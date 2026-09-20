Resturi de dronă, distruse de militarii de la Forțele Navale, în zona Chituc, Constanţa

- ROMÂNIA
- INTERNAȚIONAL
- AFACERI
- DIVERTISMENT
- ȘTIINȚĂ
- SĂNĂTATE
- SPORT
- SHOP
O echipă de scafandri de luptă de la Forţele Navale Române a distrus duminică dimineaţă resturi de dronă în zona Grindului Chituc, judeţul Constanţa, anunță Ministerul Apărării Naţionale (MApN).
„În dimineaţa zilei de duminică, 20 septembrie, în jurul orei 09:30, o echipă de scafandri de luptă EOD din cadrul Forţelor Navale Române a intervenit pentru neutralizarea unor resturi de dronă în zona Grindului Chituc, judeţul Constanţa”, a transmis MApN, într-un comunicat de presă.
Intervenţia a fost solicitată sâmbătă de Garda de Coastă, care a semnalat un obiect plutitor, posibil fragment de dronă, la aproximativ 50 de mile marine est de Chituc, în Constanța.
„La faţa locului, echipa EOD a executat procedurile standard de neutralizare. Zona a fost securizată şi nu există pericol pentru populaţie sau pentru traficul naval”, a precizat MApN.