trei medalii de aur și două medalii de argint.

Legat de pregătirea pentru o olimpiadă internațională de matematică, David crede că succesul nu poate fi redus la un număr de ore.

„Pregătirea pentru o olimpiadă internațională începe cu mulți ani înainte. Eu mergeam la concursuri și olimpiade încă din clasa a II-a, fără să mă gândesc vreodată că voi ajunge la olimpiada internațională de matematică. În plus, nu toate orele de pregătire sunt la fel. Există probleme care necesită un efort mental foarte mare și te obosesc rapid.

Mulți aleg să lucreze probleme mai accesibile și să studieze perioade mai lungi. Eu, în schimb, am crezut multă vreme că singura modalitate de a progresa este să rezolv doar probleme care mă împing la limită. Am învățat multe din asta, dar, la un moment dat, mi-am dat seama că îmi afectase și motivația. În ultimul an am încercat să găsesc un echilibru”, a povestit David Mărghidan pentru Libertatea.

Tânărul este de părere că problemele foarte dificile îți dezvoltă modul de gândire atunci când rămâi blocat, iar cele mai accesibile îți dezvoltă viteza, instinctele și fac procesul mai plăcut.

David mai spune că în acest an a lucrat, în general, între două și patru ore pe zi, iar în ultimele săptămâni înainte de olimpiadă – între șase și opt ore pe zi.

David Mărghidan, medaliat cu aur la Olimpiada internațională de matematică 2026. Sursa foto: Arhiva personală

„O problemă foarte bună este una care are puține soluții esențial diferite”

David Mărghidan precizează că problemele i s-au părut mai bine alese la IMO 2026 comparativ cu ediția din 2025, desfășurată în Australia.

„Anul trecut, în Australia, au fost cinci probleme relativ accesibile pentru nivelul competiției și una extrem de dificilă, pe care era foarte greu să obții puncte. Din cauza asta au existat foarte mulți concurenți cu cinci probleme rezolvate și aproape nimic la ultima, ceea ce a făcut diferențierea dificilă. În consecință, s-au acordat mai multe medalii de aur decât în mod obișnuit.

Anul acesta au fost trei probleme mai accesibile și trei probleme grele, dar rezolvabile. Astfel, punctajele au fost mult mai variate, iar concurenții cei mai buni au putut fi diferențiați mai ușor. Mi s-au părut și mai valoroase din punct de vedere matematic. În general, consider că o problemă foarte bună este una care are puține soluții esențial diferite, aduce idei noi și nu se bazează pe calcule sau cazuri foarte complicate. Anul acesta, majoritatea problemelor au avut exact aceste calități și mi s-au părut mai creative decât cele de anul trecut”, explică singurul român medaliat în acest an cu aur la Olimpiada internațională de matematică.

David Mărghidan a dezvăluit pentru Libertatea și care a fost prima sa reacție când a aflat că a obținut medalia de aur: „M-am simțit eliberat. Așteptam acest rezultat de foarte mult timp, dar la aproape fiecare concurs apărea câte o greșeală care mă oprea din a obține ceea ce îmi doream. Uneori citeam greșit o problemă, alteori rămâneam blocat pe o idee pe care o știam, dar nu îmi venea în momentul potrivit, sau făceam o greșeală de calcul exact când eram aproape de soluție.

Cu timpul, toate aceste experiențe m-au făcut să-mi pierd din încrederea în mine și să mă întreb dacă nu cumva pur și simplu nu sunt suficient de bun. Pentru mine, această olimpiadă era foarte importantă și pentru că era ultima care putea conta în procesul de admitere la facultate.

Olimpiadele din clasa a XII-a au loc după perioada de aplicare. Înainte de concurs mi-am spus că, indiferent de dificultatea problemelor, vreau să am încredere în mine și să nu mai las greșelile din trecut să mă influențeze. Când am aflat că am obținut medalia de aur, am simțit că, în sfârșit, am reușit să depășesc toate acele obstacole. Mi-a redat încrederea în mine și motivația de a încerca să obțin un rezultat la fel de bun și anul viitor”.

