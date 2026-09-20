Resturi de dronă, distruse de militarii de la Forțele Navale, în zona Chituc, Constanţa

ANM anunță răcire puternică în toată țara, vijelii, ploi și primele ninsori la munte începând de luni. Cum va fi vremea în București

ANM anunță răcire puternică în toată țara, vijelii, ploi și primele ninsori la munte începând de luni. Cum va fi vremea în București

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