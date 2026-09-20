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Iubita lui Gami de la Power Couple, confesiuni dureroase. A avut 130 de kilograme

Andreea Romaniuc Archip
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Gami si Erika Aylin
Gami si Erika Aylin Sursa foto: Antena 1
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Prezența cuplului format din Gami și partenera sa, Erika Aylin, în noul sezon al emisiunii „Power Couple” aduce în atenția publicului detalii mai puțin cunoscute din viața celor doi.

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Deși influencerul este o figură cunoscută în mediul online, relația lor de doi ani a fost păstrată departe de ochii lumii. Înainte de startul filmărilor pentru reality-show-ul de la Antena 1, Erika Aylin a făcut dezvăluiri impresionante despre lupta ei cu greutatea, explicând cum a reușit să slăbească de la 130 de kilograme.

Iubita lui Gami de la Power Couple a slăbit fără operație. A avut 130 de kilogrameVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 4

După încheierea relației de lungă durată pe care Gami a avut-o cu Oana Sfinxul, creatorul de conținut a preferat să fie mai discret cu viața sa amoroasă.

Deși este împreună cu Erika Aylin de doi ani, Gami nu s-a afișat public cu tânăra până la înscrierea la Power Couple, ocazie cu care a prezentat-o oficial publicului. Odată cu această expunere, partenera influencerului a decis să împartă cu cei care o urmăresc o etapă extrem de dificilă din viața ei.

Erika Aylin: „Am avut 130 de kilograme și am reușit să slăbesc fără operație”

Erika Aylin a dezvăluit că în trecut a dus o luptă cu kilogramele în plus. Tânăra a mărturisit că ajunsese să cântărească 130 de kilograme. Din cauza problemelor de sănătate apărute și a reacțiilor negative din mediul online, aceasta a găsit ambiția necesară pentru a-și schimba viața.

„Eu am avut 130 de kilograme și am reușit să slăbesc singură. Pur și simplu din ambiție, fără să mă operez. Am văzut că se dădea foarte mult hate în perioada aia și am decis să ajut o fată-două să slăbească fără să ajungă la operație sau să aibă probleme de sănătate. Ajunsesem să am probleme de sănătate și când am văzut, am zis «stop»”, a mărturisit Erika Aylin în mediul online.

Sinceritatea tinerei a scos la iveală intenția de a ajuta alte persoane care trec prin momente similare și care caută o alternativă la intervențiile chirurgicale.

Cum a reacționat Gami la mărturisirile iubitei sale

Mărturisirile Erikăi l-au luat prin surprindere pe Gami. Creatorul de conținut a recunoscut că nu cunoștea detaliile despre perioada în care partenera lui cântărea 130 de kilograme, menționând că îi este imposibil să își imagineze acea etapă din viața ei.

Pentru că nu a fost prezent în acele momente dificile, creatorul de conținut a punctat că el s-a bucurat direct de rezultatul final al transformării, fiind încântat de modul în care arată iubita lui în prezent.

„Nici nu vreau să îmi imaginez. Eu n-am fost acolo, eu m-am bucurat de rezultatul final”, a adăugat Gami în momentul în care Erika a vorbit despre lupta cu kilogramele în plus.

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Tags: Power Couple România Dietă Gami
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