David Mărghidan. Sursa foto: Arhiva personală

Un eșec l-a împins spre olimpiadă

Legat de ediția din acest an a Olimpiadei internaționale de matematică ce s-a desfășurat la Shanghai, în China, David spune că totul a fost organizat impecabil, de la desfășurarea concursului până la activitățile culturale.

Spune că organizatorii au fost foarte atenți la detalii și au făcut tot posibilul ca participanții să se simtă cât mai bine. În campus, concurenții aveau patinoar, piscine, terenuri de sport, săli de jocuri, lecții de arte marțiale și multe alte activități.

Tânărul elev român spune că i-a plăcut foarte mult și Shanghaiul: „Este un oraș impresionant, foarte modern, dar care reușește să păstreze și multe elemente tradiționale. Cred că ceea ce m-a impresionat cel mai mult a fost atenția acordată aspectului vizual. Ceremoniile de deschidere și închidere au fost spectaculoase, sălile erau amenajate cu foarte mult bun gust, iar până și medaliile, și celelalte materiale ale competiției erau realizate cu o grijă deosebită pentru detalii”.

Părinții săi au fost primele persoane din România care l-au felicitat pentru rezultatul excepțional. Și povestea aflării rezultatelor are o parte amuzantă.

„Exact în momentul în care trebuia să aflu rezultatele, eram în Shanghai și m-a prins o furtună foarte puternică. Telefonul se uda continuu, chiar și cu umbrela, iar la un moment dat s-a descărcat. Când am încercat să îl încarc cu bateria externă, apărea mesajul că există apă în portul de încărcare și nu mă lăsa să îl conectez. M-am speriat că rămân fără telefon în mijlocul orașului. Până la urmă m-am întâlnit cu colegii din echipă și i-am sunat pe părinții mei de pe telefonul unuia dintre ei. Ei aflaseră deja că obținusem medalia de aur, înainte să aflu eu”, povestește David.

Interesant este și cum s-a născut dorința lui David Mărghidan de a participa la olimpiada internațională de matematică: dintr-un eșec.

„În clasa a VII-a am aflat pentru prima dată că există olimpiade internaționale. La început îmi doream foarte mult să mă calific la Balcaniada de juniori. Nu am reușit în acel an, iar acel eșec m-a făcut să-mi stabilesc un obiectiv și mai mare: Olimpiada internațională de matematică. Întotdeauna am fost motivat de provocările pe care încă nu le depășisem.

După ce reușeam să ating un obiectiv, îmi mutam imediat atenția către următorul. Așa s-a întâmplat și după medalia de aur la Balcaniada de matematică și după primele calificări la Olimpiada internațională de matematică. Mă bucuram de rezultat, dar foarte repede începeam să mă gândesc la pasul următor.

De aceea, medalia de aur de anul acesta a avut o semnificație aparte. A fost primul rezultat care m-a făcut să simt că am reușit cu adevărat să ating obiectivul pe care mi-l propusesem cu mulți ani în urmă”, mărturisește David.

Va studia în Marea Britanie sau în Statele Unite

Tânărul medaliat cu aur va începe clasa a XII-a din această toamnă și spune că încă nu s-a decis ce facultate va urma, deoarece a preferat să se concentreze complet pe olimpiadă și să se gândească la facultate abia după aceea.

Din ce s-a documentat până acum, David precizează că cel mai probabil se va orienta către universități din Marea Britanie sau Statele Unite.

„Nu sunt încă hotărât ce vreau să studiez, așa că mi-ar plăcea să aleg o facultate care să îmi ofere libertatea de a descoperi ce mi se potrivește cel mai bine. În ultima perioadă am devenit foarte interesat de inteligența artificială. Mi se pare unul dintre cele mai fascinante domenii și cred că va avea un impact uriaș asupra aproape tuturor domeniilor în viitor”, consideră David Mărghidan.

Acesta își amintește, legat de originea pasiunii sale pentru matematică, faptul că încă de la grădiniță îi plăcea să facă multe calcule.

Astăzi însă iubește matematica din cu totul alt motiv: „Nu există altceva care să mă facă să simt ceea ce simt atunci când încerc să rezolv o problemă foarte grea. Este un adevărat roller-coaster emoțional: bucurie când îți vine o idee nouă, suspans când rămâi blocat, frustrare când nimic nu funcționează și o satisfacție enormă atunci când, în sfârșit, găsești soluția. Toate acestea vin la pachet cu sentimentul că evoluez și că devin din ce în ce mai bun”.

În timpul liber, David se uită la seriale și filme, ascultă foarte multă muzică și joacă tenis și tenis de masă.

David spune că dorește să studieze în viitor la universități din Marea Britanie sau Statele Unite. Sursa foto: Arhiva personală

Un alt olimpic din Pitești l-a motivat enorm

Până în clasa a IX-a, David Mărghidan a studiat la Pitești și spune că educația primită acolo a contat foarte mult.

„În școala primară îi sunt foarte recunoscător doamnei învățătoare Mihaela Enița, care mi-a observat talentul încă de mic și m-a încurajat să îl dezvolt. Îmi dădea teme diferite față de ceilalți colegi, îmi preda uneori separat și m-a trimis la concursuri încă din primii ani de școală. Fără sprijinul ei, probabil nu aș fi descoperit atât de devreme cât de mult îmi place matematica. După aceea m-am mutat la Școala Gimnazială Mihai Eminescu, unde am început să lucrez cu domnul profesor Marian Haiducu.

A fost o etapă foarte importantă pentru dezvoltarea mea”, precizează David.

Tot la Școala Mihai Eminescu David l-a cunoscut pe Emanuel Mazăre, un elev cu un an mai mare decât el, care era foarte cunoscut în școală după ce obținuse locul al III-lea la olimpiada națională de matematică:

„Faptul că îl vedeam reușind m-a motivat enorm. Îmi doream și eu să ajung la nivelul lui. Mai mult decât atât, când eram în clasa a V-a m-a ajutat foarte mult: îmi dădea probleme, îmi citea soluțiile, îmi explica unde puteam să le îmbunătățesc și mă învăța tehnici noi. A avut o influență importantă asupra mea în acea perioadă”.

Și cum viața e plină de surprize, David Mărghidan și Emanuel Mazăre au ajuns colegi în lotul României la ultimele două ediții ale Olimpiadei internaționale de matematică. Emanuel Mazăre a luat aurul anul trecut și medalia de bronz în acest an.

În clasa a IX-a, David s-a mutat la București, la Liceul Internațional de Informatică, unde a început să lucreze cu profesorul Flavian Georgescu:

„Cred că a fost una dintre cele mai bune decizii pe care le-am luat. Mediul de acolo este extraordinar pentru olimpici, atât datorită profesorilor, cât și colegilor foarte pasionați de matematică. Sunt convins că acest mediu a avut un rol esențial în evoluția mea și în rezultatele pe care le-am obținut ulterior”.

Cel mai bun concurent din istoria olimpiadelor internaționale este tot din Argeș

Interesant este că cel mai bun concurent din istoria olimpiadelor internaționale de matematică este tot din județul Argeș, ca și David Mărghidan și Emanuel Mazăre.

Este voba de Ciprian Manolescu, absolvent al Colegiului Naţional I.C. Brătianu din Piteşti şi totodată singurul elev din lume premiat de trei ori consecutiv cu aur şi cu punctaj maxim la Olimpiada internaţională de matematică, la edițiile din 1995, 1996 și 1997. Nicușor Dan, actualul președinte al României, a câștigat medalia de aur cu punctaj maxim de două ori, în 1987 și 1988.

Ciprian Manolescu este de șapte ani profesor la Universitatea Stanford din Statele Unite, anterior predând opt ani la UCLA. Ciprian Manolescu şi-a luat doctoratul şi masteratul la Harvard, tot în Statele Unite.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE